Tình cờ gặp lại, chồng cũ lôi chuyện 'nhạy cảm' ra mỉa mai tôi trước bàn dân thiên hạ, đang tức điên không biết làm sao thì chồng mới xuất hiện nói một câu khiến hắn ta xấu hổ, cứng họng

Những người hãm như chồng cũ xứng đáng có kết cục như vậy...

Ly hôn gần 3 năm, chưa bao giờ A nhắc đến chồng cũ. Chỉ chung sống với nhau hơn một năm nhưng anh ta đã để lại cho A quá nhiều ấn tượng xấu. Ảnh minh họa Ra bên ngoài, chồng cũ của A hoạt bát, nhanh nhẹn và được lòng người khác. Nhưng ở với A, anh ta lại lộ vô vàn tật xấu. Trước khi lấy nhau, chồng cũ của A tỏ ra mình là người đàn ông rất hào phóng và biết cách sống. Nhà A có công to việc bé gì là anh ta lăn vào làm.

Vậy mà cưới xong, A bị choáng với cách sống ích kỷ hẹp hòi của anh ta. Còn nhớ khi chúng A mua nhà, bố mẹ cho A 200 triệu. Ở quê, đó là một con số lớn. Nhưng chồng cũ của A không xem đó là một sự giúp đỡ. Ngửa tay xin tiền bố mẹ vợ hàng 200 triệu thì không sao. Đến lúc bố mẹ A cần tiền, vay 5 triệu mà anh ta còn mặt nặng mày nhẹ. Cuối cùng A cũng phải giấu anh ta để đưa tiền cho bố mẹ mình. Dù trong cuộc sống, A và chồng cũ có nhiều điều trái ngược nhưng nguyên nhân ly hôn lại xuất phát từ chuyện con cái. Lấy nhau hơn một năm, chúng A vẫn chưa có con. Đi khám bác sĩ thì mọi thứ đều bình thường. Thế là chồng cũ của A ngờ vực, nói rằng vì A mà anh ta mới không có con được. Anh ta tối ngày đay nghiến, còn bảo A nặng nghiệp nên mới không có con được.

A phải chịu nhiều áp lực từ phía chồng cũ và mẹ anh ta nên mới dứt áo ra đi. Ly hôn xong, A làm lại cuộc đời. Đến thời điểm hiện tại, A đã kết hôn và hiện tại đang mang thai đôi. Chồng của A là một bác sĩ và yêu thương A hết lòng. Hôm qua khi A đang ở nhà thì chồng gọi về nói A mang giúp tập tài liệu đến bệnh viện. Đến nơi, A gõ cửa rồi đẩy vào thì hoảng hồn khi gặp lại chồng cũ. Lúc ấy anh ta đã khám xong. Có lẽ dây thần kinh xấu hổ của anh ta bị đứt nên dù đang đứng ở phòng khám sản, anh ta vẫn mỉa A: "Sao, cô đến để khám phụ khoa à? Đúng là cây độc không trái, gái độc không con". Ảnh minh họa Chồng A nghe thấp thoáng nên ném tờ giấy khám thai của A xuống trước mặt người đàn ông trơ trẽn kia. Thấy chồng cũ của A cầm tờ giấy lên, mặt cau có. Anh giả vờ vô tình: "Ôi xin lỗi anh. Đây là giấy khám thai của vợ A. Anh xem, đang bầu đôi mà còn phải mang tài liệu đến cho chồng đấy".

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