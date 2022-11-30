Một mình K ở nhà, cả tháng anh mới về thăm vợ 1 lần. Ban đầu K cũng buồn chán lắm nhưng dần dà thành quen. Cả hai bàn nhau khi nào anh về gần hẳn mới sinh con để K đỡ vất vả, con khỏi thiệt thòi vì xa bố.

Chồng K đi làm xa nhà từ lúc chúng K còn đang yêu nhau. Anh bảo làm ở đó lương cao, cố gắng vài năm dành dụm được một khoản sẽ lại về gần với K. Sau tuần trăng mật vợ chồng son chúng K lại tiếp tục bịn rịn chia tay nhau cho anh đi làm.

Ngày anh về, ngoài hành lý thì anh còn mang thêm cả 1 chú chó lông xù khá to màu vàng. Công nhận nhìn đẹp thật nhưng tính K không thích nuôi thú cưng nên bảo anh mua 1 cái cũi đặt trong bếp rồi nhốt nó vào đó, thi thoảng mới thả ra cho nó vận động thôi. K sợ nó phá phách đồ đạc với trèo lên sofa, giường bẩn hết cả.

Cuối năm nay anh quyết định chuyển việc về hẳn. K mừng lắm, mua sắm đồ dùng, tân trang lại nhà cửa, cả chau truốt thêm bản thân mình nữa. Chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống chung chính thức dù vợ chồng K đã cưới nhau cả 2 năm.

Anh nói rằng nhốt thế khổ thân nó. Nhưng K không chịu được cảnh có con vật hôi hám chạy nhảy khắp nhà, nơi nào cũng dính lông chó dù anh hứa sẽ tắm sạch cho nó. K khóc trách anh bỏ K thui thủi 1 mình mấy năm trời, giờ vừa về đã tranh cãi với vợ, lúc ấy anh mới chấp nhận yêu cầu của K.

Anh xuống nước nhường nhịn khiến K rất hài lòng. Cho tới đêm hôm qua là tròn 1 tuần anh về nhà. Nửa đêm K chợt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu. K chẳng nghĩ ngợi gì, có lẽ anh vào toilet thôi. Cả tuần nay đã vài lần K tỉnh giấc giữa đêm và không thấy anh nằm cạnh như thế. Nhưng K không để tâm, nhanh chóng ngủ lại ngay.

Chẳng hiểu sao hôm qua K nằm mãi mà chẳng ngủ lại được, thấy anh khá lâu chưa trở lại, K đâm nghi ngờ. K quyết định nhỏm dậy đi tìm anh. Ra đến phòng khách, trong ánh đèn ngủ lờ mờ K chết điếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chồng K đang cuộn tròn nằm ngủ trên sofa, trong lòng anh là chú chó lông xù kia! Hóa ra chồng trốn K ra đây ôm cún cưng của anh ngủ! Hẳn những ngày trước đều giống như vậy, có điều K ngủ say không hay biết gì mà thôi.

Ảnh minh họa

K lay anh dậy, chất vấn chồng tại sao lại làm như thế. Ôm vợ ngủ không muốn lại muốn ôm chú chó kia ngủ hay sao? Anh bị K bắt quả tang thì hoảng hốt rồi thú nhận rằng mấy năm nay anh đã quen như thế rồi. Cũng vì xa vợ buồn tẻ nên anh mua chú chó này về nuôi. Anh với nó thân như 2 người bạn, đêm vẫn nằm ngủ chung giường.

Giờ về với K, anh và nó bị K "chia rẽ" nên cả 2 đều không quen. Anh không ngủ được và chú chó kia cũng kêu ư ử cả đêm trong cũi. Anh chẳng còn cách nào khác đành đợi K ngủ say thì ôm nó lên 2 người ngủ trên sofa, sáng ra để nó trở lại cũi rồi về giường trước khi K dậy.

Nghe anh nói xong mà K khóc không được cười không xong. K có phần mừng vì mấy năm xa nhau anh chỉ bầu bạn với chú chó chứ không tìm vui bên ngoài. Nhưng hiện tại K không biết giải quyết vấn đề này thế nào. Chẳng lẽ K phải cho con chó lên giường ngủ cùng vợ chồng để chồng khỏi cần trốn vợ ra sofa ngủ với nó?