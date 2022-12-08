Chồng bất ngờ xếp quần áo sơ sinh của con trai đem cho, danh tính của người được nhận khiến tôi sững người

Vì chồng H tính toán mọi chuyện chặt chẽ nên việc kiểm soát tiền bạc cũng là do anh ấy đảm nhiệm. Bạn bè ở ngoài nhìn vào nói H là không biết chủ động, dại dột vì để chồng giữ tiền, nhưng H thì nghĩ khác. Quản lý tài chính nghe có vẻ nhiều đặc quyền nhưng thực ra lại vô cùng áp lực. Cũng may chồng H làm khá tốt việc này, H nhẹ gánh trong tâm trí rất nhiều.

Trước đến nay, chồng H vốn thể hiện ra ngoài là một người khó tính, chặt chẽ và không dễ để bất cứ ai có cơ hội bắt bẻ. Thú thật tính cách này của anh bộc lộ rất rõ kể từ sau khi vợ chồng H lấy nhau. Chứ hồi còn yêu đương, chồng H luôn yêu chiều H, sống cực kỳ thoải mái chẳng lăn tăn hay để bụng chuyện gì. Tất nhiên tính của anh cũng có những mặt tốt, chẳng hạn như có thể giúp cho cuộc sống vợ chồng vẹn toàn, suôn sẻ.

Hiện tại, H đã có một bé trai 3 tuổi, con chính là niềm vui, là động lực để vợ chồng H phấn đấu mỗi ngày. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, chồng H bỗng xuất hiện một vài cơn đau, tức ngực khi ngủ. Anh còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, rệu rã. Mặc dù H đã khuyến khích anh tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ để lại sức, nhưng tình hình không mấy khả quan. H và chồng đã đến bệnh viện.

Nếu hỏi trong cuộc sống hôn nhân có khi nào H thấy ngột ngạt không thì câu trả lời là có. Đôi lúc H thấy việc chồng H tiết kiệm có hơi dư thừa, bởi lương của hai vợ chồng, cộng thêm những khoản đầu tư sinh lời nữa thì quá đủ cho một cuộc sống thoải mái, thậm chí tiêu quá tay chút cũng không sao. Ngay kể cả đợt dịch Covid-19 vừa qua, dù hai vợ chồng làm việc ở nhà suốt, nhưng vợ chồng H vẫn có dư dả về tiền bạc để trang trải sinh hoạt.

Hóa ra, chồng H bị suy nhược cơ thể, cộng thêm một vài căn bệnh mãn tính khác. Cũng may là tình hình không có gì quá xấu, đều trong tầm kiểm soát và có thể chữa khỏi được bằng liệu pháp y tế. Chồng H vào viện khoảng 2 tuần, thời gian đó H bận bịu chăm sóc con nên cũng thi thoảng mới vào thăm. Anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân nên cũng không cần nhờ người kè kè bên cạnh.

Nhưng từ sau khi chồng nằm viện về nhà, H thấy anh ấy rất khác, không còn khó tính như trước. H cũng mừng thầm trong lòng vì có thể thời gian nằm viện, anh ấy đã suy nghĩ tích cực nhiều hơn. Đặc biệt, chồng H còn nói muốn san sẻ việc chi tiêu trong nhà cho H, để H cũng có thể tự do, thoải mái hơn.

Đỉnh điểm nhất là một hôm, chồng H ngồi trong phòng của con, lật tung các tủ quần áo ra để tìm đồ cũ. Con H bây giờ 3 tuổi nhưng quần áo của bé lúc sơ sinh H vẫn giữ. Một là muốn làm kỷ niệm, hai là sau này nếu đẻ thêm bé nữa thì mặc lại đồ, cũng là một việc hợp lý. Thấy chồng bỗng dưng sắp xếp đồ tỉ mỉ như vậy, H thấy khá bất ngờ. Trước giờ mấy việc này đều là H làm, vậy mà chồng lại chủ động đến vậy.

H có hỏi anh sắp xếp quần áo cũ của con để làm gì thì anh có nói thẳng là vì muốn đem đi cho. Trong lòng H bỗng dấy lên nhiều suy nghĩ, liệu có khi nào chồng mang cho con riêng của mình ở bên ngoài. Phải chăng anh ấy đang giấu giếm H điều gì sao, vì quả thực biểu hiện này rất lạ.

Bề ngoài H ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng còn nhiều lấn cấn. H vẫn muốn theo dõi tiếp động thái của chồng để tìm hiểu nguồn cơn của sự việc. Và rồi chồng nói hãy đi cùng anh tới một nơi. H đồng ý, chồng ngay sau đó đưa H tới nhà của một người. Ngôi nhà ấy nhìn khá cũ và gia cảnh thì khó khăn. Hóa ra, đây là nhà của người bạn chồng H quen trong viện.

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Anh bạn đó bị nặng hơn chồng H, vợ thì vừa mới sinh. Gia cảnh khó khăn, tiền viện phí còn phải đi xin mạnh thường quân. Chồng H biết có thể giúp đỡ bằng cách tặng đồ cũ của con H cho con của người bạn ấy. Lúc biết được, trong lòng H vô cùng xúc động. Chồng H còn mạnh tay rút ra 5 triệu tặng cho người bạn kia. Gia đình họ rất biết ơn vợ chồng H.

Quả thực, lòng trắc ẩn của chồng là điều H chưa bao giờ nghĩ tới, nhất là khi anh ấy thường thể hiện sự tính toán cẩn thận về tiền nong. Nhưng qua chuyện này, H thấy càng yêu chồng mình hơn. Anh ấy đã thay đổi theo chiều hướng rất tích cực!