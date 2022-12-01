Nửa đêm về nhà sau chuyến công tác, vợ cũ của chồng ngang nhiên mặc đồ ngủ của tôi ngồi chễm chệ ở phòng khách, tức điên nhất là lời giải thích vô lý của chồng

U yêu điên cuồng vẻ từng trải, trầm tính của anh ấy. Chuyện cũ của anh ấy U cũng biết rõ do có người bạn chơi chung. Anh ly hôn vì vợ ăn chơi, thích trưng diện và còn ngoại tình với đàn ông kém tuổi. 5 năm từ ngày ly hôn anh không yêu ai cho tới khi gặp U. Hơn nữa, con trai anh ấy cũng rất thích U.

Ngày U quyết định lấy chồng, bố mẹ U giận lắm. Mẹ U bảo U con gái mới 24 tuổi, có ngoại hình, có học thức, nhà cũng có điều kiện mà lại yêu người đàn ông từng qua một đời vợ. Mẹ U sợ vợ cũ quấy rầy hoặc muốn quay lại thì U là người khổ.

Rạn nứt bắt đầu là khi U cần tiền gấp cho mẹ U vay, hỏi chồng thì anh thiếu một sổ tiết kiệm 50 triệu. Nhà U hai vợ chồng rất tôn trọng nhau, khi cho ai vay mượn số tiền quá 5 triệu đều hỏi ý kiến người còn lại. Lần này, U hỏi mãi anh mới thú nhận là vợ cũ vay tiền để trả nợ, cô ta nói nhiều quá, còn đợi ở cổng cơ quan khóc lóc nên anh ngại phải cho vay.

Cưới nhau xong, U được mẹ chồng quý ra mặt. Lúc U bầu bí, ở cữ bà đều chăm sóc chu đáo. Anh cũng thương vợ, hay giúp đỡ việc nhà. Vợ chồng U thu nhập ở mức trung bình, hai người đều chỉ là nhân viên bình thường nhưng vui vẻ, hòa thuận.

Sau 1 tháng chồng U vẫn không lấy lại được tiền. Hai vợ chồng U vì thế mà hơi căng thẳng. Yếu điểm của chồng U là hay cả nể, tính quá hiền nên không quyết đoán. Vợ cũ quấy rầy hết lần này tới lần khác anh vẫn nể nang không nói.

Ảnh minh họa

U có dịp đi công tác mấy ngày ở miền trung, đêm ấy không hiểu sao U sốt ruột vô cùng. Nửa đêm về đến nhà, U tay xách nách mang mệt mỏi, vừa bước vào nhà thì thấy vợ cũ của chồng U ngồi chễm chệ ở phòng khách. U choáng váng suýt ngã khi nhìn kỹ, chị ta mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ. Nghe U to tiếng, chồng và hai con chạy từ trên tầng 2 xuống.

U phát điên lên, vừa khóc vừa chất vấn, chồng U vò đầu bứt tai lúng túng bảo: "Cô ấy mất việc, bị đuổi ra khỏi nhà trọ nên xin ở nhờ nhà mình một thời gian. Anh có nhắn tin mà không thấy em trả lời". Lúc ấy U biết anh không nói dối vì điện thoại U hết pin. Nhưng nhìn bộ mặt trơ trơ của chị ta U càng không chịu đựng được. Ở đâu ra người phụ nữ vô duyên đến thế chứ.

Chị ta còn bảo nhờ chị ta ra đi U mới có cửa vào nhà này. Vì con, chị ta sẽ ở đây để gia đình được đoàn tụ. Chị ta còn quay sang hỏi chồng U xem anh có đồng ý cho mẹ được ở gần con không? Vừa nói chị ta vừa ôm con vào lòng còn thằng bé khá ngượng ngùng vì xa mẹ đã lâu. U nhìn sang chồng thì anh ấy cứ cúi mặt không trả lời được nên bực mình ghê gớm. Việc của vợ cũ, chẳng lẽ U lại phải giải quyết thay anh. Có người chồng nhu nhược khiến U thất vọng.

Ảnh minh họa

U đuổi chị ta đi không được đành lên phòng mình. Anh trở về phòng, năn nỉ U giúp chị ta thêm vài ngày, vì con cái, anh không nỡ để mẹ nó lang thang ngoài đường. U nhất quyết không đồng ý thì anh lại giận U.

Tới lúc này, điều U nghĩ nhiều nhất là nếu bố mẹ U biết chuyện thì sẽ càng khẳng định "cá không ăn muối cá ươn". U mệt mỏi quá. U phải làm gì để chồng U ra mặt đưa vợ cũ rời khỏi nhà đây? Thà U xóa nợ và cho chị ta thêm ít tiền thuê phòng trọ còn hơn bị vợ cũ quấy rầy rồi kiểu sống điên khùng này.