Giận chồng đi nhậu cả đêm mới chịu mò về, tui nhất quyết không mở cửa cho anh vào nhà và cái kết khiến tôi ân hận cả đời

Tâm sự 05/12/2022 14:34

Nếu hôm đó tôi không đuổi chồng đi thì đã không xảy ra sự việc này...

Thỉnh thoảng chồng S có đi nhậu với bạn bè và đến 9h tối anh ấy đã ở nhà nên S không có cấm cản gì. Mỗi lần chồng về nhà, S luôn chuẩn bị sẵn cốc nước giải rượu để anh nhanh hồi phục sức khỏe. S không thích chồng uống rượu nhưng có cản cũng chẳng được nên phải thích nghi và khuyên bảo anh ấy không được đi quá giới hạn.

Giận chồng đi nhậu cả đêm mới chịu mò về, tui nhất quyết không mở cửa cho anh vào nhà và cái kết khiến tôi ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuần trước, chồng S đi nhậu với đám bạn cùng lớp, đến 11h đêm chưa thấy anh ấy về. S nóng ruột gọi điện mà anh không thèm bắt máy. Cả đêm S không ngủ được, cứ 30 phút đến một tiếng là S gọi điện nhắn tin một lần. Thế nhưng chồng vẫn không bắt máy. Đến gần sáng, điện thoại của anh ở ngoài vùng phủ sóng khiến S bất lực.

Không thể chấp nhận người chồng hư hỏng, buông thả, tụ tập bạn bè đi tăng 2, 3. Có lẽ ngủ cả đêm ở trong nhà nghỉ với người con gái khác nên không nghe máy của vợ. Càng nghĩ S càng giận chồng.

Đến 6h sáng hôm sau, thấy chồng bấm chuông cửa, S không thèm mở cổng mà mang quần áo ném ra đường rồi đuổi anh ấy đi mà tự ngẫm nghĩ về những chuyện đã làm trong đêm. S không muốn nghe những lời chồng giải thích mà đi nhanh vào trong nhà khóa cửa lại.

Chồng S bỏ đi thật, ngày hôm sau không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì cả, đến lúc này S bắt đầu lo và hối hận. Tự nhủ giá S bình tĩnh để chồng vào nhà thì mọi chuyện đâu tệ như thế này.

S linh cảm có điều chẳng lành nên đã gọi điện đến công ty và những người bạn nhậu của chồng nhưng không ai biết chồng S đang ở đâu. Đúng lúc đầu óc S đang rối tinh lên thì em họ gọi điện bảo S vào bệnh viện gấp, chồng S đang cấp cứu.

Đến bệnh viện, nhìn thấy cậu em họ đứng bần thần mà S hoảng sợ hỏi dồn dập. T nói đêm hôm chồng S uống rượu bị trúng gió, không về được nên ngủ nhờ nhà bạn. Sáng ra không dám về nhà, sợ vợ mắng nên chồng S đến nhà em ấy ở.

Cả ngày ở nhà T, chồng S kêu đau bụng không đi làm được. T nghĩ anh uống rượu nhiều nên bị đau dạ dày và mua thuốc cho chồng S uống. Đỡ hơn một chút nên chồng S vội về nhà, nào ngờ S không cho anh vào mà đuổi đi nên anh lang thang bên ngoài, tới khi đau quá không chịu được thì gọi điện cho T đưa vào viện.

Giận chồng đi nhậu cả đêm mới chịu mò về, tui nhất quyết không mở cửa cho anh vào nhà và cái kết khiến tôi ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hôm nay, chồng S đã qua cơn nguy kịch. Nếu S không đuổi chồng đi thì anh đâu phải chịu đau đớn thế này. S không biết nói sao để chuộc lại lỗi mình gây ra nữa?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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