Sinh con đã lâu nhưng chăn gối 'nguội lạnh', tôi chủ động ôm chồng, đòi hỏi 'chuyện ấy' nhưng chồng lại làm một việc khiến tôi giật bắn người

Tâm sự 05/12/2022 07:33

Tôi không ngờ chồng có thể làm được chuyện như vậy...

Hồi con gái, X có vòng eo đáng mơ ước. Vì thế, X thường mặc những bộ váy ôm để khoe triệt để nét đẹp của mình. Nhờ làn da trắng, nụ cười có đồng tiền, X được nhiều chàng trai theo đuổi.

Nhưng X lại chọn yêu anh, một người chẳng có gì trong tay. Khi đó, anh chỉ là một chàng thợ sửa xe ô tô, mỗi tháng lương bèo bọt vài triệu đồng. Còn X hàng tháng kiếm hơn 20 triệu từ việc bán hàng online và kinh doanh bất động sản. Bố mẹ X phản đối suốt một thời gian dài nhưng X bất chấp tất cả. X còn bao biện rằng nếu X sánh bước bên cạnh một người đàn ông từ lúc kham khổ, sau này thành danh, anh ấy sẽ càng trân trọng X.

Nhưng X đã nhầm.

Bên nhau 4 năm, X kế hoạch theo ý anh để đầu tư tiền bạc, thời gian cho việc kinh doanh. X trút hết tiền bạc cho chồng mở xưởng riêng. Nhờ mối quan hệ của mình, X kéo khách hàng cho chồng. Việc kinh doanh càng lúc càng tốt đẹp, chồng X thuê thêm người làm. Trở thành ông chủ rồi, anh mới bàn với X chuyện sinh con.

Từ lúc cấn thai, X đã nghỉ làm để dưỡng thai. Dù gì cũng mấy năm mới có con, X rất trân trọng đứa bé và muốn bảo vệ con một cách tốt nhất. X ăn rất nhiều để con có đủ dưỡng chất phát triển. Khi sinh con, X tăng tới 20 kí. Cơ thể đầy vết rạn xấu xí.

Con X hơn 4 kí nên buộc phải sinh mổ. Dù đau đớn nhưng nhìn con khỏe mạnh, X lại thấy hạnh phúc. Chăm con, chăm mình, X lơ là chuyện chăn gối với chồng suốt nửa năm sau đó.

Sinh con đã lâu nhưng chăn gối 'nguội lạnh', tôi chủ động ôm chồng, đòi hỏi 'chuyện ấy' nhưng chồng lại làm một việc khiến tôi giật bắn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi con tròn tuổi, X mới nhận ra hai vợ chồng X ngày càng xa lạ với nhau. Chuyện chăn gối đã dừng lại từ lúc X có bầu đến tận bây giờ. Sau tiệc thôi nôi của con, sẵn có chút men trong người, X liều mình gạ gẫm chồng.

X chủ động ôm lấy anh, đòi hỏi chuyện ấy. Không ngờ, chồng X đẩy X ra một cách thô bạo. X hỏi anh không thèm vợ sao? Anh nói thẳng: "Em nhìn lại bụng em đi. Da thì rạn, bèo nhèo, chưa kể vết mổ như con rắn trên bụng thế kia thì ai mà có hứng nổi?".

Câu trả lời của anh khiến X lặng người đi. X ngồi dậy đi vào nhà tắm. Soi mình trong gương, X bật khóc xót xa cho chính mình. Chồng X nói đúng. Cơ thể X bây giờ toàn vết rạn, vết rạn lồi lên to như ngón tay kéo dài. Nhưng X chưa từng nghĩ sẽ bị chồng chê bai thẳng thừng thế này.

Sinh con đã lâu nhưng chăn gối 'nguội lạnh', tôi chủ động ôm chồng, đòi hỏi 'chuyện ấy' nhưng chồng lại làm một việc khiến tôi giật bắn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

X khóc trong nhà tắm cả tiếng nhưng chồng X vẫn không đi tìm. Khi X vào lại phòng, anh đã ngủ ngon lành. Nỗi uất ức, xót xa càng dâng cao. X khóc cả đêm đó. Giờ X phải làm gì để kéo chồng về lại với mình đây? Gửi con thì X không an tâm. X mệt mỏi quá.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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