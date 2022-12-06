Từ ngày cuộc sống của vợ chồng khá giả hơn, U thấy anh ấy cũng chải chuốt nhiều. Trước đây, anh là người không quan tâm gì vẻ ngoài, thậm chí nhiều hôm anh đi làm U còn phải chuẩn bị quần áo là lượt phẳng phiu. Ấy thế mà giờ đây, anh sống với một phong cách riêng, ra ngoài biết nhìn trước ngó sau, soi gương kỹ lưỡng. Thú thực đó cũng là một điểm cộng, vì trong nhà nếu chúng ta biết làm đẹp thì đối phương sẽ luôn thấy vui vẻ, dễ chịu. Hiện tại, chúng U đã có hai con nhỏ, cuộc sống nhìn chung là không phải lo nghĩ gì quá nhiều.

Những gì vợ chồng U gây dựng được không chỉ là do công sức của ông xã, mà U cũng phải hi sinh, đóng góp rất nhiều. Thời gian đầu khi mới lấy nhau, U cũng đi làm và có công việc, thu nhập riêng, không hề kém cạnh gì đối phương. Sau đó, sự nghiệp của chồng U phất hơn, U lại trở thành hậu phương vững chắc cho anh, đảm nhiệm công việc nội trợ.

Bên ngoài, chồng U có nhiều mối quan hệ song U tin đó là những mối quan hệ lành mạnh, kiểu bạn bè làm ăn, bạn trên bàn nhậu hoặc có những sở thích chung. Những lần chồng đưa U đi gặp bạn bè của anh ấy, U thấy toàn là những người đã lập gia đình. Tuy thân thiết nhưng chỉ dừng ở mức độ nhất định, điều này làm U thực sự yên tâm.

Nếu hỏi U có ghen tuông về những mối quan hệ của anh ấy không thì U sẽ trả lời là có, nhưng ở một mức độ vừa phải, không quá đà. Tức là U không phải kiểu lồng lộn lên vì dăm ba đoạn tin nhắn hay sẵn sàng đi bắt gian nếu phát hiện dấu hiệu bất thường nào đó. Mặt khác, U rất bình tĩnh, trên hết là tin tưởng ở nhân cách của chồng mình.

Nhưng rồi khoảng 1 năm trở lại đây, trong những tấm ảnh chồng chụp với bạn bè, U để ý thấy có một cô gái trẻ khá lạ. Nhóm bạn này của chồng hầu hết là đàn ông, thi thoảng họ rủ nhau đi chơi thể thao, đi du lịch. U cũng không rõ người phụ nữ kia là ai, có đôi lần hỏi chồng mà anh cứ lảng sang chuyện khác. Song U không nhận thấy dấu hiệu bất thường gì từ chồng, thành ra không làm lớn chuyện, im ỉm theo dõi thêm.

Cho đến một hôm giữa tuần trước, cả tối U thấy chồng cứ thấp thỏm canh điện thoại. Trong khi đó, U thì xem phim cùng hai con. Đến lúc hai con đi ngủ rồi, U mới về phòng đi ngủ. Vừa nằm xuống giường, U đã thấy chồng bật dậy, chạy vội xuống nhà. Bộ dạng anh khá hốt hoảng, U cũng vội vã đuổi theo.

Chồng U mở cửa, rồi mở cổng. U theo ngay sau anh, bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Một cô nàng say rượu đang nằm trước cổng, chồng U lao tới bế lên. Quả thật, U tức nghẹn vì đang yên đang lành thì một người phụ nữ lại nằm yếu đuối trong vòng tay của chồng U.

Sau đó, chồng bảo U ra đỡ cùng, dìu người phụ nữ kia vào nhà. Nhìn qua mặt của cô ta, U nhận ra ngay đó là người phụ nữ lạ mà hay xuất hiện trong bức ảnh của nhóm bạn chồng. Nghe chồng U giải thích, thì ra cô này đi nhậu, say rượu và bắt xe về đây xin ở nhờ một đêm. Nhà cô ta ở xa nên không tiện đi về.

Vì người bạn "quý hóa" này của chồng mà U lại phải lên tầng chuẩn bị đồ. Nhà U còn một phòng thừa, khách tới hay ở đó, nên cũng không bất tiện gì. Cái chính là U không ghen tuông, không ích kỷ gì. Chỉ là U thấy chồng vội vã, sốt sắng quá mức. Và cũng tự hỏi lòng mình rằng, vì sao người phụ nữ này cứ nhất định phải nhờ chồng U?

Ảnh minh họa

U đang nghi ngờ giữa hai người họ còn điều gì đó mờ ám. Sau hôm đó, người phụ nữ kia cảm ơn vợ chồng U rồi về. Chồng U còn lái ô tô chở cô ta về tận nhà. U cứ giận dỗi trong lòng mà không dám nói ra, sợ chồng lại bảo U hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng U tin dù là người phụ nữ nào ở trong hoàn cảnh của U thì cũng sẽ có chung cảm nhận. Thời gian tới, U sẽ phải cứng rắn, sát sao hơn với chồng mới được!