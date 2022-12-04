Đêm tân hôn, tôi trằn trọc không ngủ được, quay qua thấy chồng rón rén mở cửa phòng cho một người phụ nữ, bí mật sau đó khiến tôi chỉ muốn ly hôn lập tức

Tâm sự 04/12/2022 10:32

Những điều tôi chứng kiến trong đêm tân hôn là điều chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến...

G sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ đều làm kinh doanh, bản thân G cũng đang làm việc cho công ty của gia đình sau khi đi du học nước ngoài về. Có thể nói, cuộc sống vật chất của G khá dư dả. Nhưng chuyện tình cảm thì lại không được như mong muốn.

Đêm tân hôn, tôi trằn trọc không ngủ được, quay qua thấy chồng rón rén mở cửa phòng cho một người phụ nữ, bí mật sau đó khiến tôi chỉ muốn ly hôn lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trước đây G từng quen vài người đàn ông. Họ đều là những người đã trưởng thành nhưng sống khá ỷ lại. Người nào cũng nhòm ngó vào khối tài sản của G. Khi yêu nhau thì vay mượn và tìm đủ mọi cách để G cho họ tiền. Cho đến khi gặp Tuấn, G đã nghĩ anh khác biệt với tất cả những người kia.

Tuấn từng là nhân viên cấp dưới của bố G ở công ty. Khi G mới về nước, bố G giao nhiệm vụ cho anh dạy G làm quen với công việc hàng ngày. Bố G bảo Tuấn là trợ thủ đắc lực của ông, cũng là người mà ông cho rằng có nhân cách tốt.

Bản thân G khi ấy cũng rất ấn tượng với chồng mình. Anh không giống những người khác. Đối với G, lúc nào anh cũng có một sự tôn trọng nhất định và chưa bao giờ tỏ ra lỗ mãng trong cách ứng xử.

Qua một thời gian tiếp xúc, G và Tuấn đã đến với nhau trong sự ủng hộ của gia đình. Nhà Tuấn không giàu có, bố anh mất sớm, giờ chỉ còn mẹ già. Lúc đầu đến với Tuấn, G cũng e dè vì sợ sau này phải về nhà anh sống cùng mẹ chồng nếu kết hôn. Nhưng chồng G nói anh muốn ở nhà vợ vì bố mẹ G cũng chỉ có một đứa con. Hơn nữa nhà anh ở xa trung tâm thành phố, nếu chuyển về đấy ở, chúng G sẽ không tiện đi làm.

Thấy chồng nói có lý, G cũng nghĩ đơn giản rằng anh đang muốn tốt cho mình. Suốt thời gian chúng G chuẩn bị đám cưới, Tuấn cũng tỏ ra rất biết điều. Khi bố G ngỏ ý muốn cho chúng G một căn hộ cao cấp, Tuấn chủ động từ chối và nói anh hy vọng bố mẹ có thể để chúng G được tự lực cánh sinh.

G đã nghĩ rằng mình lấy được một người chồng thực sự xứng đáng. Vậy mà tất cả chỉ là một cú lừa không hơn không kém. 

Hôm qua là đêm tân hôn của chúng G nên hai vợ chồng ở lại nhà anh. Vì lạ nhà, lạ giường nên G cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Sợ chồng thức giấc, G cứ nằm im cho đến khi có tiếng gõ cửa. Lúc đầu G định lên tiếng, nhưng Tuấn lại bật dậy rất nhanh rồi rón rén ra khỏi phòng. Khi anh hé cửa ra thì G nhìn thấy bên ngoài là mẹ chồng.

G thấy rất lạ, đêm hôm nếu không phải là chuyện quan trọng thì có chuyện gì mà mẹ chồng G lại gõ cửa chứ? Thế là G lén lút đi theo mọi người ạ. Đứng ở cầu thang, G nghe mẹ chồng nói với con trai: "Con đã nói với nhà bên ấy chưa, giờ người ta cứ đòi tiền mẹ, lãi mẹ đẻ lãi con. Làm sao mẹ có số tiền lớn như thế để trả nợ đây?".

Chồng G trấn an mẹ rồi nói chỉ cần vài tháng nữa, anh sẽ làm G và cả nhà G tin tưởng hơn. Đến khi đó, mẹ anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. G nghe được cuộc nói chuyện ấy mà chao đảo. Không ngờ sau vẻ ngoài tốt bụng của chồng lại là một âm mưu to lớn, những điều G nghe quả thật là bí mật đêm tân hôn, điều G chưa bao giờ tưởng tượng đến. 

Đêm tân hôn, tôi trằn trọc không ngủ được, quay qua thấy chồng rón rén mở cửa phòng cho một người phụ nữ, bí mật sau đó khiến tôi chỉ muốn ly hôn lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa

G đã nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng lại sợ bố mẹ tổn thương vì con gái mới lấy chồng một đêm đã đòi bỏ chồng. Theo mọi người, G nên cố gắng đợi thêm vài tháng nữa rồi mới dứt khoát hay chấm dứt ngay lúc này đây?

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