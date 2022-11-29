Chồng tự tay tạo bất ngờ cho tôi vào ngày sinh nhật nhưng tôi suýt ngất trước sự thật 'kinh hãi' từ trong căn bếp

Tâm sự 29/11/2022 10:25

Có thể nói đây là một ngày sinh nhật 'kinh hoàng' nhất trong cuộc đời tôi...

U là mẫu người ưa sạch sẽ, gọn gàng. Đi làm về dù mệt mỏi thế nào U vẫn phải dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ. Đặc biệt là nhà bếp, nơi nấu ăn với U luôn phải sạch tinh tươm và gọn gàng hết sức. Hình như trời có luật bù trừ, U càng sạch sẽ bao nhiêu thì chồng U lại vụng về, luộm thuộm, bày bừa bấy nhiêu. Vợ chồng U cãi nhau nhiều lần cũng vì chuyện ấy.

Chồng tự tay tạo bất ngờ cho tôi vào ngày sinh nhật nhưng tôi suýt ngất trước sự thật 'kinh hãi' từ trong căn bếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đi làm về, anh vứt tất một nơi, quần một nơi, áo thì vất vưởng nửa trong nửa ngoài máy giặt. Phòng làm việc luôn trong tình trạng bừa bộn giấy tờ, sách vở, bài kiểm tra (anh là giáo viên). Và U là người nai lưng ra dọn hàng ngày. Nhưng cứ dọn được vài tiếng đồng hồ là đâu lại vào đó. Đụng tới gì, anh lại kêu toáng lên hỏi vợ. U bực mình làm căng vài lần, thậm chí còn đòi li hôn nhưng anh cũng không thay đổi được nhiều. Anh còn bảo đàn ông ai chẳng thế, có ai mà sạch sẽ được như đàn bà đâu. U cạn lời, chẳng muốn nói nữa.

Chiều hôm qua, đang làm thì U nhận được điện thoại của chồng. Anh bảo có bất ngờ dành cho U. Hồi giờ sống chung 3 năm, chưa bao giờ chồng úp mở như thế làm U cũng hồi hộp. Hơn nữa, hôm qua là sinh nhật U, U càng nóng lòng muốn biết chồng định tặng mình bất ngờ gì.

Vừa mở cửa vào nhà, U đã à ồ vì hạnh phúc. Chồng U rải hoa hồng từ ngoài cửa vào tận phòng ăn. U hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy chồng vì bữa cơm anh tự tay chuẩn bị. Ngoài những món ăn U thích, anh còn chuẩn bị cả bánh kem, hoa, nến. 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên chồng U lãng mạn như thế. Chúng U vừa ăn vừa nghe nhạc. Anh tặng U sợi dây chuyền có khắc tên cả hai. U lâng lâng hạnh phúc cho đến khi dọn dẹp mâm bát xuống phòng bếp.

Vừa đặt chân vào phòng bếp, U đã muốn chết ngất vì cảnh tượng trước mặt. Phòng bếp như biến thành một bãi chiến trường với bát đĩa, nồi niêu, xoong chảo rải đầy từ mặt đất lên tận bàn đựng thực phẩm. Đã thế, chẳng hiểu ông chồng vụng của U làm gì mà đường đổ đầy mặt đất. Chai dầu ăn thì ngã đổ đầy trên kệ bếp, trơn nhẵn.

Chồng tự tay tạo bất ngờ cho tôi vào ngày sinh nhật nhưng tôi suýt ngất trước sự thật 'kinh hãi' từ trong căn bếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thấy U trợn trừng đứng đó, chồng U vội vã nói sẽ dọn. Nhưng anh chỉ nói suông rồi lấy xe đi cà phê với bạn chứ không hề dọn dẹp. Một mình U vừa dọn vừa lau chùi, sắp xếp lại từng món từng thứ mà uất ức tận cổ. Biết trước thế này, U đã không cần chồng nấu ăn làm gì để rồi người nhận hậu quả lại là chính U.

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