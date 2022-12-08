Tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi đang diễn ra vui vẻ, cô bạn thân của chồng bất ngờ ngất xỉu, chồng tôi liền làm một việc trong sự ngỡ ngàng của tôi và chồng cô ta

C gặp lại anh trong một buổi họp lớp của chị gái. Chị uống say quá nên gọi C tới đón, lúc đang đứng chờ ngoài đường thì anh phóng xe va phải C. Sau màn xin số điện thoại để sửa xe thì anh bắt đầu tán C, cỡ 1 tháng sau thì vợ chồng C công khai hẹn hò. Gia đình C ủng hộ nhiệt tình lắm, vì chị gái C "quảng cáo" rằng anh học rất giỏi, ra trường đi làm ở công ty nước ngoài lương cao, mặt mũi lại ưa nhìn, cao ráo sáng sủa.

4 năm 7 tháng. Đó là quãng thời gian mà C và chồng ở bên nhau từ lúc yêu đến lúc về chung một nhà. Anh là bạn cũ của chị gái C, họ từng học chung cấp 3 với nhau, khi ấy C vẫn còn là một cô bé nhỏ dại. Nghe nói anh từng bí mật đính hôn với bạn gái, nhưng sau đó không hiểu tại sao họ chia tay.

Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới, chồng C bảo dịch nên không tổ chức linh đình. Một bữa ăn trưa có 2 gia đình góp mặt, còn bữa tối anh bảo có hẹn với bạn thân lâu không gặp. C tò mò hỏi xem ai thì anh bảo đến nhà hàng sẽ biết. Hóa ra là một cặp vợ chồng trẻ, chị gái kia rất xinh và dịu dàng, được chồng C giới thiệu là bạn cũ quen từ lâu, mới ở nước ngoài về.

Yêu được năm rưỡi thì vợ chồng C kết hôn trong sự chúc phúc tưng bừng của mọi người xung quanh. Chị gái C "đe dọa" ông bạn rằng nếu để em chị khóc là cả nhà sẽ xử đẹp, anh cười phá lên nói không bao giờ có chuyện đó. Quả thực cưới xong C càng giống bà hoàng, được chồng cưng chiều hạnh phúc không có gì để chê. Bố mẹ chồng ở xa nên C không bao giờ mâu thuẫn gì cả, ông bà chỉ giục sớm có cháu cho nhà cửa thêm vui.

Không khí bữa ăn diễn ra rất kì cục, vì chỉ có chồng C và chị kia nói chuyện rôm rả với nhau, còn C và chồng chị ấy ngồi ăn uống khá gượng gạo. Thi thoảng C với anh chồng lên tiếng để trả lời câu hỏi của 2 người kia, còn lại thì chẳng biết xen vào kiểu gì.

Đang ăn thì bỗng dưng chiếc ly rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ toang. Chị gái kia ôm cổ nấc nghẹn, C hoảng sợ không biết chị bị sao. Anh chồng chị luống cuống hỏi vợ bị gì, bỗng dưng chồng C nhào sang bế bổng chị ấy ra xe ô tô của C để đưa đi cấp cứu, nói mỗi câu "K hen suyễn tái phát" rồi đi mất, bỏ lại C với chồng chị bạn ngơ ngác giữa nhà hàng!

Vợ chồng C thanh toán tiền rồi vội chạy vào viện, nhưng không biết chồng C đưa K cấp cứu ở đâu. Gọi mãi anh mới chịu nghe máy, khi anh kia đèo C đến nơi thì một cảnh tượng khó tin đập vào mắt: chồng C đang nắm tay chị bạn xoa nhẹ nhàng như thể người tình! C tức giận bỏ về, còn chồng chị K này đứng như trời trồng ở cửa phòng cấp cứu. Toàn bộ sự việc xảy ra chóng vánh và có gì đó rất sai.

Sáng hôm sau chồng mới về, C ngồi ở phòng khách đợi cả đêm để hỏi lý do tại sao anh lại hành động như thế. Chồng lạnh lùng trả lời một câu khiến C sốc nặng: "K chính là vợ cưới hụt của anh".

Anh chưa bao giờ kể cho C nghe về quá khứ chua chát ấy nên C không biết vì sao họ đứt gánh giữa đường, nhưng rõ ràng bây giờ C mới là vợ anh, còn banh gái cũ anh cũng đã có hạnh phúc mới. Thế mà anh còn cư xử bốc đồng, bế K đi ngay trước mặt chồng chị ấy!

C gào thét nói chuyện lý lẽ với chồng, nhưng anh lại nổi giận ngược và trách C không biết thông cảm, không biết điều. Vâng, anh biết rõ bệnh tình nan y của bạn gái cũ, chẳng lẽ chồng chị ấy không biết? Vào viện mà bác sĩ không phân biệt được ai mới là chồng của K!

Ảnh minh họa

C bỏ về nhà và tâm sự với chị gái, chị cũng sốc khi nghe câu chuyện tối qua. Chị khuyên C bình tĩnh vì dù sao cũng chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng C nghẹn không nuốt trôi được cục tức này! Anh coi C là gì? Còn không tôn trọng vợ bằng bạn gái cũ!