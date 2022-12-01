Đang ngồi bóc phong bì trong đêm tân hôn thì sấp hình chồng thân mật với người phụ nữ khác rơi ra, tôi đang nổi điên thì chồng kể một chuyện khiến tôi quyết định tha thứ cho anh

Tâm sự 01/12/2022 10:29

Dù chưa hết sốc nhưng vì câu chuyện của chồng khiến tôi quyết định tha thứ mọi lỗi lầm của anh...

Đến công ty của bố tham quan, K bị vẻ đẹp trai của anh nhân viên hành chính hút hồn. Anh ấy ít nói và có vẻ không nhiệt tình lắm càng khiến K khát khao chinh phục.

Những ngày sau đó K thường xuyên đến công ty để được gặp mặt anh chàng đẹp trai đó. Lâu dần trái tim của anh cũng chịu mở ra và đồng ý làm người yêu của K.

Không muốn để tuột mất người đàn ông mình yêu nên K đã thúc giục bố mẹ làm đám cưới gấp. Vậy là sau 4 tháng yêu nhau chúng K chính thức là vợ chồng của nhau.

Gia đình nhà chồng không được khá giả lắm nhưng ngược lại gia đình K thì rất giàu có. Vì vậy toàn bộ chi phí của đám cưới được tổ chức trong một khách sạn sang trọng đều do nhà gái đài thọ hết, nhà trai chỉ việc có mặt đầy đủ thôi.

Buổi đêm tân hôn, 2 vợ chồng hào hứng bóc phong bì mừng cưới. Đang cười nói vui vẻ thì K chết lặng khi nhìn thấy một xấp ảnh rơi ra từ một chiếc phong bì. Đều là ảnh anh chụp thân mật cùng một cô gái khác. Tức giận K nổi khùng lên yêu cầu chồng giải thích. Chồng bình thản nói đó là người yêu cũ của anh, anh cũng không ngờ cô ấy trả thù anh bằng cách này.

Đang ngồi bóc phong bì trong đêm tân hôn thì sấp hình chồng thân mật với người phụ nữ khác rơi ra, tôi đang nổi điên thì chồng kể một chuyện khiến tôi quyết định tha thứ cho anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Anh bảo vì muốn có nhiều tiền để cứu chữa cho đứa cháu con chị gái đang bị ung thư nên đã chia tay người yêu và lấy K làm vợ. Chia tay gấp rút nên người yêu cũ hận, cho rằng anh trèo cao nên trả thù. 

Anh vừa nói vừa khóc, anh bảo mỗi lần vào viện thấy cháu tóc ngày càng rụng nhiều, miệng thì luôn kêu đau đớn khắp mọi chỗ khiến chồng K không thể cầm được nước mắt. Chính chị gái đã nuôi chồng K suốt những năm học đại học. Bây giờ gia đình chị ấy gặp khó khăn chồng K không thể đứng nhìn được.

Anh bảo sẵn sàng hi sinh tình yêu để có thể kiếm được tiền chữa khỏi bệnh cho cháu, anh ấy không hối hận về quyết định của mình. K không cầm được nước mắt khi nghe câu chuyện của chồng kể.

Vì chị gái anh đã đi lấy chồng từ lâu, lại ở tỉnh khác nên K chưa từng đến thăm. Trước đó chồng K cũng chỉ kể sơ qua một chút về chị thôi. K bảo sẽ dành toàn bộ số tiền mừng cưới để chữa bệnh cho cháu của chồng.

Khi K vừa nói xong anh mừng lắm ôm K và tấm tắc khen K có tấm lòng nhân hậu. Anh còn hứa sẽ dành trọn cả đời này yêu thương vợ. Anh là người có ân báo ân, K tin anh sẽ đối tốt với vợ cả đời.

Đang ngồi bóc phong bì trong đêm tân hôn thì sấp hình chồng thân mật với người phụ nữ khác rơi ra, tôi đang nổi điên thì chồng kể một chuyện khiến tôi quyết định tha thứ cho anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhưng K thắc mắc không biết phải giải quyết thế nào với người tình cũ của chồng. Anh giao cho K giải quyết mọi việc, anh tin tưởng K sẽ có quyết định đúng đắn. Bây giờ K phải làm sao để cô ta buông tha chồng K hả mọi người?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới