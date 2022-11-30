Đang hạnh phúc vì đàn trai bưng mâm cưới chuẩn bị bước vào thì mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện, làm một điều khiến nhà trai đòi 'từ hôn' tôi

Trước đây, tôi từng kết hôn và có một đứa con trai nhỏ. Tôi không được nhà chồng nghênh đón, đặc biệt là mẹ chồng cũ tôi. Bà đã nhắm trước con trai cho một người con gái khác giàu có hơn và tôi là kẻ phá vỡ kế hoạch của bà. Vì thế, bà ghét cay ghét đắng tôi, ghét đến mức chẳng bao giờ chịu mở miệng nói với tôi một câu trong suốt 4 tháng trời.

Lẽ ra hôm qua tôi đã có một ngày cưới trọn vẹn, hạnh phúc. Nhưng tất cả đã bị phá tan chỉ vì sự xuất hiện của mẹ chồng cũ, người phụ nữ từng đuổi tôi ra khỏi nhà.

Giờ ngẫm lại, chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chịu đựng được suốt 2 năm trời. Có lẽ do duyên vợ chồng tôi chưa cạn. Khi đó, mẹ chồng cũ thường cổ vũ chồng tôi đánh vợ. Bà bịa ra đủ thứ chuyện xấu xa rồi đổ trút lên đầu tôi. Nhìn con dâu bị đánh, bà còn hả hê cười lớn như kiểu đã hả được giận dữ trong lòng.

Chồng tôi khi yêu thì hùng hồn lắm, khẳng định sẽ bảo vệ vợ trước sự khó chịu, soi mói từ mẹ mình. Nhưng khi cưới rồi, "đuôi cọp" anh biến mất, thay vào đó là "đuôi thỏ", làm gì cũng phải hỏi mẹ, nghe lời mẹ đến mức nhu nhược. Nỗi đau bị cả mẹ chồng lẫn chồng hạch sách, bắt bẻ, tôi vẫn còn thấm thía mỗi khi nhớ lại.

Mọi việc tới đỉnh điểm khi mẹ chồng cũ còn đánh cả con trai 2 tuổi của tôi chỉ vì con làm vỡ mất lọ hoa của bà. Không kiềm chế được nữa, tôi lao vào đẩy mẹ chồng ra, ôm lấy con trai. Bà ấy đuổi mẹ con tôi đi. Lần đầu tiên sau 2 năm chung sống, tôi mạnh mẽ ôm chặt lấy con, tuyên bố có chết cũng không quay về nữa.

Ảnh minh họa

Hiện tại, tôi may mắn gặp được người chồng thứ hai. Anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân nhưng chưa có con riêng. Anh thương con tôi như con đẻ của mình, chăm sóc, quan tâm con từng chút một. Tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc khi ở bên anh. Cứ như sau bao nhiêu cay đắng, khổ sở, cuối cùng ông Trời cũng cho tôi tận hưởng hạnh phúc.

Hôm qua là ngày cưới của chúng tôi. Dù là đám cưới lần hai nhưng lần này, mọi thứ diễn ra hết sức hoành tráng. Nhà chồng tôi có điều kiện nên bỏ tiền ra mời khách rất nhiều và chi toàn bộ cho lễ cưới. Thế nhưng khi họ nhà trai vừa bê tráp cưới vào nhà tôi thì mẹ chồng cũ tôi lại xuất hiện.

Bà ấy quỳ sụp xuống nền nhà, khóc lớn van xin tôi cứu lấy con trai bà. Giờ chồng cũ tôi đang đau khổ lắm nên liên tục uống rượu từ đêm qua tới giờ. Cứ tỉnh lại uống, say rồi ngủ, tỉnh rồi uống mà không ăn uống gì cả. Tôi và mọi người đều sững sờ, không ngờ bà ấy lại mặt dày đến thế.

Ảnh minh họa

Dù vậy, tôi vẫn gọi điện cho chồng cũ, bảo anh đừng quá đau khổ, duyên chúng tôi đã hết rồi. Anh ta khóc lóc, bảo sẽ không để tôi sống hạnh phúc, sẽ phá rối tôi cả đời. Tôi chán nản quá, vì sự xuất hiện của mẹ chồng cũ mà đám cưới mất vui. Hơn nữa, tôi cũng lo chồng cũ sẽ phá hạnh phúc của tôi thật. Tôi nên làm gì để cắt đứt hẳn với anh ta đây?