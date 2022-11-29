Chồng làm một chuyện động trời bị đồng nghiệp của tôi bắt gặp, báo hại tôi 'hứng chịu' những lời xì xầm, ánh mắt khinh thường của họ

Tâm sự 29/11/2022 19:18

Lên công ty, những lời xì xào khiến tôi ngộp thở...

Chẳng biết có ai như G không, ham ngoại hình nên lấy một người chồng đẹp trai, bóng bẩy. Để rồi, giờ đây G sống với người chồng keo kiệt, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành mỗi ngày. Những gì anh ấy thể hiện khi yêu chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Chồng làm một chuyện động trời bị đồng nghiệp của tôi bắt gặp, báo hại tôi 'hứng chịu' những lời xì xầm, ánh mắt khinh thường của họ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng G đòi kiểm soát chi tiêu. Hàng tháng lương vừa có là G phải chuyển khoản cho anh ngay. Anh lập sổ tiết kiệm một nửa thu nhập của hai vợ chồng. Còn 20 triệu anh bắt G ghi chép từng thứ chi tiêu, từ tiền thức ăn, mắm muối, gạo, điện nước cho đến tiền học, tiền sách vở của con. Nếu chỉ cần tiền đi chợ mỗi ngày tăng thêm 20 nghìn anh đã làu bàu chê G vụng về.

Quần áo váy vóc G hạn chế mua nhưng hễ có món đồ gì mới chồng lại nói những câu khó nghe vô cùng. Dần dần, G thu mình lại, không dám đi ăn cùng bạn bè, không mua sắm.

G căng thẳng, cãi nhau với anh suốt rồi mãi cũng quen. Sau 3 năm cưới nhau, bố mẹ hai bên cho thêm ít tiền, cộng với tiền tiết kiệm nên chúng G mua được nhà thành phố. Lúc này anh vênh mặt lên với G, bảo G là đàn bà mà không biết mẹo chi tiêu trong gia đình. Nếu không có anh chặt chẽ, khôn ngoan thì G tiêu sạch từ lâu. G im lặng thừa nhận anh giỏi giang.

Mới đây, G thấy chồng bỗng nhiên đầu tư cho ngoại hình nhiều hơn. Anh vốn đã đẹp trai, giờ ăn diện lên lại càng thu hút người khác phái. G chưa kịp hết lo lắng thì một hôm đi làm thấy đồng nghiệp đang xôn xao buôn chuyện. G vừa bước vào phòng tất cả im bặt, có người nhìn G cười nhạt, lại có người tỏ vẻ ái ngại.

Cuối ngày, cảm nhận được sự bất thường quá rõ nên G gọi cô bạn thân ra "tra khảo" mãi cô ấy mới nhăn nhó bảo: "Mọi người đi lễ hôm qua bắt gặp chồng mày cặp với một bà lớn tuổi. Ông ấy còn quát nạt định quỵt tiền của một đứa bé đánh giày gần cổng chùa". G nghe mà run lẩy bẩy, không dám tin vào tai mình.

Về nhà, G lén xem điện thoại của chồng mới phát hiện ra đúng là anh có qua lại với người đàn bà ấy. Chẳng phải ai xa lạ, bà ta là sếp của chồng G, góa chồng từ lâu. Không rõ bọn họ đi lại với nhau từ khi nào nhưng riêng việc chồng G vừa keo kiệt vừa ngoại tình trơ trẽn đã khiến G khiếp sợ.

G nhìn hai đứa con thơ mà nước mắt chảy dài. G năm nay 34 tuổi, nếu ly hôn chồng thì với mức lương 10 triệu G có được quyền nuôi con không? Nỗi sợ mất con khiến G chưa dám vạch tội ngoại tình của chồng. Anh ta thì không hay biết gì, vẫn cùng G chia nhau việc đón con và thỉnh thoảng phụ giúp việc nhà.

Chồng làm một chuyện động trời bị đồng nghiệp của tôi bắt gặp, báo hại tôi 'hứng chịu' những lời xì xầm, ánh mắt khinh thường của họ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Lên công ty, những ánh mắt ái ngại, những lời xì xào vẫn xuất hiện khiến G ngộp thở. G thấy mình nhục nhã vì không dám bỏ chồng. G có nên lật bài ngửa với anh ta? Nói thẳng là G biết hết rồi. Chồng G bám váy một người đàn bà lớn tuổi để có tiền ăn tiêu. Kinh khủng hơn, có khi căn nhà của chúng G cũng có sự đóng góp của bà ta.

Cô bạn thân liên tục giục G phải đánh ghen, không thì cũng phải họp gia đình để bố mẹ chồng biết chuyện. Nhưng nhà chồng vốn đã không coi trọng G thì đương nhiên ông bà sẽ kệ chồng G tự giải quyết. Sẽ chẳng ai đứng về phía G. G đau đớn quá mọi người ạ. G hoang mang không biết phải làm sao.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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