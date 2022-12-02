Vừa vào quán ăn đã gặp chồng và vợ cũ vui vẻ ăn uống, đau nhất là thái độ của chồng khiến tôi chết đứng

Tâm sự 02/12/2022 09:55

Đã đến lúc tôi phải dừng lại cuộc hôn nhân này...

H góa chồng khi còn trẻ tuổi, H đã thờ chồng một mình nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Rồi một ngày H gặp M, người đàn ông kém H chục tuổi. Biết H hơn tuổi, lại là gái đã qua một đời chồng nhưng M vẫn chân thành theo đuổi suốt một thời gian dài.

Ngày H quyết định lấy M ai cũng nói H dại dột. Chính bố mẹ đẻ và các con H đã ngăn cản chuyện này. M cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có đứa con gái nhỏ. Vợ anh đi xuất khẩu lao động rồi ở luôn bên đó không về. Chính M làm đơn ly hôn đơn phương gửi ra toà.

Vừa vào quán ăn đã gặp chồng và vợ cũ vui vẻ ăn uống, đau nhất là thái độ của chồng khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đã gần 2 năm chung sống với M H mới thấy mình may mắn khi quyết định cưới anh. Anh luôn quan tâm đến vợ, yêu thương con riêng và cả bố mẹ H nữa. M đã dần có được tình cảm của mọi người trong gia đình H. Số tiền đi làm kiếm được anh đều đưa vợ quản lý. Đáp lại sự tin tưởng ấy, H luôn quan tâm, chăm sóc con anh chu đáo.

Nhưng gần đây chồng H lại cài mật khẩu điện thoại, H hỏi nhưng anh chỉ nói: "Điện thoại cá nhân là nơi riêng tư, anh không muốn em hay bất cứ ai vào xem nội dung trong đó". Trước đây số tiền kiếm được chồng H đều đưa hết cho vợ, vài tháng nay anh chỉ đưa cho H vài triệu để chi tiêu sinh hoạt mà thôi.

Hôm nay cuối tuần, H dậy sớm sang đón con trai đi chơi. Lâu lắm rồi H chưa dành thời gian riêng cho thằng bé. Lúc đi chồng vẫn ngủ nên H chưa kịp nói, H định sẽ gọi điện cho anh nhưng lại quên. Lúc bước đưa con vào quán ăn H giật mình khi thấy chồng mình cùng con gái và vợ cũ của chồng đang cười nói vui vẻ với nhau.

Thấy H, con gái anh liền gọi rối rít: "Cô Hoa ơi, con đây cơ mà. Bố mẹ vừa đưa con đi chơi vườn bách thú, cô ngồi đây với bố mẹ con luôn nhé". Thấy vợ, nhưng chồng H chỉ nhìn mà không một lời giải thích, anh cũng không gọi mẹ con H ngồi xuống ăn cùng.

Nghĩ bực mình H dắt con trai đi thẳng về nhà. Vậy là đã rõ, có thể chồng H và vợ cũ có ý định quay lại bên nhau. Chỉ là anh chưa dám nói thẳng với H mà thôi. H cần nói rõ ràng chuyện này với chồng mình.

Vừa vào quán ăn đã gặp chồng và vợ cũ vui vẻ ăn uống, đau nhất là thái độ của chồng khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thật sự lúc này H rất rối, H không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này. H biết nếu ly hôn bản thân sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, còn bố mẹ và các con H nữa, họ sẽ xấu hổ về chuyện này. Nếu H vẫn chung sống với chồng thì sẽ phải chịu cảnh san sẻ tình cảm với vợ cũ của anh nữa...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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