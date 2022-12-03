Chồng rút ra 200 nghìn rồi ném xuống giường đòi được 'ân ái' với tôi, kèm theo đó là một sự thật gây sốc

Tâm sự 03/12/2022 11:18

Không thể tin được chồng lại làm chuyện động trời với tôi như vậy...

H và K mới kết hôn được hơn 2 tháng. Vậy mà có ai ngờ, ngay lúc này, H muốn đặt bút ký đơn ly hôn anh ngay lập tức. Không thể tin được anh lại lừa dối H chuyện động trời như vậy.

Chồng rút ra 200 nghìn rồi ném xuống giường đòi được 'ân ái' với tôi, kèm theo đó là một sự thật gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nói không phải tự cao nhưng H được mọi người nhận xét là có nhan sắc. H lại được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhà có công ty riêng. Nếu không phải vì quá yêu K, H sẽ không bao giờ lấy một người đã qua một lần đò như anh.

H và K quen nhau rất tình cờ. Hôm ấy H bị người ta tông trúng. Thay vì ở lại xem tình hình của H thế nào, họ lại rú ga bỏ chạy. Mọi người xung quanh sợ liên lụy nên không dám đưa H đi cấp cứu. Chỉ có K là sốt sắng. Anh đưa H vào viện, còn ứng tiền viện phí cho H.

Sau lần đó, H thấy K có ơn với mình nên tìm cách trả món nợ ân tình. Biết K đã mất vợ, con lại ngây dại, H hay đến dạy con anh học bài. Thi thoảng còn đưa thằng bé đi chơi. Đối với con riêng của chồng, H luôn xem như con ruột.

Quen nhau được một thời gian thì K tỏ tình với H. Nghĩ anh thật thà, chân chất, bản thân lại có tình cảm với anh nên H đã nhận lời yêu. Rồi 3 tháng sau, chúng H chính thức trở thành vợ chồng. Ngày H làm vợ K, bố H trao cho anh một căn nhà ở giữa trung tâm thành phố và đầu tư 2 tỷ cho dự án mới mà anh chuẩn bị khởi nghiệp.

Tưởng chừng cuộc hôn nhân của H sẽ không có gì phàn nàn. Nhưng vấn đề giữa chúng H lại vô cùng tế nhị. Đó là hai tháng trời kể từ khi làm vợ K, H và anh chưa một lần gần gũi. Nói ra lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, mỗi lần H muốn được gần chồng, anh lại né tránh. Khi thì anh bảo bận, lúc lại kêu cả con trai vào ngủ chung.

Cho đến đêm hôm qua, chồng H đi uống rượu với bạn. Khi về nhà, anh đã ngà say. Trong cơn say, K lao vào H. Thế nhưng khi vừa nằm xuống giường, anh lại gọi tên người vợ quá cố làm H sốc thực sự. Vì cảm thấy bị xúc phạm, H đẩy K ra nhưng anh lại không tha cho H. Anh rút ví lấy 200 nghìn rồi ném xuống giường và đòi được gần gũi H. H đoán chồng H đã say quá mức, đến nỗi không nhận ra vợ và còn nghĩ H là gái bán hoa nữa.

Không thể chịu được, H đã gắng gượng chạy thoát khỏi vòng tay chồng. Bị ngã lăn ra giường, chồng H vẫn thì thào gọi vợ cũ, anh còn nói anh chỉ cưới H vì tiền. H không dám tin vào sự thật kinh hoàng ấy. Nó quá sức tưởng tượng của H mọi người ạ. 

Chồng rút ra 200 nghìn rồi ném xuống giường đòi được 'ân ái' với tôi, kèm theo đó là một sự thật gây sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cả đêm qua H đã thức trắng và suy nghĩ rất nhiều. Còn chồng H vẫn không biết những gì anh đã nói trong cơn say. Bản thân H rất yêu K, nhưng H sợ thời gian cũng không thể kéo anh về phía mình. Mọi người cho H lời khuyên được không, H nên dừng lại hay cố gắng để anh thật tâm yêu mình?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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