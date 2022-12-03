Biết chồng nhiều lần 'cắm sừng', tôi bình tĩnh làm một việc và cái kết bất ngờ dành cho ả 'tiểu tam'

Tâm sự 03/12/2022 09:40

Cái sợ lớn nhất của một người phụ nữ là bị chồng phản bội, chồng ngoại tình...

P hiểu, phụ nữ sợ nhất là bị chồng phản bội, chồng ngoại tình. Bởi chúng ta cứ luôn dành hết tâm sức, trái tim cho gia đình. Chúng ta cứ luôn hết lòng vun vén gia đình, chỉ mong có được một ngôi nhà bình yên sau cơn bão. Nhưng phụ nữ chúng ta lại không hề biết rằng càng như thế, phụ nữ chỉ càng thiệt thòi hơn mà thôi.

Biết chồng nhiều lần 'cắm sừng', tôi bình tĩnh làm một việc và cái kết bất ngờ dành cho ả 'tiểu tam' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Như P đây, P từng hy sinh hết mình cho gia đình. P đắn đo mỗi khi mua một cái áo mới. P tính toán trước sau từng đồng mỗi khi thèm thuồng một thỏi son mới. Và kết quả thường là P nhịn cơn thèm ấy lại chỉ vì sợ tốn tiền. Bao nhiêu tiền chồng tiền vợ, P không dành dụm thì cũng lo hết chi tiêu trong gia đình. Thế nên khi biết chồng ngoại tình, P gần như phát điên lên. Bởi P không ngờ anh lại đối xử với một người vợ hết lòng yêu thương mình như thế.

P đau khổ, khóc lóc, suy sụp. P suy nghĩ tiêu cực, tự trách mình, trách chồng, hờn cả thế giới. Thậm chí P còn nghĩ tới cái chết. Nhưng rồi khi thấy những giọt nước mắt cay đắng, đau khổ của mẹ rơi vì P, P đã bừng tỉnh.

P quyết định về lại nhà mình một cách đường đường chính chính. Tại sao P lại là kẻ ra đi khi P không sai? Hơn nữa, căn nhà đó do tiền mồ hôi công sức của P tạo dựng lên, tại sao P lại cùng con về nhà mẹ sống. Ly hôn quá dễ cho chồng P rồi.

Quay về nhà, P tự yêu lấy mình, chẳng cần đến chồng nữa. Một khi đã quyết tâm, P tin bất cứ người phụ nữ nào cũng làm được điều đó. Chẳng qua trước đây chúng ta quá yêu người đàn ông của mình nên quên mất bản thân mình cũng cần phải được yêu thương.

P không để ý đến những việc chồng làm, những lời chồng nói nữa. Anh ta có bực bội, có nhăn nhó, có than thở, P cũng mặc kệ. P đưa con đi chơi, mua sắm những thứ mình thích bằng tiền của chính mình. P vui vẻ, yêu đời, tự nấu ăn, tự ca hát.

Chồng thấy P thay đổi thì bất ngờ lắm. Anh chủ động bắt chuyện, xin lỗi P. Thấy P chuẩn bị đưa con đi chơi, anh lên tiếng xin đi cùng. Thấy mẹ con P cùng vẽ vời, hát hò, anh cũng xin tham gia. Dần dần, chồng P ở nhà nhiều hơn, quan tâm đến mẹ con P hơn.

Một hôm, đợi con ngủ say, anh ôm lấy P xin lỗi và khẳng định đã cắt đứt với nhân tình. P cười, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi tâm trạng P không còn bị ảnh hưởng bởi chồng mình nữa rồi.

Biết chồng nhiều lần 'cắm sừng', tôi bình tĩnh làm một việc và cái kết bất ngờ dành cho ả 'tiểu tam' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hiện giờ gia đình P đã đi qua bão giông được 3 năm và P đang chờ đón con trai thứ hai. Sau cơn bão lớn đó, P nhận ra rất nhiều điều. Trong đó, bài học lớn nhất là phải biết tự yêu lấy mình trước khi trông đợi người khác. Phụ nữ ơi, nếu mình không tự yêu thương mình thì ai sẽ yêu thương mình đây? Đó cũng là cách "hời" nhất, đơn giản nhất mà hiệu quả nhất để giữ chồng đấy phụ nữ ạ. Hãy để đàn ông giữ mình, đừng cố tìm cách giữ trái tim một người đàn ông.

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