Nghi ngờ chồng "chán cơm thèm phở", nên L đã cho người theo dõi, sau khi thuê thám tử tư mai phục cuối cùng L cũng phát hiện được nguyên nhân chồng phản bội vợ. Anh ấy thường qua lại với một cô gái xinh đẹp, họ thường gặp nhau ở trong quán cà phê.

Nhiều tháng nay chuyện chăn gối của vợ chồng L không được hòa thuận lắm. Anh ấy luôn tìm mọi cách né tránh mỗi khi L muốn gần gũi. Khi thì anh nói công việc làm mệt mỏi, khi anh bảo uống rượu quan hệ không tốt, chồng tìm đủ mọi lý do để có thể từ chối vợ.

Không chịu nổi cú sốc quá lớn này, L đã gọi điện thoại cho tất cả anh em nhà chồng đến để nói về sự phản bội của chồng L. Mẹ chồng L rất ủng hộ kế hoạch của L là dằn mặt người đàn bà cướp chồng kia một trận cho nó sợ.

Nhìn những hình ảnh thám tử đưa cho, L như phát điên khi nhìn thấy chồng cười nói thân mật với cô gái đó. Tuy chưa bắt được cảnh trai trên gái dưới nhưng những cái bắt tay thân mật, những cuộc gặp thường xuyên của họ và sự hờ hững của chồng khiến L đi đến kết luận chồng đang ngoại tình.

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Sau khi điều tra được nơi ở của nhân tình của chồng, cả gia đình nhà chồng L đã dẫn nhau đến nhà ả ta để đánh ghen. Đến nơi thấy nhà cô ta to đẹp đàng hoàng lại có chồng đẹp trai, cô ta đang cho con ăn. Thấy chúng L vẻ mặt hùng hổ đáng sợ nên cô ta tỏ vẻ nhã nhặn niềm nở như thể quen biết đã lâu.

Vừa nhìn thấy chồng của cô ta ở đấy L đã ném luôn những tấm ảnh lên bàn cho anh ta xem, thế nhưng vừa lướt qua anh ta đã cười rồi bảo vợ: "Khách hàng của em đấy, để anh dẫn con đi dạo ngoài vườn".

Nghe anh ta nói tất cả mọi người đều sững sờ, rõ ràng đến đánh ghen sao tự nhiên biến thành khách hàng. Mà sao anh ta thấy ảnh của vợ nói chuyện với người đàn ông khác vui vẻ, thế sao không ghen lại còn vui vẻ dẫn con đi dạo?

Đang lúc chưa hiểu điều gì xảy ra thì người phụ nữ đó đã mang ra một xấp giấy tờ. Từ đầu tiên đập vào mắt chúng L là hồ sơ của bệnh nhân, phía dưới ghi tên của chồng L.

Mẹ chồng L vốn không nhìn rõ những chữ trên đống hồ sơ đó nên hùng hổ nói mọi người không dài dòng nữa mà nhảy vào đánh ghen để dằn mặt nhân tình của chồng L.

Thế nhưng khi mẹ vừa định xông vào thì em gái chồng L bảo bà yên lặng để từ từ xem chuyện gì xảy ra với anh cả.

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Người phụ nữ xinh đẹp kia nói là chồng L mắc chứng sợ gần vợ mỗi đêm. Cứ nhìn vào mặt vợ là anh lại mất hết hứng thú thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.

Cô gái ấy nói là làm bác sĩ tâm lý, đang cố tìm nguyên nhân để trị bệnh cho chồng L, nhiều lần cô ấy muốn gặp L để cùng phối hợp điều trị nhưng chồng L lại không đồng ý nên đành thôi.

Chồng L bảo với bác sĩ tâm lý rằng vợ thay đổi nhiều quá, lúc yêu thì vợ hiền lành lương thiện, nhưng khi lấy nhau về vợ rất ghê gớm suốt ngày ca thán chửi mắng chồng con, động vào việc gì là ầm nhà. Cả ngày chỉ trách chồng không có chí tiến thủ, vô dụng, kém cỏi so với bạn bè cùng trang lứa. Lâu dần chồng L mắc bệnh lãnh cảm với vợ.

Cô ấy bảo có lẽ sự giỏi giang của vợ đã tạo áp lực quá lớn khiến chồng thấy mình không xứng với vợ và đâm ra tự ti rồi ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Từng lời của bác sĩ tâm lý nói khiến cả nhà chồng L hướng mắt nhìn L như cần một lời giải thích. Vì từ trước đến nay ở trong mắt nhà chồng L luôn là cô con dâu giỏi kiếm tiền hiếu thuận và hiền lành.

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, mẹ chồng L thở dài câu bảo tưởng đâu con trai lấy được vợ hiền lành đảm đang ai ngờ lại… Sự lấp lửng của mẹ chồng khiến L áy náy vô cùng.

Sau hôm đó L cố gắng thay đổi bản thân để chồng cởi mở hơn, nhưng thực sự không biết phải làm sao để đối mặt với mẹ chồng đang chán ghét L đây nữa?