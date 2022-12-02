Sau 6 năm hiếm muộn, ngày vợ chồng tôi nhận tin vui sắp có con đầu lòng cũng là lúc một chuyện đau lòng đến nghẹt thở ập đến

Tâm sự 02/12/2022 03:40

Cuộc sống của tôi không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn cả...

Kết hôn xong, hai vợ chồng L mong mỏi sớm có con để được chăm sóc, bế bồng. Bố mẹ hai bên cũng đều đã già thành ra áp lực con cái lớn lắm. Vậy mà hết năm đầu tiên, chúng L không có con. Khi ấy vợ chồng L còn động viên nhau có phải cặp đôi nào cũng dễ dàng cấn bầu đâu.

Nhưng rồi qua năm thứ hai, L cảm thấy sốt ruột thực sự. Vợ chồng L đi thăm khám ở nhiều bệnh viện, gặp cả các bác sĩ đầu ngành. Ai cũng nói hai vợ chồng L đủ khả năng sinh sản, chỉ là chưa đến lúc có con thôi.

Cứ như vậy, hai vợ chồng L sống cuộc sống hai vợ chồng suốt 6 năm trời. Thời gian đầu L hay suy nghĩ, còn định ly hôn chồng để anh tìm hạnh phúc mới. Nhưng chồng L không chấp nhận. Anh bảo dù thế nào cũng không bỏ vợ. Còn con nếu không có, hai vợ chồng L có thể xin con nuôi.

Sau 6 năm hiếm muộn, ngày vợ chồng tôi nhận tin vui sắp có con đầu lòng cũng là lúc một chuyện đau lòng đến nghẹt thở ập đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cách đây một tuần, L có triệu chứng buồn nôn và dị ứng với đồ dầu mỡ. Còn chồng L thì vàng da, mệt mỏi và sút cân trông thấy. Hôm ấy, L và chồng đến bệnh viện khám bệnh vì nghĩ cả hai cùng có vấn đề về sức khỏe.

Thử máu xong, hai vợ chồng L đi siêu âm. Cầm đầu dò khắp bụng L, bác sĩ nói L đã có thai. Nghe được 3 từ ấy, L hạnh phúc đến nỗi nước mắt cứ rơi lã chã. L còn nghĩ ông trời cuối cùng cũng đã công bằng với mình. Chồng L cũng không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Anh cứ liên tục hỏi bác sĩ về tuổi thai, rồi cách chăm sóc bà bầu trong những tháng đầu của thai kỳ. Vậy mà khi vào phòng nhận kết quả xét nghiệm máu, hai vợ chồng L lại nhận về một câu trả lời nghiệt ngã.

Cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu của chồng L, bác sĩ bảo: "Anh nên đi xét nghiệm sinh thiết gan". L sốc đến nỗi phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Ngay hôm đó, chồng L được đưa vào bệnh viện K để khám. Kết quả, anh bị ung thư gan mọi người ạ.

Cú sốc chồng bị ung thư làm L không còn tâm trạng để nghĩ về con mình nữa. Mấy ngày nay, L vẫn phải cố gắng làm chỗ dựa vững chắc cho chồng. Có lẽ chồng L buồn lắm, chúng L đã chờ đợi rất lâu mới có được đứa con này. 

Sau 6 năm hiếm muộn, ngày vợ chồng tôi nhận tin vui sắp có con đầu lòng cũng là lúc một chuyện đau lòng đến nghẹt thở ập đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiền bạc lâu nay đã cạn kiệt, L không biết phải làm sao để chi trả cho những khoản chi phí chữa bệnh cho chồng. Và điều quan trọng nhất là lo sợ cho đứa con trong bụng L. L nghe nói một số bệnh ung thư có tính di truyền, liệu có ảnh hưởng đến con không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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