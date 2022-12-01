Đi ngang xe rác thấy ảnh cưới nằm chỏng chơ trên đó, tôi nổi điên lên nhà định hỏi chồng cho ra lẽ nhưng chứng kiến một cảnh tượng trên ghế sofa, tôi chỉ muốn dọn ra khỏi nhà ngay lập tức

Tâm sự 01/12/2022 11:19

Sớm muộn gì chúng tôi cũng xác định đường ai nấy đi...

Nhiều lúc A cảm thấy chồng mình thật trẻ con. Anh ấy hơn A đến 5 tuổi, vậy mà có những chuyện cư xử vô cùng thiếu suy nghĩ. Vợ chồng A mới lấy nhau được gần một năm. Chúng A chưa có con vì A vẫn muốn tận hưởng cuộc sống son rỗi. Còn một nguyên nhân nữa làm A lưỡng lự việc sinh đẻ, đó là chồng A vẫn chưa trưởng thành lắm.

Chồng A là người hay giận hờn vô cớ. Đã vậy mỗi lần chồng A nổi nóng, anh sẽ làm ra những chuyện không giống ai. Hồi vợ chồng A mới cưới, A và chồng có cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Nhưng thái độ và cách nói chuyện của chồng làm A khó chịu. Thế là đêm hôm ấy, A bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngủ.

Đi ngang xe rác thấy ảnh cưới nằm chỏng chơ trên đó, tôi nổi điên lên nhà định hỏi chồng cho ra lẽ nhưng chứng kiến một cảnh tượng trên ghế sofa, tôi chỉ muốn dọn ra khỏi nhà ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm sau nguôi giận, A trở về thì ngỡ ngàng thấy một đống vải cháy đen thui trước cửa. Chị hàng xóm lúc đó đi chợ về liền kéo A vào nói đêm hôm đó, sau khi A bỏ đi, chồng A lôi quần áo vợ ra để đốt. Mọi người thấy lửa cháy, chạy ra can ngăn mãi mới được.

Sau hôm ấy, A thất vọng về chồng lắm. Thậm chí A còn suy nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Nhưng hai bên gia đình nói đỡ, chồng A cũng thề thốt không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Thế nên A mới bỏ qua cho anh ấy.

Chuyện ấy trôi qua một thời gian, A cứ nghĩ chồng mình sẽ rút kinh nghiệm. Nào ngờ anh ấy càng ngày càng quá đáng, không xem A ra gì. Hôm trước A đi họp lớp đại học, có một người bạn khác giới cứ lăn vào chụp ảnh cùng rồi đăng lên facebook.

Chồng A thấy vậy liền nổi cơn ghen tuông vô cớ. Trong lúc tức giận, anh ấy còn đuổi A đi khỏi nhà. Ức quá, A cũng ôm đồ về nhà ngoại để không phải nghe chồng lải nhải. Khi A đi, chồng còn đứng ở cửa nói: "Được rồi, cô cứ chờ đấy".

Tưởng thế nào mọi người ạ. Sáng nay A về nhà lấy quần áo mặc đi làm. Đi qua xe rác gần nhà, thấy cái ảnh cưới của mình nằm chềnh ềnh trên đó mà hết hồn. Đầu ngõ mấy chị hàng xóm còn đang buôn chuyện. Có lẽ họ nghĩ nhà A sắp ly dị đấy.

A vào nhà, định mắng cho chồng một trận thì thấy anh ấy say khướt trên ghế sofa. Tay vẫn còn cầm chai rượu. Đến lúc này, A không biết phải làm gì để trị tật xấu của chồng nữa. Mẹ A bảo bây giờ cứ sinh con ra, chồng sẽ trưởng thành hơn.

Đi ngang xe rác thấy ảnh cưới nằm chỏng chơ trên đó, tôi nổi điên lên nhà định hỏi chồng cho ra lẽ nhưng chứng kiến một cảnh tượng trên ghế sofa, tôi chỉ muốn dọn ra khỏi nhà ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chứ cứ thế này, sớm muộn gì cả hai cũng đường ai nấy đi. Nhưng A lại sợ chồng không thay đổi thì đời A sẽ càng khổ nữa. Mọi người có thể cho A lời khuyên được không, nếu A sinh con, liệu anh sẽ thay đổi chứ?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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