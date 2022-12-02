Chồng vội vã ra khỏi nhà lúc nửa đêm rồi trở về lúc sáng sớm với vệt đỏ trên áo, tôi tức mình cố hỏi lý do thì anh đưa ra lời giải thích không chấp nhận được

Tâm sự 02/12/2022 11:30

Những lời giải thích của anh càng nói ra tôi càng bực mình hơn...

L vốn là một người phụ nữ thành đạt, có nhan sắc và tự tin. Trong cuộc sống vợ chồng, L chiều anh, giỏi "chuyện chăn gối" và luôn nhận được lời khen của chồng. Chưa bao giờ L nghĩ mình phải ghen tuông với người yêu cũ của anh, dù trước đây chồng L có mối tình đầu khá sâu đậm với cô bạn thời đại học.

Chồng vội vã ra khỏi nhà lúc nửa đêm rồi trở về lúc sáng sớm với vệt đỏ trên áo, tôi tức mình cố hỏi lý do thì anh đưa ra lời giải thích không chấp nhận được - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng L là một người đàn ông đĩnh đạc, nghiêm túc, cầu tiến và rất yêu thương vợ con. Anh không chỉ giỏi giang ngoài xã hội, thậm chí anh còn nấu ăn ngon hơn L. Chúng L sống khá hiện đại, thường xuyên "đổi gió" và yêu chiều nhau.

Cách đây 3 tháng, chồng L tham dự kỷ niệm 15 năm ra trường. Sau đợt ấy về L thấy anh hơi khác, nhưng không cảm nhận rõ được là gì. Đôi khi anh hơi lơ đễnh, có lúc anh lại căng thẳng khi đọc tin nhắn. L hỏi thì anh chỉ nói mệt vì stress công việc.

Đúng vào hôm sinh nhật L, trời mưa khá to. Sau một bữa ăn ấm cúng, cả nhà vui vẻ khá muộn L mới lùa được bọn trẻ vào phòng ngủ. L và chồng muốn dành thời gian riêng cho nhau mà khó cắt đuôi nên khi lên giường cũng đã khuya.

Bỗng nhiên, anh có điện thoại đến, số lạ nhưng L thấy anh rất căng thẳng. Anh vội vã ra ban công nghe rồi quay vào bảo L: "Anh phải đến bệnh viện gấp, một người bạn của anh bị tai nạn".

Sáng hôm sau, chồng L về, áo anh mặc còn dính máu, sắc mặt nhợt nhạt và mệt mỏi, đôi mắt anh đỏ vì thiếu ngủ. L giật mình hỏi anh mọi chuyện. Anh vô tư bảo luôn là K bị tai nạn, bệnh viện gọi anh đến làm thủ tục. L nghe là hiểu ngay anh đang nhắc đến người yêu cũ của mình.

Thật sự, chỉ có cô ấy mới đủ sức kéo anh ra khỏi giường của vợ chồng L lúc nửa đêm như thế. Nghe anh bảo cô ấy đã qua cơn nguy kịch nên anh về. L ngạc nhiên hỏi: "Chồng cô ấy đâu? Người nhà đâu? Sao bệnh viện lại gọi anh?".

Anh lúng túng một lúc rồi bảo là chắc số điện thoại của anh đầu tiên trong danh sách nên bệnh viện liên lạc với anh. Đúng là chồng L tên B nhưng không lẽ trùng hợp thế. Chẳng hiểu sao L nghe chuyện của chồng rất lộn xộn, vô lý và đáng ngờ. Có khi nào chồng L còn bí mật giấu kín khác không?

Thông thường mọi người đều dùng smartphone nên không phải ai cũng mở khóa máy được. Nếu cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng, còn đủ sức hướng dẫn bệnh viện gọi người nhà, cũng không gọi chồng L như thế.

Trước những thắc mắc của L, anh mới kể ra là cô ấy đã ly hôn chồng. Cuộc hôn nhân của cô ấy đổ vỡ một cách rất rắc rối, chồng bạo lực, cô ấy ngoại tình. Hiện giờ cô ấy chỉ sống với con gái. Bố mẹ cô ấy ở quê nên cô ấy không thể gọi ông bà lên lúc đêm hôm như thế. Sáng nay ông bà lên anh mới về. Càng nghe L càng bực mình. Chồng L trở thành người thân nhất để người yêu cũ gọi thay thế gia đình hay sao?

Thấy L khó chịu, anh lại gắt lên bảo L ích kỷ, ghen tuông vô lối. Anh bảo người yêu cũ thì đã sao, cô ấy cũng là bạn anh. Đúng là dịp họp lớp bọn họ gặp nhau, sau đấy có đi ăn một lần cùng nhau, nhưng anh hoàn toàn trong sáng. Bao nhiêu năm nay anh ít liên lạc, không có nghĩa là anh không được giúp đỡ khi cô ấy cần. Từ lúc gặp lại biết cô ấy không hạnh phúc, anh cũng thấy thương cảm.

Chồng vội vã ra khỏi nhà lúc nửa đêm rồi trở về lúc sáng sớm với vệt đỏ trên áo, tôi tức mình cố hỏi lý do thì anh đưa ra lời giải thích không chấp nhận được - Ảnh 2
Ảnh minh họa

L không hiểu mình sai ở đâu mọi người ạ? L có thực sự là kẻ ích kỷ không? Rõ ràng chồng L có dấu hiệu lạ sau khi gặp lại cô ta. L nên cảnh giác chứ?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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