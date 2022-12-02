Đã đến lúc tôi phải dừng lại cuộc hôn nhân này...

H góa chồng khi còn trẻ tuổi, H đã thờ chồng một mình nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Rồi một ngày H gặp M, người đàn ông kém H chục tuổi. Biết H hơn tuổi, lại là gái đã qua một đời chồng nhưng M vẫn chân thành theo đuổi suốt một thời gian dài. Ngày H quyết định lấy M ai cũng nói H dại dột. Chính bố mẹ đẻ và các con H đã ngăn cản chuyện này. M cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có đứa con gái nhỏ. Vợ anh đi xuất khẩu lao động rồi ở luôn bên đó không về. Chính M làm đơn ly hôn đơn phương gửi ra toà.

Ảnh minh họa Đã gần 2 năm chung sống với M H mới thấy mình may mắn khi quyết định cưới anh. Anh luôn quan tâm đến vợ, yêu thương con riêng và cả bố mẹ H nữa. M đã dần có được tình cảm của mọi người trong gia đình H. Số tiền đi làm kiếm được anh đều đưa vợ quản lý. Đáp lại sự tin tưởng ấy, H luôn quan tâm, chăm sóc con anh chu đáo. Nhưng gần đây chồng H lại cài mật khẩu điện thoại, H hỏi nhưng anh chỉ nói: "Điện thoại cá nhân là nơi riêng tư, anh không muốn em hay bất cứ ai vào xem nội dung trong đó". Trước đây số tiền kiếm được chồng H đều đưa hết cho vợ, vài tháng nay anh chỉ đưa cho H vài triệu để chi tiêu sinh hoạt mà thôi.

Hôm nay cuối tuần, H dậy sớm sang đón con trai đi chơi. Lâu lắm rồi H chưa dành thời gian riêng cho thằng bé. Lúc đi chồng vẫn ngủ nên H chưa kịp nói, H định sẽ gọi điện cho anh nhưng lại quên. Lúc bước đưa con vào quán ăn H giật mình khi thấy chồng mình cùng con gái và vợ cũ của chồng đang cười nói vui vẻ với nhau. Thấy H, con gái anh liền gọi rối rít: "Cô Hoa ơi, con đây cơ mà. Bố mẹ vừa đưa con đi chơi vườn bách thú, cô ngồi đây với bố mẹ con luôn nhé". Thấy vợ, nhưng chồng H chỉ nhìn mà không một lời giải thích, anh cũng không gọi mẹ con H ngồi xuống ăn cùng. Nghĩ bực mình H dắt con trai đi thẳng về nhà. Vậy là đã rõ, có thể chồng H và vợ cũ có ý định quay lại bên nhau. Chỉ là anh chưa dám nói thẳng với H mà thôi. H cần nói rõ ràng chuyện này với chồng mình. Ảnh minh họa Thật sự lúc này H rất rối, H không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này. H biết nếu ly hôn bản thân sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, còn bố mẹ và các con H nữa, họ sẽ xấu hổ về chuyện này. Nếu H vẫn chung sống với chồng thì sẽ phải chịu cảnh san sẻ tình cảm với vợ cũ của anh nữa...

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