Chị giúp việc đem theo con đến nhà tôi ở, tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng thái độ của chồng với đứa trẻ đó còn khiến tôi tức điên hơn

Tâm sự 05/12/2022 09:28

Không ngờ chồng có thể làm được chuyện như vậy...

Vừa về đến nhà, thấy chị giúp việc mà chồng H mới tuyển bế một đứa bé trên tay ra mở cổng làm H vô cùng ngạc nhiên. Chị L cúi gằm mặt xuống và chào H với giọng run run.

Chị giúp việc đem theo con đến nhà tôi ở, tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng thái độ của chồng với đứa trẻ đó còn khiến tôi tức điên hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau khi biết đứa bé hơn 2 tuổi kia là con của chị ấy, H khó chịu hỏi chị đến làm giúp việc hay là nương tựa vào gia chủ? Thiếu gì người giúp việc, không hiểu sao ông chồng H lại đi tuyển người có con nhỏ thế này?

Vừa nhìn thấy mặt chồng H đã trách cứ và truy hỏi, liệu đứa nhỏ kia có chung dòng máu với chồng không? Chồng chỉ vào trán H, rồi cười phá lên: "Lấy nhau 13 năm nay, lần đầu tiên thấy em biết ghen, thế mà anh lại thích. Điều đó chứng tỏ vợ vẫn còn rất yêu chồng".

Thấy chồng nói năng linh tinh làm H bực bội, bắt anh ấy trả lời thẳng vào vấn đề. Chồng bảo khi H đi công tác được vài ngày, chăm sóc hai đứa nhỏ cực quá, thế là anh nhờ bạn tìm cho một người giúp việc.

Lúc chị L đến phỏng vấn mà phải bế đứa nhỏ đi theo, thấy tội nên chồng H đã nhận vào làm ngay.

Chị L nói lấy nhầm chồng, sau khi sinh con, thấy nghèo khó quá, chồng chị ấy bỏ đi để lại hai mẹ con. Không thể gửi con để đi làm công ty, chị ấy đành mang bé ra chợ ngồi bán vài thứ linh tinh. Bạn của chồng H thương tình quá nên đã giới thiệu chị ấy về nhà H làm giúp việc.

Chồng bảo chị L làm việc chăm chỉ, nấu ăn rất ngon và bọn nhỏ chơi với nhau cả ngày không biết chán. Anh nói nhà còn dư phòng, giúp người cũng là một điều tốt để các con nhìn vào học tập. Với lại con chị L rất ngoan, không gây phiền hà đến gia chủ, thế nên hãy tạo điều kiện cho mẹ con chị ấy ở lại.

Chị giúp việc đem theo con đến nhà tôi ở, tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng thái độ của chồng với đứa trẻ đó còn khiến tôi tức điên hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

H biết chồng là người đàn ông giàu tình thương người. Bây giờ mà cho chị ấy nghỉ việc thì H quá thất đức, rồi chồng sẽ coi thường vợ. Nhưng suy tính dài ngày thì không ổn chút nào, H sợ chị ấy mải chăm con sẽ không tập trung vào con chúng H và việc nhà cửa. H có nên để chị làm thêm một thời gian rồi cho nghỉ, tìm người khác không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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