Chồng bất ngờ dẫn một bé gái về nhà nhưng tôi lại bật khóc ôm đứa trẻ này vì một lý do

Vì cái thai, U chỉ xin làm rửa ly tách tại một quán cà phê nhỏ. Lương thấp nhưng bù lại chủ quán cho U ở nhờ, ngủ tạm ngay tại quán. Đến khi gần sinh, U về một khu tình thương dành cho bà bầu cơ nhỡ và sinh con tại đó.

Trước khi có chồng, U đã từng trải qua một cuộc tình đầy mãnh liệt, hoang dại với một người đàn ông làm xây dựng. Sau này U mới hay người đàn ông đó đã có gia đình và ông ta rắp tâm biến U thành nhân tình chỉ để thỏa mãn nhu cầu khi xa vợ con. Cay đắng, phẫn uất, U bỏ quê đến thành phố tìm việc làm dù đã có thai.

Khi lên xe về quê, U khóc mãi. Đêm đầu tiên đặt chân về quê hương, U không về nhà mà ngồi lại bên bờ biển, khóc suốt một đêm vì day dứt, vì ân hận và nhớ con. U còn định quay lại nhà tình thương để đón con về cùng nhưng U không dám. U mới 20 tuổi, đời U còn quá dài.

Khi viết những dòng này, U vẫn cay sống mũi lắm. Đau đớn lắm chứ vì có ai muốn bỏ con lại đâu, dù gì cũng núm ruột mình đẻ ra. Nhưng vì không muốn ai biết sự thật, U buộc phải bỏ con lại nhà tình thương và trở về quê khi con mới hơn 4 tháng tuổi.

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8 năm sau, U gặp và mở lòng yêu Tuấn. Quá khứ kia, U vẫn giấu kín trong trái tim. Mỗi năm, U tìm về nhà tình thương mấy lần vào dịp nghỉ phép để thăm con. Con gái riêng của U càng lớn càng xinh xắn, ăn nói đáng yêu. Con bé cứ hỏi U khi nào thì mẹ đón con về, U ôm con mà khóc.

Chính U cũng chẳng biết khi nào U đón được con gái nhỏ về nhà. Bởi U còn chồng, còn con trai mình. Con bé mới 10 tuổi nhưng hiểu chuyện, thấy mẹ khóc thì không hỏi nữa, chỉ để U ôm chặt một lúc lâu.

Hai ngày trước, chồng bỗng nhiên bảo U xin nghỉ phép ở nhà một tuần, anh có bất ngờ rất lớn dành cho U. U làm theo lời anh bởi chồng U là người đã nói sẽ làm, tính cách của anh, U quá hiểu. Cũng vì tính cách cứng rắn, thủy chung ấy mà U đã yêu anh.

Chồng U đặt vé máy bay đi thành phố và về trong ngày nhưng không cho U đi theo, cũng không nói lý do. Anh chỉ bảo U đợi, món quà anh tặng U lần này sẽ khiến U bật khóc vì hạnh phúc. U còn cười, bảo chồng lắm chuyện, quà cáp gì mà phải đi tận 400km mới có được?

Chiều, anh gọi điện bảo U nấu ăn ngon một chút, anh đang lên máy bay rồi. U nghĩ mãi chẳng hiểu chồng mình đang làm gì? Anh bí ẩn khác hẳn mọi ngày.

Tầm 7 giờ tối, chồng U về. Khi ra mở cửa cho anh, U giật mình tái mặt khi thấy chồng đang nắm tay con gái U đứng trước cửa. Con bé nhìn thấy U thì lao vào ôm chặt, miệng không ngừng gọi mẹ.

Chồng U cười tươi bảo rằng U giấu anh kĩ quá, anh phải thuê cả người theo dõi mới hay U có cô con gái riêng xinh xắn thế này? Anh nói U ích kỉ quá, con gái xinh thế mà giấu kín, lại còn bắt con chịu thiệt thòi trong khi gia đình giàu có, sung sướng, con trai lại chẳng thiếu thứ gì.

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U bật khóc ôm lấy con gái mà không thể tin được. Thì ra đây là món quà mà chồng U đem về cho U. Nó còn ý nghĩa hơn tất cả tiền bạc, nhà xe mà anh từng tặng U. Nhìn con gái chơi đùa cùng em trai, U rớm nước mắt vì hạnh phúc. U biết ơn chồng mình nhiều lắm vì anh đã tạo điều kiện cho mẹ con U sống cùng nhau. Giờ U phân vân nên làm gì để đền đáp ơn nghĩa lớn lao của chồng đây?