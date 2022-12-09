B là gái Hà Nội chính gốc, 4 đời sống tại đất thủ đô. Nhà B có 3 anh chị em, B là út nên được cưng chiều vô cùng. Nhưng cũng chính bởi sự nuông chiều ấy mà B trở thành một đứa ngây thơ, luôn thấy cuộc đời toàn màu hồng và được mọi người xung quanh đối xử tốt. 23 tuổi B còn chơi búp bê, mối quan hệ bạn bè chỉ gói gọn trong lũ bạn ngày nhỏ và một vài gia đình thân quen khác làm cùng ngành kinh doanh khách sạn với bố mẹ B.

Sau 1 tuần điên loạn gào khóc, B bỗng tỉnh ngộ như người vừa từ cõi chết trở về. Sau một ngày B mất hết tất cả: đứa con trai bé bỏng vừa chào đời, của hồi môn cất trong két phòng ngủ, và cả gia đình "chồng hờ" với vỏ bọc tốt bụng đã lừa B suốt 2 năm qua.

B quen G trong một chuyến du lịch cùng thầy cô trong trường, G làm trưởng phòng kiêm hướng dẫn viên của một công ty lữ hành nhỏ gần khu bờ hồ. Mấy đứa bạn thân giới thiệu cho B rằng chỗ đó book vé máy bay với phòng khách sạn đẹp, dịch vụ chu đáo, giá lại rẻ nên B liên hệ để đặt combo cho cả đoàn. G rất nhiệt tình hỗ trợ, rồi sau đó anh đi luôn với đoàn chúng B ra đảo Bình Ba. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm ấy thực sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời B, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, và mọi người thì cười vui hết cỡ.

Từ nhỏ đến lớn B làm mọi thứ theo nguyện vọng của gia đình, học trường chuyên lớp chọn, đi thi nọ thi kia, rồi đi dạy ở ngôi trường bà ngoại từng làm Hiệu phó. Ai cũng bảo anh nào rước được B về làm vợ thì sướng lắm, bởi xuất thân của B chẳng chê nổi cái gì. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc sống của B đã đảo lộn hoàn toàn từ lúc biết yêu.

G rất dí dỏm, lại đẹp trai theo kiểu phong trần, da rám nắng vạm vỡ, cao hơn mét 8 nên các cô giáo trong đoàn B rất thích. Buổi tối ngày thứ 2 trên đảo, B với G bị ghép cặp chơi trò chơi, khi anh bế B chạy qua bãi cát tự dưng tim B như rớt khỏi lồng ngực. Đêm đó B với G rủ nhau trốn ra ngoài bãi đá, tâm sự mấy tiếng đồng hồ rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Trở về Hà Nội B và G bắt đầu hẹn hò. Công việc của anh khá bận nên 1 tuần chúng B chỉ tranh thủ gặp nhau được vài lần. G kể nhà anh ở Hải Phòng, bố mẹ cũng làm kinh doanh khách sạn ở phố biển, ông bà mua cho anh căn hộ nhỏ trên này để tiện đi làm. Thấy gia đình 2 bên cũng môn đăng hộ đối, chúng B thì đẹp đôi, yêu được gần 1 năm thì bố mẹ B bắt đầu giục cưới. B vẫn muốn chơi thêm nữa nhưng đùng cái có bầu, nhận tin vui đúng ngày mùng 2 Tết năm nay.

Thế là gia đình 2 bên rộn ràng tổ chức đám cưới, bố mẹ chồng quyết định dọn luôn lên Hà Nội ở. Mẹ G hứa nếu B sinh con trai thì bà sang tên luôn cho cái ô tô tỷ rưỡi mới mua hồi năm ngoái, còn sinh con gái thì bà cho 500 triệu. Cả nhà B mừng lắm, nghĩ con gái đã được gả đúng nơi đúng chốn, yên tâm gửi gắm cả một đời.

Suốt thời gian B mang bầu, chồng B bắt đầu tỏ thái độ lạ. Ở chung một nhà B mới biết anh có nhiều tật xấu, mà xấu nhất là tính cọc cằn ích kỷ. Anh không cho B đụng vào đồ đạc riêng của anh, đặc biệt có một ngăn tủ khóa G cấm vợ không được phép lại gần. B tôn trọng chồng nên không tò mò đụng chạm gì cả, thậm chí nhiều lần bắt gặp G thậm thụt gọi điện thoại nói chuyện với ai đó giữa đêm B cũng chẳng hỏi han.

Nhưng cái dại nhất của B không phải là việc bỏ qua ngăn tủ bí mật đó, mà B ngu không ép G làm giấy đăng ký kết hôn! Hồi chuẩn bị cưới B có nhắc chuyện ra phường đăng ký, nhưng G bảo cứ đẻ xong rồi tính sau. Bố mẹ chồng cũng dỗ ngọt bảo vợ chồng với nhau quan trọng gì tờ giấy, B nghe theo để rồi giờ đây cay đắng vô cùng.

Đẻ xong B sang ngoại ở cữ 1 tháng, G chỉ ghé thăm 2 mẹ con mỗi tuần 1 lần. Anh rất vô tâm không hề bế con cũng chẳng hỏi han gì vợ, đến nhà chào hỏi xong là ngồi một chỗ cắm đầu vào điện thoại. Bố mẹ chồng cũng có vẻ khá lạ, gọi điện cho B chỉ đòi ngắm cháu trai xong giục bế cháu về nội nhanh, không đả động gì đến việc nhớ con dâu hay hỏi thăm sức khỏe B thế nào.

Rồi ngày B bế con về lại nhà chồng, tự dưng ngõ nhà anh mọc lên cái rạp hỷ to tướng. Nhìn ảnh cưới cô dâu chú rể, B choáng váng khi nhận ra chính là G khoác tay một cô gái lạ vô cùng! Quăng luôn giỏ đồ chạy vào rạp, B gào lên hỏi chồng có chuyện gì xảy ra vậy. G lạnh lùng gạt tay B ra, còn mẹ anh giật lấy con trai B chạy biến vào trong nhà khóa cửa lại. B phá tung hết đồ đạc xung quanh, đập cả ảnh cưới, xé tung vải rạp không ai ngăn được. Một đứa em họ bên chồng ngồi xuống kể cho B bằng giọng ái ngại:

- Anh G cưới người yêu cũ, chị đấy vừa đi du học về.

Hóa ra 2 năm qua B chỉ là một con cờ dự bị, cả gia đình chồng hợp sức lại để lừa B và cướp tài sản của B! Họ lừa B đẻ một đứa cháu trai nối dõi, rồi trắng trợn đạp B ra đường không hề giải thích nửa lời! Cái xe ô tô mẹ chồng hứa tặng B hóa ra đã có chủ từ lâu, bà cố tình để lại cho con dâu mà bà chọn sẵn từ trước. B gọi công an đến trình báo giữa rạp, tố G vi phạm luật hôn nhân, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nói:

- Cô có giấy đăng ký kết hôn không mà đòi làm vợ tôi?

Ảnh minh họa

B cay đắng đòi anh ta trả lại vàng tiền hồi môn trong két, G cười nhạt bảo nhà anh chẳng nợ B cái gì. Con B đẻ ra họ sẽ nuôi, còn B chẳng có quan hệ gì với gia đình họ... Thấy bảo vợ mới của G nhà giàu hơn B, nhan sắc cũng hơn, và họ ở bên nhau từ lúc bé tí cơ đấy. Thôi coi như B có mắt như mù, bây giờ B phải làm sao để đòi lại con trai đây, mọi người cứu giúp B với!