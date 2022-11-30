Mua xế hộp cả tỷ bạc làm quà sinh nhật cho vợ, ngỡ cô ấy sẽ nhảy cẫng lên hạnh phúc, ai ngờ lại đề nghị ly hôn chỉ vì một lý do tôi không lường trước

Tâm sự 30/11/2022 19:29

Tôi chết đứng trước quyết định của cô ấy...

Hôm qua là sinh nhật vợ L. L bận quá mãi đến khi cậu thư kí nhắc L mới sực nhớ ra. L quyết định mua cho vợ chiếc ô tô để cô ấy đưa con đi học, đi siêu thị hoặc đi chơi tùy cô ấy thích. Phụ nữ hiện đại cũng nên biết lái xe mới được.

L còn phải tiếp đón khách hàng quan trọng nên bảo cậu thư kí đi mua cho L cái ô tô tầm 1 tỷ, phù hợp với sở thích của cánh chị em phụ nữ, kèm thêm bó hoa hồng đỏ là loại hoa vợ L yêu thích.

L tiếp khách xong thì cậu ta cũng mang xe và hoa về, L phấn khởi lái xe mới, ôm hoa về tặng vợ. Đến nhà cũng gần 11 giờ đêm. Nhà cửa im lìm quá, điện đèn tắt hết cả, lẽ nào vợ L đã ngủ?

Vào bếp L ngỡ ngàng thấy vợ ngồi như tượng đá bên mâm cơm đã nguội ngắt. Thấy L về, cô ấy chầm chậm ngẩng lên nhìn L với ánh mắt vô cùng khó tả. L vô tâm không nhận ra, vui vẻ đưa hoa cho cô ấy rồi nắm tay kéo vợ ra sân khoe chiếc xe L muốn tặng.

Nhưng vợ L chẳng buồn liếc chiếc xe một cái, cô ấy rụt tay lại, cúi đầu lí nhí: "Chồng ơi, mình ly hôn được không?". L còn tưởng mình nghe nhầm cho đến khi cô ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt L, nghiêm túc và rành rọt nhắc lại từng chữ.

Mua xế hộp cả tỷ bạc làm quà sinh nhật cho vợ, ngỡ cô ấy sẽ nhảy cẫng lên hạnh phúc, ai ngờ lại đề nghị ly hôn chỉ vì một lý do tôi không lường trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa

L lắp bắp hỏi cô ấy tại sao. Cuộc sống hiện tại của vợ chồng chúng L là ước mơ của biết bao người khi mà L kiếm ra tiền, vợ L thảo hiền chăm con chu đáo, hiếu thuận với bố mẹ chồng. L càng không sa đà vào những cuộc vui bên ngoài, chỉ một mực chú tâm vào làm ăn mong tạo dựng tương lai tươi sáng cho các con.

Vậy tại sao cô ấy lại đột ngột đòi ly hôn? L ráo riết hỏi thì vợ bảo cô ấy không thích cuộc sống như thế này. Cô ấy đã quá chán ngán cảnh mỗi ngày đều chờ chồng bên mâm cơm lạnh lẽo. Sáng L đi sớm, tối lại về muộn, thời gian L dành hết cho công việc. Cô ấy vui hay buồn, con ốm đau hay bệnh tật L vẫn chẳng có thời gian quan tâm. Ngay như tối nay cô ấy gọi cho L rất nhiều hi vọng L có thể về sớm chúc mừng sinh nhật mình nhưng L thậm chí còn chẳng nghe máy.

L bần thần rút điện thoại ra, không ngờ có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ vợ. Cũng do lúc nãy tiếp khách nên L để chế độ im lặng và không biết cô ấy gọi. Chuyện tối hôm nay là giọt nước làm tràn ly khiến cô ấy hạ quyết tâm muốn ly hôn.

Vợ L bảo chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần vợ chồng hòa thuận và cùng nhau chăm sóc con cái, cả nhà tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau là đủ. Sống với L như thế này cô ấy cảm thấy vô cùng buồn tẻ và cô đơn, có chồng cũng như không vậy.

Mua xế hộp cả tỷ bạc làm quà sinh nhật cho vợ, ngỡ cô ấy sẽ nhảy cẫng lên hạnh phúc, ai ngờ lại đề nghị ly hôn chỉ vì một lý do tôi không lường trước - Ảnh 2
Ảnh minh họa

L hiểu tâm trạng của vợ nhưng bảo L bỏ hết sự nghiệp về chăm lo gia đình, L e là mình không làm được. Công việc là đam mê của L, công việc cho L tiền để L gánh vác gia đình, phụng dưỡng bố mẹ. "Em không thương con sao?", L hỏi vợ lần cuối. Cô ấy ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn của L: "Em không hạnh phúc thì con cũng chẳng vui vẻ gì". Cô ấy đã nói vậy, có lẽ L nên ly hôn phải không mọi người?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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