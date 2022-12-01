Nửa đêm về nhà sau chuyến công tác, vợ cũ của chồng ngang nhiên mặc đồ ngủ của tôi ngồi chễm chệ ở phòng khách, tức điên nhất là lời giải thích vô lý của chồng

Tâm sự 01/12/2022 19:08

Nếu ngày xưa tôi nghe lời bố mẹ không lấy người đàn ông đã có một đời vợ thì bây giờ sẽ không có chuyện này xảy ra...

Ngày U quyết định lấy chồng, bố mẹ U giận lắm. Mẹ U bảo U con gái mới 24 tuổi, có ngoại hình, có học thức, nhà cũng có điều kiện mà lại yêu người đàn ông từng qua một đời vợ. Mẹ U sợ vợ cũ quấy rầy hoặc muốn quay lại thì U là người khổ.

U yêu điên cuồng vẻ từng trải, trầm tính của anh ấy. Chuyện cũ của anh ấy U cũng biết rõ do có người bạn chơi chung. Anh ly hôn vì vợ ăn chơi, thích trưng diện và còn ngoại tình với đàn ông kém tuổi. 5 năm từ ngày ly hôn anh không yêu ai cho tới khi gặp U. Hơn nữa, con trai anh ấy cũng rất thích U.

Cưới nhau xong, U được mẹ chồng quý ra mặt. Lúc U bầu bí, ở cữ bà đều chăm sóc chu đáo. Anh cũng thương vợ, hay giúp đỡ việc nhà. Vợ chồng U thu nhập ở mức trung bình, hai người đều chỉ là nhân viên bình thường nhưng vui vẻ, hòa thuận.

Rạn nứt bắt đầu là khi U cần tiền gấp cho mẹ U vay, hỏi chồng thì anh thiếu một sổ tiết kiệm 50 triệu. Nhà U hai vợ chồng rất tôn trọng nhau, khi cho ai vay mượn số tiền quá 5 triệu đều hỏi ý kiến người còn lại. Lần này, U hỏi mãi anh mới thú nhận là vợ cũ vay tiền để trả nợ, cô ta nói nhiều quá, còn đợi ở cổng cơ quan khóc lóc nên anh ngại phải cho vay.

Sau 1 tháng chồng U vẫn không lấy lại được tiền. Hai vợ chồng U vì thế mà hơi căng thẳng. Yếu điểm của chồng U là hay cả nể, tính quá hiền nên không quyết đoán. Vợ cũ quấy rầy hết lần này tới lần khác anh vẫn nể nang không nói.

Nửa đêm về nhà sau chuyến công tác, vợ cũ của chồng ngang nhiên mặc đồ ngủ của tôi ngồi chễm chệ ở phòng khách, tức điên nhất là lời giải thích vô lý của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

U có dịp đi công tác mấy ngày ở miền trung, đêm ấy không hiểu sao U sốt ruột vô cùng. Nửa đêm về đến nhà, U tay xách nách mang mệt mỏi, vừa bước vào nhà thì thấy vợ cũ của chồng U ngồi chễm chệ ở phòng khách. U choáng váng suýt ngã khi nhìn kỹ, chị ta mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ. Nghe U to tiếng, chồng và hai con chạy từ trên tầng 2 xuống.

U phát điên lên, vừa khóc vừa chất vấn, chồng U vò đầu bứt tai lúng túng bảo: "Cô ấy mất việc, bị đuổi ra khỏi nhà trọ nên xin ở nhờ nhà mình một thời gian. Anh có nhắn tin mà không thấy em trả lời". Lúc ấy U biết anh không nói dối vì điện thoại U hết pin. Nhưng nhìn bộ mặt trơ trơ của chị ta U càng không chịu đựng được. Ở đâu ra người phụ nữ vô duyên đến thế chứ.

Chị ta còn bảo nhờ chị ta ra đi U mới có cửa vào nhà này. Vì con, chị ta sẽ ở đây để gia đình được đoàn tụ. Chị ta còn quay sang hỏi chồng U xem anh có đồng ý cho mẹ được ở gần con không? Vừa nói chị ta vừa ôm con vào lòng còn thằng bé khá ngượng ngùng vì xa mẹ đã lâu. U nhìn sang chồng thì anh ấy cứ cúi mặt không trả lời được nên bực mình ghê gớm. Việc của vợ cũ, chẳng lẽ U lại phải giải quyết thay anh. Có người chồng nhu nhược khiến U thất vọng.

Nửa đêm về nhà sau chuyến công tác, vợ cũ của chồng ngang nhiên mặc đồ ngủ của tôi ngồi chễm chệ ở phòng khách, tức điên nhất là lời giải thích vô lý của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

U đuổi chị ta đi không được đành lên phòng mình. Anh trở về phòng, năn nỉ U giúp chị ta thêm vài ngày, vì con cái, anh không nỡ để mẹ nó lang thang ngoài đường. U nhất quyết không đồng ý thì anh lại giận U.

Tới lúc này, điều U nghĩ nhiều nhất là nếu bố mẹ U biết chuyện thì sẽ càng khẳng định "cá không ăn muối cá ươn". U mệt mỏi quá. U phải làm gì để chồng U ra mặt đưa vợ cũ rời khỏi nhà đây? Thà U xóa nợ và cho chị ta thêm ít tiền thuê phòng trọ còn hơn bị vợ cũ quấy rầy rồi kiểu sống điên khùng này.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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