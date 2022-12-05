Hào hứng dẫn chồng đi họp lớp để rồi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng giữa chồng và cô bạn cũ trong góc tối

Tâm sự 05/12/2022 06:31

Dù đã qua một tuần nhưng trong đầu tôi vẫn còn ám ảnh chuyện đó...

Hai vợ chồng P đến với nhau vì duyên phận thì đúng hơn. Bởi khi đó, P mới chia tay người yêu, anh lại gặp khó khăn trong công việc. Cả hai chán đời ngồi uống bia một mình ở quán vỉa hè. Rồi anh chủ động đem ly bia qua bàn P bắt chuyện. Cứ thế trò chuyện rồi xin số điện thoại của nhau.

Hào hứng dẫn chồng đi họp lớp để rồi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng giữa chồng và cô bạn cũ trong góc tối - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đi chơi riêng được vài lần, P và anh đã bàn đến chuyện cưới hỏi. Từ lúc biết nhau đến khi hai vợ chồng P tổ chức cưới chỉ có 4 tháng ngắn ngủi. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức mọi người đều đồn đoán P đã có thai nên mới phải cưới gấp thế.

Dù cưới gấp nhưng vợ chồng P sống rất hạnh phúc. Hai vợ chồng P cùng đi chơi, đi ăn mỗi tối. Khi anh hoàn thành dự án, được thưởng, hai vợ chồng P sẽ đi du lịch ngắn ngày. Riêng việc sinh con, hai vợ chồng P dời lại vài năm theo kế hoạch. Theo dự định, khi nào P lên được chức trưởng phòng thì hai vợ chồng P mới sinh. Cũng may cho P vì nhà chồng tân tiến nên không bắt ép con dâu.

Mỗi tối, khi gác đầu lên tay chồng, P thường hay thì thầm hỏi anh có yêu P không? Anh véo mũi, mắng yêu P là đồ ngốc. Anh còn nói anh yêu P nhất trong những người con gái anh từng yêu. P đã rất hạnh phúc khi nghe chồng nói thế.

Thế nhưng mới đây, P lại phát hiện một sự thật khiến P nghi ngờ chồng.

Chẳng là tuần trước, P tham gia họp lớp đại học sau 10 năm ra trường. Mọi người đều dẫn chồng/vợ con đi nên P cũng đưa chồng mình đi cùng. Khi đang ăn uống vui vẻ thì M, cô bạn cùng lớp P đến muộn.

Vừa thấy M đi vào, sắc mặt chồng P thay đổi hẳn. P vốn dĩ cũng không để ý đâu nếu như cô bạn ngồi kế bên không khều tay hỏi thầm chồng P có khó chịu không? P hỏi, anh lắc đầu bảo do uống nhiều nên mới thế.

M cũng khác lạ. Khi P giới thiệu anh là chồng P, cô ấy có vẻ lúng túng rồi mới đưa tay ra bắt. Có lẽ P sẽ không biết mối quan hệ giữa hai người đâu nếu không đi tìm chồng. Thấy anh đi vệ sinh lâu, P sợ anh say nên gục trong nhà vệ sinh mới đi tìm. Nhưng vào nhà vệ sinh không có.

P đi ra ngoài, loanh quanh khuôn viên nhà hàng. Rồi P chết điếng, đứng chôn chân tại chỗ khi thấy chồng mình đang ôm M trong tay. Họ chọn một góc tối, được che phủ bởi hàng cây xanh nên cứ nghĩ không ai trông thấy.

P đứng một lúc mới bình tĩnh lại mà lên tiếng gọi. Nghe tiếng P, họ buông nhau ra. P cười nhạt, bỏ đi vào và cố hết sức để không làm to chuyện.

Hào hứng dẫn chồng đi họp lớp để rồi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng giữa chồng và cô bạn cũ trong góc tối - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi chia tay bạn bè, một cô bạn kéo P vào nhà vệ sinh nói chuyện. Cô ấy trước đây chơi thân với M. Cô ấy kể chồng P là người yêu cũ của M. Họ yêu nhau lắm. M tính tình khó chiều nên anh rất vất vả mới chiều đúng ý cô ấy. Có lần tự quỳ xuống chân cô ấy van xin cô ấy đừng bỏ rơi anh. Nhưng không hiểu sao họ vẫn chia tay. Bạn P còn bảo P phải giữ chồng kẻo tình cũ không rủ cũng tới.

P cười cười. Họ tới với nhau, ôm nhau rồi đó thôi. Suốt tuần nay, P cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Hai vợ chồng P cũng ngủ riêng ngay đêm đó. Dù chồng P khẳng định M chủ động ôm anh nhưng P làm sao tin được? Chuyện quá khứ qua rồi mà sao P vẫn thấy nặng lòng quá. P cũng hoang mang về tình cảm chồng dành cho mình. Chán nản thật.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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