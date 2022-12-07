Bước vào nhà tắm, tôi chính tai nghe thấy chồng lén lút trong bếp làm một việc bất nhân dành cho em gái tôi

Đến cả em gái tôi anh cũng không buông tha...

Nhà O có hai chị em gái hơn kém nhau 3 tuổi. Vì cũng gần tuổi nhau nên hai chị em từ nhỏ tới lớn cực kỳ thân thiết. Lên Đại học hai chị em O cũng trọ chung nhau, vừa là để đỡ đần mà bố mẹ cũng an tâm hơn. Em gái thì giỏi giang và toàn diện về mọi mặt, O kém nó một chút. Đầu tiên là chuyện học vấn. Em O còn học lên thạc sĩ và hiện đang làm một công việc tại tập đoàn đa quốc gia. Thi thoảng có lương thì cũng dẫn chị gái đi mua sắm, ăn chơi tẹt ga. Ảnh minh họa Tiếp đến, em O còn là người chú ý, chăm chút cho ngoại hình nên nhìn nó rất trẻ mặc dù đã 27 tuổi, vẻ ngoài chỉ tầm khoảng 22, 23 tuổi thôi. Những thứ về làm đẹp, chăm sóc bản thân, O đều phải hỏi em gái mình. Tuy vậy, nghe em O thi thoảng tâm sự thì có vẻ đường tình duyên không được may mắn cho lắm. Vì nó cũng giỏi giang nên để chọn một người như ý muốn rất khó khăn. Từng gặp được 1, 2 anh chàng rất tháo vát, "trên cơ" song chỉ duy trì mối quan hệ được một thời gian. Em O nói bây giờ nó muốn tập trung vào công việc, còn khi nào tìm thấy người phù hợp mới tiến triển thêm.

O lấy chồng từ 2 năm trước, sau đó O dọn về căn nhà riêng sống còn em gái O thì cũng chuyển ra một chỗ ở mới. Hai chỗ ở của chị em O cách nhau khá xa nên thi thoảng vào dịp cuối tuần thì hai chị em O mới thăm nhau. Nhưng cũng từ lúc O kết hôn, bỗng nảy sinh một vấn đề khá nan giải. Đó là chồng O và em gái O không hợp nhau cho lắm. Thực ra O chọn người đàn ông này là vì anh ấy có nền tảng sự nghiệp ổn định, cũng biết làm ăn, chăm lo quan tâm gia đình. Chỉ mỗi tội là hay uống rượu bia, hút thuốc và thi thoảng cũng hơi càu nhàu nếu không vừa ý. Tất nhiên lấy chồng thì chẳng thể tránh những lúc đụng độ anh rể - em vợ. Giờ đã 2 năm hôn nhân, O vẫn cứ lo giữa hai người cứ xảy ra cãi cọ. Thậm chí đợt Tết, năm mới mà đôi bên không vừa ý gì là cũng có thể mâu thuẫn. Em gái O cá tính, nó không chịu thua hay nín nhịn.

Rồi mới đây, thêm một chuyện làm O hết sức đau đầu, mệt mỏi. Chả là hôm đó tối thứ 6, O vừa nấu cơm xong chuẩn bị ăn với chồng thì em gái có nhắn tin: "Nay em ở công ty họp muộn, lát chị phần cơm để em qua ăn nhé. Rồi có gì em ở lại ngủ nhờ một đêm luôn vì sợ về muộn nguy hiểm". Thấy em gái nhắn thế, O cũng đồng ý không chút do dự. Đồ ăn thì O làm cũng có thừa ra một chút. Vả lại nhà O thì còn thừa phòng cho em gái ngủ qua đêm, đồ đạc đầy đủ cả. Chồng O cũng có biết chuyện em gái sẽ qua nhà để ăn lúc muộn. Trong bữa cơm, anh ấy liên tục chẹp miệng rồi móc mỉa chuyện em O có nhà mà không chịu về, rồi chê bai lười biếng chỉ biết dựa dẫm vào chị. O cũng mắng lại chồng và nói đây là những sự giúp đỡ hết sức bình thường của gia đình, không có gì phải đắn đo hết. Ngờ đâu, lát sau khi O đi tắm, định là tắm xong sẽ hâm nóng đồ ăn thì chồng O đã mau lẹ đổ hết đồ ăn vào thùng rác! O thấy việc quá bất bình như vậy xảy ra và cực kỳ tức giận. hai chị em O đã cãi nhau suốt 20 phút. Cũng lúc ấy em gái nói là xong việc ở cơ quan chuẩn bị về. O lại phải nấu lại từ đầu, may mà trong tủ vẫn còn nhiều đồ dự trữ. Vừa nấu ăn cho em gái, O vừa giận chồng. Anh sống ích kỷ, hẹp hòi và nhỏ nhen. Mặc dù có không ưa em O thì anh ấy cũng đừng nên làm chuyện bất nhân như vậy. Ảnh minh họa Lúc em O tới thì chồng O cũng vào phòng đóng cửa lại, chắc chắn vì không muốn chạm mặt. O lại phải nói dối em là vì nhà hết đồ ăn nên mới phải nấu lại từ đầu. May là em O không nghi ngờ gì. Sau hôm đó tới nay, em O và chồng O chưa gặp nhau thêm lần nào. Quả thực O cứ thấy lấn cấn trong lòng. Là người đứng giữa, O lo lắng rằng trong tươi lai, sẽ còn nhiều chuyện phức tạp hơn xảy ra...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-vao-nha-tam-toi-chinh-tai-nghe-thay-chong-len-lut-trong-bep-lam-mot-viec-bat-nhan-danh-cho-em-gai-toi-532310.html