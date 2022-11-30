Chỉ vì người yêu cũ mà chồng nhẫn tâm làm một điều trong lúc tôi gần tới ngày 'vượt cạn'

Tâm sự 30/11/2022 04:20

Tôi bật khóc như mưa, chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này ngay lập tức...

D có thai trước nên chẳng được lòng nhà chồng. Nhà chồng D lễ giáo, bố mẹ chồng là giáo viên về hưu nên còn nặng nề quan điểm có chửa trước là gái hư. Ông bà không chịu hiểu "một bàn tay sao vỗ thành tiếng", nếu chồng không ngon ngọt dụ dỗ, làm sao D có thai đứa bé này được.

Sống trong cảnh bị nhà chồng ghét bỏ đã đành, D càng tủi nhục hơn khi bị chính chồng mình khinh rẻ. Lúc nào anh cũng bảo chắc gì đứa bé trong bụng là con anh, D lên giường với anh được thì cũng lên giường với người khác được. D giải thích có, giận dỗi có, khóc lóc có nhưng không thể thay đổi được suy nghĩ ấy của chồng. Bầu bì mà D khóc cạn nước mắt vì bị đối xử lạnh nhạt.

Dù vậy, D vẫn cố nhẫn nhịn chịu đựng vì nghĩ rằng khi sinh con, thấy con giống mình, chồng tự khắc thay đổi tâm tính mà thôi. Thế mà hôm nay, D đành cay đắng ôm bụng bầu 8 tháng về nhà mẹ đẻ trong nước mắt. D tự nhận bản thân dại khờ khi nghe và tin lời đàn ông. Nhưng D càng hận chồng và nhà chồng mình nhiều hơn.

Chỉ vì người yêu cũ mà chồng nhẫn tâm làm một điều trong lúc tôi gần tới ngày 'vượt cạn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tháng trước, D phát hiện chồng nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Cô ấy gần nhà chồng D, trước đây rất được lòng bố mẹ chồng. Ai cũng mong cô ấy trở thành dâu con trong nhà. Nhưng chính chồng D đòi chia tay vì thấy cô ấy ngồi sau xe một người đàn ông khác vào nhà nghỉ. Rồi anh lao vào nhậu nhẹt, rượu chè be bét và gặp D. D lại yêu anh ngay lần gặp đầu tiên nên sẵn sàng trao thân khi anh ngon ngọt hứa hẹn.

Sau này, khi chúng D đã cưới, chồng D mới phát hiện ra chỉ là hiểu lầm, người đàn ông mà anh từng ghen tuông lại chính là anh họ của cô ấy, họ vào nhà nghỉ là để gặp mặt một số người khác nữa. Từ đó, anh hối hận, day dứt lắm. Nhìn chồng hay ngồi thẫn thờ, suy nghĩ, nhớ nhung người yêu cũ, có ai mà không đau lòng. Vì con, D cố chịu đựng, cố nhắm mắt cho qua.

Nhưng chồng D còn qua lại, thậm chí gặp mặt người yêu cũ. Sau lần gặp mặt đó, anh còn lấy xe máy của D đi cầm. Nhẫn tâm hơn, anh còn lén trộm cả con heo đất mà D nuôi để đi sinh con.

Nếu không phát hiện ra những tin nhắn ấy, có lẽ D sẽ mãi là con lừa ngu ngốc cho chồng điều khiển. Trong tin nhắn, anh hỏi cô ấy đã đủ tiền chưa? Có cần thêm không? Và số tiền ấy, anh đưa để cô ấy đi nâng ngực. Phải, đi nâng ngực cho đẹp hơn, quyến rũ hơn và cũng để chuộc lại lỗi lầm khi xưa.

Chỉ vì người yêu cũ mà chồng nhẫn tâm làm một điều trong lúc tôi gần tới ngày 'vượt cạn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

D bật khóc như mưa, hối hận không ngừng. Chồng D thì lầm lì, bảo D đã biết hết thì anh cũng chẳng giấu nữa. Nếu D tha thứ thì sống tiếp, không thì ly hôn. D kể chuyện cho bố mẹ chồng nghe, họ chỉ nói ngắn gọn: "Chuyện vợ chồng thì tự hai đứa giải quyết, bố mẹ không can thiệp".

Đau đớn, phẫn uất nhưng D không cam tâm, D không muốn mất xe, mất 20 triệu một cách oan uổng như thế. D sẽ đơn thân sinh con nhưng làm sao để lấy lại số tiền đó đây? Và có nên để con theo họ mẹ, không cho con nhận cha, nhận nội để trả thù họ không đây mọi người ơi?

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