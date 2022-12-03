Trong trận cãi nhau, tôi thách thức chồng ký đơn ly hôn và cái kết không lường trước dành cho tôi

Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy...

G được mọi người nhận xét là một người phụ nữ độc lập, cá tính. Ở tuổi hơn 30, G đã tự tạo lập được một sự nghiệp vững chắc. Vì thế G không bao giờ có suy nghĩ sẽ phụ thuộc vào đàn ông. Khi có chồng, G vẫn giữ vững lập trường đó. Chồng G là người hiền lành, thương vợ nhưng lại không có chí tiến thủ. Anh làm nhân viên nhà nước, lương bèo bọt, chỉ được cái thời gian rảnh rỗi nhiều. G hay bảo chồng nhảy việc sang công ty nước ngoài làm nhưng anh không đồng ý. Anh nói nếu cả hai vợ chồng cùng phấn đấu cho sự nghiệp thì lỡ bố mẹ hai bên đau bệnh, ai sẽ chăm sóc. Hoặc chúng G có con, ai sẽ chăm con. Anh bảo anh chấp nhận lui vào hậu trường để giúp G yên tâm làm việc.

Khi đó, G không những chẳng trân trọng chồng mà còn tỏ ý chê bai suy nghĩ của anh lỗi thời. G còn chán nản mỗi khi phải chi tiền mua sắm đồ đạc trong nhà. Mua được thứ gì mới, G đều nửa đùa nửa thật với chồng rằng đồ đó là tiền G mua, không phải của anh. Anh chỉ cười. Ảnh minh họa Vợ chồng G hay cãi nhau lắm. Mà nguyên nhân đều do G ra cả. G luôn so sánh chồng mình với những người đàn ông tài giỏi khác rồi chê bai chồng. G chán nản đến mức không muốn sinh con và nhiều lần đề cập đến chuyện ly hôn. Khi cãi nhau, người làm lành trước luôn là chồng G. Nếu anh im lặng, G cũng không bao giờ mở lời trước. Lâu dần, các cuộc chiến tranh lạnh giữa vợ chồng G càng nhiều hơn.

Tuần trước, vợ chồng G lại cãi nhau. Lần này, G lại tiếp tục thách thức chồng ly hôn. G còn đưa đơn có sẵn chữ kí của mình ra để chọc tức chồng. Bởi G tin chắc chồng sẽ không dám ly hôn mà sẽ xuống nước xin lỗi G như mọi lần. Nào ngờ, chồng G bình thản đặt bút xuống kí tên cái xoẹt. G điếng người. Giây phút nhìn anh bình thản kí đơn, G hốt hoảng đến mức lăn đùng ra ngất xỉu. Khi tỉnh lại, G thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chồng G ngồi bên cạnh bóp cánh tay đang truyền nước cho G. Thấy G tỉnh lại, anh nhẹ nhàng nói sẽ chu cấp cho con hàng tháng đều đặn nên G không cần lo lắng. G giật mình. Anh nói vậy, nghĩa là G đã có thai. Nhưng đau đớn là dù G có thai thì chồng G vẫn nhất quyết ly hôn. Ảnh minh họa Anh bảo đợi khi nào G xuất viện rồi anh mới nộp đơn và hy vọng G sẽ buông tha cho anh. Anh quá chán chường khi phải sống với một người vợ độc tài, coi thường chồng. Mọi đồ đạc trong nhà anh sẽ để lại hết cho G, kể cả căn nhà. Thứ anh cần bây giờ chỉ là một cuộc sống bình yên, không phải nhún nhường hay bị người khác chê bai sợ vợ. Chưa khi nào G hối hận như bây giờ. G bắt đầu sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc ly hôn, không còn anh bên cạnh nữa. Đặc biệt tuần qua, G nằm viện, anh chăm sóc G cực kì chu đáo. Đến mức những người nằm cùng phòng phải ngưỡng mộ G vì có một người chồng quá tốt. Mọi người ơi, giờ G phải làm sao để chồng G thay đổi ý định đây? Có nên lấy cái thai để bắt ép chồng không ly hôn không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-tran-cai-nhau-toi-thach-thuc-chong-ky-on-ly-hon-va-cai-ket-khong-luong-truoc-danh-cho-toi-531093.html