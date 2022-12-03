Người yêu cũ bất ngờ chạy đến ôm hôn chồng tôi đắm đuối trong hôn lễ, tuy nhiên cái kết sau đó còn bất ngờ hơn

Tâm sự 03/12/2022 05:33

Sau nhiều ngày chuẩn bị cuối cùng đám cưới của chúng tôi đã được diễn ra trong không khí vui vẻ hạnh phúc. Đúng lúc cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau thì người yêu cũ của chồng xuất hiện.

Trước khi đến với G, H đã yêu say đắm một cô gái rất xinh đẹp cùng cơ quan, nghe nói họ đã từng có con với nhau nữa. Nhưng sau đó cô gái kia phải lòng sếp của H nên đã phá bỏ thai và hất hủi anh ấy đi theo ông sếp đã có vợ con.

Đúng lúc H đau khổ nhất thì mình đến bên cạnh anh ấy động viên an ủi vượt qua cơn khủng hoảng. Phải mất một năm H mới bình thường trở lại và anh cũng dần tiếp nhận tình yêu của mình.

Khi H toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho G, thì cũng là lúc người yêu cũ của anh ấy bị bà vợ của sếp phát hiện ra và đánh ghen. Khi không còn người đàn ông nào bên cạnh nữa thì cô người yêu cũ của H thường xuyên nhắn tin rất tình cảm, muốn lôi kéo anh ấy trở lại.

Một lần G bắt gặp được H chuẩn bị vào nhà nghỉ với cô người yêu cũ. Lúc ấy G yêu cầu H hãy cho câu trả lời cuối cùng là chọn ai trong hai cô gái. Thật may mắn cuối cùng anh ấy đã chọn G và hứa chấm dứt mọi quan hệ với người tình cũ.

Không muốn cuộc tình tay ba dây dưa quá lâu, G quyết định tổ chức đám cưới gấp để ràng buộc trái tim H. Bố mẹ H rất ủng hộ và khẩn trương chuẩn bị đám cưới.

Sau nhiều ngày chuẩn bị cuối cùng đám cưới của cả hai đã được diễn ra trong không khí vui vẻ hạnh phúc. Đúng lúc cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau thì người yêu cũ của H xuất hiện.

Người yêu cũ bất ngờ chạy đến ôm hôn chồng tôi đắm đuối trong hôn lễ, tuy nhiên cái kết sau đó còn bất ngờ hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cô ta mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, nhìn chẳng khác gì cô dâu, khiến G sửng sốt và mọi người cũng kinh ngạc khi tự nhiên có thêm một cô dâu nữa. Cô ta rất tự nhiên bước đến bên cạnh H và đẩy G ra để ôm hôn anh ấy như cặp uyên ương vậy.

G thực sự sốc, không biết phải làm gì lúc này để không phá hủy đám cưới và vẫn giữ được chồng. Đúng lúc mình đang bối rối thì mẹ chồng G từ phía dưới khán đài nhảy bổ vào cô người yêu cũ của chồng G, rồi bà tát vào mặt cô gái trơ trẽn trước mặt tất cả mọi người.

Mẹ chồng G chửi những từ rất nặng nề rồi lôi kéo cô ta đuổi ra khỏi đám cưới nhìn trông rất thê thảm. Khi cô ta đến là hình ảnh đẹp đẽ sang chảnh bao nhiêu thì khi rời đi lại bê bết bẩn thỉu bấy nhiêu.

Người yêu cũ bất ngờ chạy đến ôm hôn chồng tôi đắm đuối trong hôn lễ, tuy nhiên cái kết sau đó còn bất ngờ hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thì ra mẹ chồng G đã biết con trai bà phải chịu bao nhiêu đau khổ vì cô gái bội bạc kia. Và lần này bà đã trút được hết bực tức cũng như bảo vệ được hạnh phúc của chúng G.

Sau lần ấy mình rất biết ơn mẹ chồng, mọi người có thấy mẹ mình rất cừ không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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