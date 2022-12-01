Đang ngồi bóc phong bì trong đêm tân hôn thì sấp hình chồng thân mật với người phụ nữ khác rơi ra, tôi đang nổi điên thì chồng kể một chuyện khiến tôi quyết định tha thứ cho anh

Những ngày sau đó K thường xuyên đến công ty để được gặp mặt anh chàng đẹp trai đó. Lâu dần trái tim của anh cũng chịu mở ra và đồng ý làm người yêu của K.

Đến công ty của bố tham quan, K bị vẻ đẹp trai của anh nhân viên hành chính hút hồn. Anh ấy ít nói và có vẻ không nhiệt tình lắm càng khiến K khát khao chinh phục.

Gia đình nhà chồng không được khá giả lắm nhưng ngược lại gia đình K thì rất giàu có. Vì vậy toàn bộ chi phí của đám cưới được tổ chức trong một khách sạn sang trọng đều do nhà gái đài thọ hết, nhà trai chỉ việc có mặt đầy đủ thôi.

Không muốn để tuột mất người đàn ông mình yêu nên K đã thúc giục bố mẹ làm đám cưới gấp. Vậy là sau 4 tháng yêu nhau chúng K chính thức là vợ chồng của nhau.

Buổi đêm tân hôn, 2 vợ chồng hào hứng bóc phong bì mừng cưới. Đang cười nói vui vẻ thì K chết lặng khi nhìn thấy một xấp ảnh rơi ra từ một chiếc phong bì. Đều là ảnh anh chụp thân mật cùng một cô gái khác. Tức giận K nổi khùng lên yêu cầu chồng giải thích. Chồng bình thản nói đó là người yêu cũ của anh, anh cũng không ngờ cô ấy trả thù anh bằng cách này.

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Anh bảo vì muốn có nhiều tiền để cứu chữa cho đứa cháu con chị gái đang bị ung thư nên đã chia tay người yêu và lấy K làm vợ. Chia tay gấp rút nên người yêu cũ hận, cho rằng anh trèo cao nên trả thù.

Anh vừa nói vừa khóc, anh bảo mỗi lần vào viện thấy cháu tóc ngày càng rụng nhiều, miệng thì luôn kêu đau đớn khắp mọi chỗ khiến chồng K không thể cầm được nước mắt. Chính chị gái đã nuôi chồng K suốt những năm học đại học. Bây giờ gia đình chị ấy gặp khó khăn chồng K không thể đứng nhìn được.

Anh bảo sẵn sàng hi sinh tình yêu để có thể kiếm được tiền chữa khỏi bệnh cho cháu, anh ấy không hối hận về quyết định của mình. K không cầm được nước mắt khi nghe câu chuyện của chồng kể.

Vì chị gái anh đã đi lấy chồng từ lâu, lại ở tỉnh khác nên K chưa từng đến thăm. Trước đó chồng K cũng chỉ kể sơ qua một chút về chị thôi. K bảo sẽ dành toàn bộ số tiền mừng cưới để chữa bệnh cho cháu của chồng.

Khi K vừa nói xong anh mừng lắm ôm K và tấm tắc khen K có tấm lòng nhân hậu. Anh còn hứa sẽ dành trọn cả đời này yêu thương vợ. Anh là người có ân báo ân, K tin anh sẽ đối tốt với vợ cả đời.

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Nhưng K thắc mắc không biết phải giải quyết thế nào với người tình cũ của chồng. Anh giao cho K giải quyết mọi việc, anh tin tưởng K sẽ có quyết định đúng đắn. Bây giờ K phải làm sao để cô ta buông tha chồng K hả mọi người?