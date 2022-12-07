Đi đón con dùm bạn thì gặp chồng cũ đang cãi nhau với một phụ nữ lạ trên phố, tôi cười khẩy khi biết danh tính của người phụ nữ đó cùng câu chuyện của anh

Đó chính là cái giá mà anh phải trả cho những sai lầm của anh...

H ly hôn chồng sau 2 năm ở chung với nhau mà không có hạnh phúc. Quả thật cuộc hôn nhân chưa có con cái ấy H thấy mình thật mạnh mẽ khi duy trì được tận 2 năm trời. Nằm chung giường, sống chung nhà với H khi đó chẳng phải là người đàn ông tử tế với H như lúc còn yêu đương mà anh ta như biến thành người khác. Đúng là người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Sự thật quá cay nghiệt, phũ phàng. Về làm dâu nhà anh ấy, H chẳng nhận được sự đón tiếp trìu mến hay tình cảm của các thành viên trong nhà mà tất cả chỉ là sự lạnh nhạt tới đáng sợ. H làm gì cũng nghĩ tới bố mẹ chồng, nhưng ông bà thì lại so sánh H với em dâu. Họ nói em dâu đảm đang nữ công gia chánh chứ không đi làm để khoe mẽ như H. Họ đâu có biết em trai chồng làm ra nhiều tiền thì tất nhiên em dâu không cần phải lao lực rồi. Còn nhà H, chồng thì lười biếng, chỉ giỏi mải mê với mấy thú vui phù phiếm bên ngoài.

Đó là còn chưa kể anh ta còn trăng hoa, ngoại tình. Lần đầu H biết chồng tòm tem với người phụ nữ khác, H đã vô cùng sốc, đau buồn đến ngã bệnh. Sau đó, anh ta cầu xin tha thứ nên H đã đồng ý. H từng nghĩ, giá kể mình có con thì biết đâu chồng đã suy nghĩ khác và sống tử tế hơn. Vậy mà cũng chính lúc H mang thai, anh ta tiếp tục cặp bồ. Sự đau khổ đến lần thứ 2, H như giọt nước tràn ly, đáng buồn hơn là H bị sảy thai. Sau đó, H nhất quyết phải ly dị bằng được. Bố mẹ đẻ H cũng không chịu được nữa, ủng hộ cho quyết định của H. Ảnh minh họa Kể từ lúc H ly dị, H đã không còn giữ liên lạc hay nghe ngóng gì về người chồng cũ bội bạc. Giữa vợ chồng H cũng không có sợ dây gắn kết chung, nên H cũng chẳng việc gì phải đoái hoài để ý tới anh ta. H có một người bạn sống gần nhà với nơi ở của chồng cũ. Thi thoảng nó còn nhắn tin trêu "Mày có muốn tao cập nhật tình hình chồng cũ của mày không?" nhưng H thẳng thắn dứt khoát: "Thôi tao xin, cuộc đời tao không muốn gặp lại cái gã đàn ông như vậy nữa, chướng hết cả mắt".

Cũng bởi vậy mà mỗi khi gặp cô bạn đó, H đều hẹn nó ở quán cafe hoặc hẹn ở nhà H. Vì H không muốn quay lại con đường cũ, con đường mà dẫn vào ngôi nhà nơi mình từng ở. Tuy tránh chồng cũ kỹ càng như vậy, nhưng cuối cùng, H vẫn gặp lại anh ta trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Hôm ấy bạn H nhờ H đi đón con hộ vì nó đang vướng chút việc bận, chồng thì lại công tác xa nhà chẳng biết nhờ ai. Tầm tối khoảng 8 giờ, H đi đón bé con của người bạn rồi chở cháu về. Cũng đã lâu rồi H không quay lại con đường cũ này. Tính ra, H ly dị chồng được gần 2 năm trời. Con phố đó là một phố khá nhỏ, nhà nối nhà san sát nhau. Lúc dừng xe trước cửa nhà cô bạn, H bất chợt nhìn thấy chồng cũ đang cãi nhau om sòm với một người phụ nữ. Lâu không gặp, anh ta béo ra nhiều, râu ria cũng rậm rạp hơn. Họ đang cãi nhau cái gì đó, nói chung là rất tục tĩu mà H nghe chẳng hiểu. Cùng lúc cô bạn H đi ra, nó thấy H đang định tiến lên can ngăn. Bạn H nói ngay: "Này, tránh xa chồng cũ mày ra. Kia là vợ mới của lão ấy đấy, mà có khi là bồ mới. Cứ vài bữa lại thấy dắt một em khác về. Nghe đồn chồng cũ của mày còn mắc bệnh xã hội nữa, có khi chúng nó đang cãi nhau vì việc này. Nói chung tránh xa ra không lại liên lụy". Ảnh minh họa H nghe xong chỉ biết cười khẩy, nếu đúng thật như lời bạn H nói thì đây đích thị là quả báo cho chồng cũ. Những năm qua, chỉ có mình H phải đau khổ, giờ là lúc anh ta cũng nên nếm trải những thất bại trong hôn nhân, tình cảm. H chào bạn rồi vòng xe về, không muốn xem cảnh tượng kia nữa. Thật là đáng thương cho người phụ nữ nào đó mù quáng đi theo anh ta...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-on-con-dum-ban-thi-gap-chong-cu-ang-cai-nhau-voi-mot-phu-nu-la-tren-pho-toi-cuoi-khay-khi-biet-danh-tinh-cua-nguoi-phu-nu-o-cung-cau-chuyen-cua-anh-532445.html