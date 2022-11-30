Gạt bỏ hết định kiến, tôi lấy chồng nhỏ tuổi hơn được cưng chiều như bà hoàng, ai ngờ trong ngày họp gia đình, chồng lại nói 1 câu với mọi người khiến tôi đau điếng

Tôi muộn chồng cũng có lý do của nó. Hồi đi học thì suốt ngày cắm cúi vào học hành, một mạch tốt nghiệp thạc sĩ vẫn không có mảnh tình vắt vai. Cũng tại ngoại hình tôi kém, lại thêm không giỏi giao tiếp, ngại tiếp xúc với người khác giới nên cũng chẳng ai quan tâm chú ý tới tôi.

Năm nay tôi 35 tuổi, vừa mới lấy chồng cách đây 2 tháng. Chồng tôi 30 tuổi, làm thợ sửa chữa bảo hành tại một đại lý bán đồ điện máy. Ngoại hình tôi không được đẹp lắm, mặc dù nhìn trẻ hơn tuổi thật một chút, nhưng nếu đứng cùng chồng tôi thì vẫn y nguyên hai chị em.

Tôi quen chồng sau khi anh đến tận nhà sửa cho tôi 2 chiếc điều hòa. Chúng tôi nói chuyện vu vơ rồi anh tán tỉnh tôi. Tôi thì mừng như bắt được vàng bởi anh đẹp trai, nghe cách nói chuyện thì khá thật thà nhưng hào phóng. Sau một thời gian ngắn thì chúng tôi chính thức hẹn hò và cưới sau 6 tháng kể từ lúc quen nhau.

Ra trường đi làm được 3 năm thì tôi bỏ nghề, chuyển sang buôn bán kinh doanh. Lúc này tôi mới cởi mở và giao thiệp rộng hơn. Rồi tôi gây dựng được cả một trang trại theo mô hình vườn ao chuồng cùng hệ thống cửa hàng phân phối sản phẩm do chính trang trại mình làm ra. Đó là thành quả của gần 10 năm vất vả. Đến giờ cũng coi như đi vào ổn định, thu nhập tốt.

Tôi khá hài lòng về việc lấy chồng trẻ hơn mình, anh nấu ăn giỏi, chăm chỉ chịu khó, anh biết tôi bận nên gánh hầu hết việc nhà cho tôi. Mỗi tháng tôi đưa anh 50 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Anh bảo gấp 5 lần lương anh, nhưng anh vẫn đi làm vì không muốn bị người khác nói là ở nhà cho vợ nuôi.

Cuộc sống rất hạnh phúc nếu như tôi không phải về nhà chồng mỗi khi có việc. Tôi cũng biết mình già hơn chồng, nhưng tôi không ngờ chồng tôi lại xấu hổ về điều đó nhiều như thế.

Đợt Tết Nguyên Đán vừa rồi, vợ chồng tôi về quê chồng ở 2 ngày mùng 2 và mùng 3. Đây là lần đầu tiên tôi ở nhà chồng nên khá bỡ ngỡ. Nhưng cứ hễ có anh chị em cô dì chú bác nào đến chơi, khi giới thiệu tôi, chồng đều nói những lời rất chối tai. Chẳng hạn, khi hai đứa em họ đến chúc Tết, chồng bảo: "Hai đứa chào chị dâu chưa, chào xong chị lì xì. Nhìn chị dâu già chút thôi nhưng hào phóng lắm, hai đứa yên tâm được lì xì dày".

Quả là tôi không tiếc tiền những việc như thế này. Lì xì nào tôi cũng để 200 ngàn. Nhưng nghe chồng nói ra lại khiến tôi không thoải mái.

Hay khi anh họ đến, chồng tôi giới thiệu xong thì lại nói: "Em dâu nhìn thế thôi nhưng có tiền, tính cách và nội thất cũng tốt lắm". Tôi nghe xong mà vừa giận vừa tủi thân trong lòng.

Ảnh minh họa

Không chỉ mỗi dịp Tết, mà khi trở lại làm việc, đi khai xuân với bạn bè, anh cũng cứ thêm những câu giải thích như thế khi giới thiệu tôi. Tại sao chồng phải cố nói với mọi người như thế? Anh xấu hổ vì tôi già hơn anh sao? Anh sợ mọi người bàn tán điều gì à? Tôi cảm thấy mình bị coi thường và tự ái quá mọi người ạ.