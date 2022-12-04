Trong chiếc đầm hở bạo, tôi chủ động nhào đến ôm chồng, đang chuẩn bị 'thăng hoa', chồng bỗng dưng khựng lại rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Tâm sự 04/12/2022 03:29

Tôi nên dừng lại hay tiếp tục đây?

L hiện là giảng viên đại học. L có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng mảnh dẻ và làn da trắng trẻo. Vì thế, ngay còn khi đi học, L đã dự thi hoa khôi và đạt giải Á hậu ở trường đại học. Sau đó, L tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại trường.

Công việc, học hành của L bằng phẳng thế nhưng đường tình duyên lại khá trắc trở. Có nhiều chàng trai theo đuổi, tán tỉnh mà L không rung động. Có lẽ vì họ chưa phải là "gu" của L và đa số họ đều là công tử nhà giàu. L không muốn gắn bó cả đời với những chàng công tử bột, không có chính kiến, không có suy nghĩ và tiền đồ riêng.

Bố mẹ L lo sốt vó lên. Hàng xóm gặp là lại hỏi khi nào có người yêu, khi nào cho họ ăn tiệc mừng... Có người còn độc mồm bảo L xinh đẹp, giỏi giang mà chẳng bằng cô bán cá ngoài chợ. Họ còn có chồng, L đây kẻ đưa đón nhiều mà chảnh chọe nên kiếm mãi chẳng ra tấm chồng nào. L nghe đến phát chán và cũng không có ý định biện minh nữa. L đợi duyên số, khi nào đến duyên, L sẽ lấy chồng thôi.

Trong chiếc đầm hở bạo, tôi chủ động nhào đến ôm chồng, đang chuẩn bị 'thăng hoa', chồng bỗng dưng khựng lại rồi nói một câu khiến tôi bật khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong một lần đi khám phụ khoa, L gặp anh, chồng L hiện tại. Anh là bác sĩ khám chữa bệnh cho L. Qua nhiều lần trao đổi, trò chuyện, chúng L yêu nhau lúc nào không hay. Anh là người kĩ tính, cẩn thận và sạch sẽ. Áo quần anh mặc lúc nào cũng trắng tinh, thơm tho, trên xe, trên giày chẳng có nổi một hạt bụi. 

Yêu nhau được một năm, chúng L kết hôn trong sự vui sướng vô bờ bến của bố mẹ. Ai cũng nói L "thoát ế" thành công, còn kiếm được một chàng bác sĩ sản khoa đẹp trai, đúng là L quá may mắn.

Nhưng ai ngờ, đêm tân hôn, sau khi cởi hết quần áo, chồng L bỗng khựng lại rồi bỏ ra ngoài. L ngạc nhiên, cuộn người trong chăn đợi anh. Cả tiếng sau, chồng L mới vào. Anh lí nhí xin lỗi L rồi nói ở bệnh viện có ca sinh khó nên anh phải đến đó ngay. L tủi thân suýt khóc nhưng vì công việc của chồng nên không cản anh được.

Từ đó đến nay, chúng L vẫn là cặp vợ chồng mẫu mực. Chồng L yêu thương, chiều chuộng, quan tâm L từng chút một. Chỉ có điều, sau 2 năm lấy chồng, L vẫn là "gái trinh" nguyên tem nguyên mác. Ban ngày, chồng L thương chiều, ngọt ngào với L lắm. Nhưng đêm đến, anh lại qua phòng khác ngủ.

Tháng đầu tiên, L giận dữ, đau khổ vì bị chồng bỏ lơ. L cũng thử nhiều cách như ăn diện váy ngủ sexy, dùng nước hoa gợi cảm, chủ động ôm ấp, vuốt ve chồng nhưng đều không có kết quả. Một hôm, L giận dữ hét vào mặt anh: "Vì sao anh cưới em, vì sao lại làm em đau khổ như vậy? Anh định biến em thành bà cô già, đến chết còn trinh hay sao?". Chồng L ngớ ra một lúc rồi ôm chầm lấy L xin lỗi.

Anh nói không biết tại sao anh lại không có cảm giác khi gần gũi phụ nữ. Từng có một thời gian anh tưởng rằng mình đồng tính luyến ái, nhưng khi tiếp xúc với đàn ông, anh chỉ cảm thấy có tình bạn bè anh em chứ cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Thậm chí bảo anh hôn một người đàn ông, anh còn thấy ghê sợ. 

Trong chiếc đầm hở bạo, tôi chủ động nhào đến ôm chồng, đang chuẩn bị 'thăng hoa', chồng bỗng dưng khựng lại rồi nói một câu khiến tôi bật khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Gặp L, anh thấy yêu thích L, tình cảm trong anh dâng lên nhưng anh không hề muốn làm "chuyện ấy". Bản thân anh thỉnh thoảng vẫn len lén L để "tự xử". Anh cứ tưởng cưới vợ về rồi sẽ dần cải thiện được tình hình. Nhưng xem chừng không có kết quả.

Cứ thế, suốt 2 năm trời, anh vẫn điều trị tâm lý mỗi tháng mà không hiệu quả. L thì héo mòn dần, chuyện con cái cũng trở thành áp lực lớn với L khi tuổi L càng lúc càng lớn hơn. L quá mệt mỏi rồi. Liệu L nên cho anh thời gian tiếp hay dừng lại ngay lúc này đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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