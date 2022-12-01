Bị vợ cũ của chồng bịa chuyện nhưng chồng cũng hùa theo quát mắng tôi, bất ngờ con riêng của chồng lên tiếng một câu khiến chồng cứng họng, vợ cũ bật khóc bỏ về

Tâm sự 01/12/2022 09:51

Vợ cũ của chồng lại đơm đặt cho tôi những chuyện thật quá đáng...

O luôn nghĩ trong cách đối nhân xử thế, cứ có phúc sẽ có phần. Đi lấy chồng 3 năm nay, chưa bao giờ O làm gì có lỗi với lương tâm. Chồng O là người đàn ông đã trải qua một đời vợ, lại có con riêng. Vì thế khi đến với anh, O cũng phải dằn vặt lắm mới quyết định chuyện kết hôn.

Bị vợ cũ của chồng bịa chuyện nhưng chồng cũng hùa theo quát mắng tôi, bất ngờ con riêng của chồng lên tiếng một câu khiến chồng cứng họng, vợ cũ bật khóc bỏ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Về làm dâu nhà chồng, O đã đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc làm quen và sống chung với cô con gái 5 tuổi của anh. Lúc đầu, con bé ghét O lắm nhưng O hoàn toàn có thể thông cảm được, vì việc có một người mẹ kế quả thật sẽ khiến con trẻ cảm thấy quá bất ngờ.

Thời gian đầu, O đã nói chuyện với chồng và hy vọng lùi việc có con. Bản thân O hiểu, nếu lúc ấy, O và chồng có con riêng thì mối quan hệ của O với con chồng sẽ ngày càng xa cách. O muốn dành thời gian của mình cho con chồng, muốn con nhận được sự yêu thương chân thành từ O.

Sau khi nghe chồng nói về vợ cũ, rằng chị ta đã bỏ con từ năm 3 tuổi để sang nước ngoài lấy chồng, O lại càng thương con hơn. Nhờ đó mà con yêu quý O, thậm chí còn gọi O là mẹ. Về phần vợ cũ của chồng O, chị ta chẳng bao giờ gọi điện về hỏi thăm con. Đa phần đều là O chủ động gọi, nếu không có lẽ một cuộc điện thoại chị ta cũng không làm được.

Sau khi con chồng lên 7 tuổi, O thấy con đã đủ lớn để chấp nhận việc có em. Vì thế, vợ chồng O quyết định sinh thêm một bé nữa. Thật lòng sinh con xong, O có chút lơ là với con chồng vì còn phải dành thời gian cho con của mình. Nhưng O thề, O vẫn yêu thương và chưa bao giờ làm gì tổn hại đến con.

Chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, khi vợ cũ của chồng O ly hôn và trở về Việt Nam. Lúc này, chị ta muốn phá cuộc hôn nhân của O. Nhiều lần chị ta lôi kéo chồng và con đi dã ngoại, O đã cố gắng chịu đựng. Nhưng chị ta ngày càng quá quắt.

Hôm vừa rồi chị ta đến, thấy con mình đang bị sốt nhưng O chưa kịp nấu cháo cho con. Thế là chị ta làm ầm lên và mạt sát O hết lời. Đến nỗi chồng O cũng về phe chị ta, cho rằng O ngược đãi con mình.

O quá thất vọng với sự nhạy cảm của chồng nên giận không nói lời nào nữa. Không ngờ con gái của anh nghe được, con bé liền lên tiếng bảo vệ O. Con nói rằng mẹ O đang phải chăm em T khóc nên chưa nấu được cháo, sáng con đã uống sữa rồi nên giờ cũng chẳng đói. Mẹ O vừa chăm con vừa chăm em T mệt mỏi nên đừng ai nói gì mà làm mẹ T buồn. Thậm chí con còn mở cửa ra và bảo "Mẹ H về đi, từ giờ mẹ H đừng đến nhà con nữa".

Bị vợ cũ của chồng bịa chuyện nhưng chồng cũng hùa theo quát mắng tôi, bất ngờ con riêng của chồng lên tiếng một câu khiến chồng cứng họng, vợ cũ bật khóc bỏ về - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cả 3 người lớn đều đứng hình còn riêng O choáng váng đến không thốt ra lời. Chị ta giận dữ rồi bật khóc chạy đi. Sau hôm đó, O cảm thấy vợ cũ của chồng thật quá quắt. Chị ta chính là mối nguy hại của O, phải làm sao để có thể dạy chị ta một bài học và thôi nhòm ngó vào cuộc sống gia đình O đây? Chứ O thấy chị ta chưa từ bỏ ý định đâu.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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