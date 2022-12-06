Tôi cất công chuẩn bị và bưng lên mâm cơm thịnh soạn cho chồng nhưng anh nhìn thấy liền đập vỡ tan tành với lý do sốc óc

Ngày ấy, gia đình hai bên quen biết nhau, lại đúng lúc G vừa bước ra khỏi sự tan vỡ của mối tình trước, nên G đã mau chóng đến bên anh và nảy sinh tình cảm. Phải nói là hai chúng G "đốt cháy giai đoạn" khá nhiều, tìm hiểu hời hợt, không kỹ càng. Chưa hiểu hết tính cách đối phương mà đã quyết định yêu, rồi cưới chỉ trong vòng 11 tháng.

Mặc dù lấy chồng đã 3 năm rồi nhưng cuộc hôn nhân của chúng G không có hạnh phúc. Chồng là một người nổi tiếng khó tính, gia trưởng, mặc dù anh chăm chỉ làm việc song lại không rộng lòng, vui vẻ với vợ con. Hàng ngày ăn ngủ bên nhau mà chẳng mấy khi G thấy chồng thể hiện tình cảm. Trong khi G là tuýp phụ nữ ưa sự nhẹ nhàng. Có lẽ là G đã sai khi quyết định lấy anh làm chồng.

Sau khi chia tay với K thì G và chồng quen nhau. Trước đây, chúng G đường ai nấy đi là bởi K không trân trọng những gì G luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ. Cho dù anh là người tốt, chiều chuộng song cũng rất dễ nổi cáu. G chủ động chia tay K vì mệt mỏi, thế mà hóa ra anh vẫn tơ tưởng đến G, tỏ ý níu kéo.

Thời gian đầu khi mới kết hôn cũng chính là lúc vợ chồng mặn nồng nhất. Chúng G đi du lịch Vũng Tàu một chuyến, nhưng sau đó thì mâu thuẫn bắt đầu phát sinh. Tình cũ của G - K, đã đến trước cửa nhà G khi chồng G đang đi làm. Anh ấy gây ra chuyện, nói to rằng vẫn còn tình cảm với G cho dù cả hai chia tay được gần 2 năm trời.

Lúc K tới nhà nói mấy lời muốn quay lại, một người hàng xóm lén nghe hết, kể lại tường tận cho chồng G. Tính của chồng G thì hay ghen tuông, thành ra anh về tới nhà là quát mắng vợ. Mặc cho G giải thích thế nào, chồng vẫn cứ giữ những đa nghi trong lòng. Dần dần, chồng G nói đi nói lại những chuyện liên quan đến tình cũ, hễ cứ giận nhau là anh lôi vấn đề này ra để đe nạt G.

3 năm qua, số lần cãi cọ trong tháng của vợ chồng G cứ giữ đều đặn, không vì lý do này thì vì lý do kia. Có con nhỏ, G cũng cố gắng kiềm chế, không tranh cãi quá nhiều sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con. Mặt khác, G còn tỏ ra lạnh lùng hết sức có thể với K - tình cũ để chồng G không nghi ngờ.

Thế nhưng xui rủi thế nào, vẫn cứ là tình cũ gây ra rắc rối cho vợ chồng G. Đợt cuối năm vừa rồi, G có đi mua vài hộp nem hải sản để ăn dần. Những ngày đầu năm chưa kịp mang ra để rán. Nem này là G mua của một bà chị họ, thấy chị ấy đăng lên Facebook nên ủng hộ.

Vậy mà lúc bê mâm cơm lên cho chồng, trên mâm có đĩa nem rán nóng hổi, chồng G nhìn thấy đã đập tan xuống đất. Đĩa vỡ thành nhiều mảnh, nem bị văng tứ tung. Quả thật G cực kỳ bất ngờ, không hề biết lý do. Vợ chồng G trước đó không tranh cãi gì cả, phải chăng anh ấy giận ở bên ngoài rồi trút lên vợ?

Nghe chồng tức giận xả cơn thịnh nộ, G sốc óc hơn khi biết lý do: "Cô mua nem của thằng tình cũ rồi làm cho G ăn đúng không?"

G cãi lại chồng: "Không hề, em mua nem của chị họ, chẳng liên quan gì đến anh K hết. Anh đừng có tức giận vô cớ!"

Chồng G nhấc máy gọi ngay cho chị họ, chính chị họ cũng thú nhận là nem chị bán nhập từ nhà của K, bởi cả một vùng thị trấn này, nhà K là đơn vị làm nem nổi tiếng nhất. Chị ấy không hề biết chuyện của G và K nên mới chẳng mảy may gì. Mặc dù chị họ đã giải thích cặn kẽ, vậy mà chồng G không tin, cứ vin vào cái cớ G còn giữ liên hệ với K.

Ảnh minh họa

Sau chuyện lần này, G thật sự hết khả năng chịu đựng. Chồng G hóa ra vẫn ngấm ngầm điều tra, anh còn biết chuyện gia đình tình cũ của G sản xuất nem cho cả thị trấn. Anh luôn nghi ngờ trong lòng, chưa phút giây nào tin tưởng vợ. Sống với một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ như thế, liệu G còn có thể hạnh phúc không cơ chứ?