Sau vài hôm ở nhờ, anh bạn thân của chồng có những hành động 'mờ ám' sau lưng chồng khiến tôi nơm nớp lo sợ

Tâm sự 30/11/2022 03:26

Tôi đang phân vân không biết có nên nói cho chồng tôi biết hay không...

Chồng P có một anh bạn chơi thân từ hồi cấp 1, gần nhà nhau, có thể gọi là bạn nối khố. Học hết đại học thì anh bạn đó ra nước ngoài du học rồi ở lại đó làm việc luôn. Trước kia P cũng chỉ gặp anh ấy 2 lần trong buổi họp lớp của chồng và 1 lần về quê thôi. Nhưng mới đây, anh ấy về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Vì t chưa thuê được nhà, anh ấy ở nhờ nhà P 1 tuần.

Chồng P thì vui lắm vì có người chơi cùng, có người hợp cạ nói chuyện. Hai người đó còn đòi chung phòng 2 đêm đầu để ôn chuyện tâm sự. P thì tự nhận thấy mình rất chu đáo. Hôm nào cũng nấu ăn rất chu đáo cẩn thận, dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhiệt tình với khách.

Rồi anh khách ấy thuê được một căn hộ chung cư cách tòa nhà chỗ P gần 1km. Mình anh ấy ở căn hộ cao cấp 16 triệu/tháng.

Nhưng từ sau khi dọn ra khỏi nhà P, thỉnh thoảng anh ấy lại gọi điện nhắn tin cho P. Ban đầu chỉ là cuộc gọi hỏi chồng P đâu, sao anh ấy không gọi được. Về sau thì những cuộc gọi hỏi han cứ dần nhiều hơn. Tin nhắn đến cũng từ việc chung đến việc riêng tư. P thì vẫn trả lời theo phép lịch sự. Nhưng rồi P nhận thấy có sự mập mờ khó hiểu.

Sau vài hôm ở nhờ, anh bạn thân của chồng có những hành động 'mờ ám' sau lưng chồng khiến tôi nơm nớp lo sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chẳng hạn anh ấy nhắn: "Rời đi tự dưng thấy chông chênh, cảm giác trống vắng như thiếu gì đó, về nhà mới nhận ra không còn bóng dáng đang nấu cơm ở bếp". P trả lời: "Vậy anh mau cưới một cô vợ đi thôi". Anh ấy lại nhắn: "Biết đi đâu tìm người hợp ý. Lỡ thương ai đó rồi nên cứ khắc sâu hình ảnh ấy trong đầu".

Những câu nói bóng gió như thế này khiến P không tiện hỏi thẳng, mà cứ để thì P lại cảm thấy có lỗi với chồng.

Hôm qua, anh bạn thân của chồng hẹn P cà phê. P nhắn lại: "Anh hẹn anh L chưa? Nếu chưa thì để em gọi luôn". (L là tên chồng P). Anh ấy bảo: "Chỉ hẹn mình em thôi, mình cà phê nói chuyện về L nên không tiện gọi L đến".

P đã từ chối cuộc gặp ấy với lý do tăng ca đột xuất. Nhưng sau đó anh ấy cứ nhắn rất nhiều tin, P không trả lời lại, bị hỏi nhiều quá thì P nhắn mỗi một câu rằng mình bận. P nghĩ bất kỳ người nào cũng hiểu đó là P đã từ chối rất rõ ràng rồi, nhưng chiều nay, anh bạn ấy lại qua nhà P chơi rồi ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, anh ấy còn ám chỉ chuyện khen P nấu ăn ngon, người vợ đảm đang trong gia đình. Cứ lựa lúc chồng P không để ý, anh ấy nháy mắt, mỉm cười đầy ẩn ý với P.

Sau vài hôm ở nhờ, anh bạn thân của chồng có những hành động 'mờ ám' sau lưng chồng khiến tôi nơm nớp lo sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thật sự P không muốn vì mình mà tình bạn của chồng bị ảnh hưởng. P biết chồng rất tôn trọng và quý mến người bạn này nên P không muốn bóc chuyện anh ta đang tán tỉnh P cho chồng biết. Vì P biết nó sẽ ảnh hưởng tới cả tình bạn và tình cảm vợ chồng P. Nhưng để thế này thì không ổn, lúc nào P cũng nơm nớp lo sợ chồng biết lại tưởng P quyến rũ bạn anh. P phải làm gì để anh bạn kia thôi trêu ghẹo P? Hay là cứ nói với chồng để chồng nhận ra bộ mặt thật của bạn mình?

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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