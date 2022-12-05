Check camera thấy chồng nhiều lần lén lút qua nhà cô hàng xóm lúc tối muộn, tôi nổi máu ghen xông thẳng vào nhà cô ta và cái kết khó tin

Tâm sự 05/12/2022 05:31

Không ngờ sự thật lại quá đắng lòng...

Y mới lên chức trưởng phòng được 3 tháng, công việc rất nhiều và có khi còn phải ôm việc về nhà. Đặc biệt, Y còn phải thường xuyên tăng ca, làm thêm ngày thứ 7 chứ không được thoải mái như mọi khi. Chính vì vậy, khi thấy dấu hiệu chồng ngoại tình với cô hàng xóm qua camera, Y gần như chết lặng và tin vào những gì mình nhìn thấy.

Check camera thấy chồng nhiều lần lén lút qua nhà cô hàng xóm lúc tối muộn, tôi nổi máu ghen xông thẳng vào nhà cô ta và cái kết khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Phải nói là rất tình cờ, do Y bận nên hay bảo anh xem phim ở tầng một, còn mình thì loay hoay với laptop, nhiều khi làm việc khuya Y còn ngủ quên luôn không để ý đến chồng.

Cho đến một hôm, cậu bạn thân mở cửa hàng bán camera, Y nể tình nên mua 1 cái lắp ở cổng, cũng là để an toàn hơn cho gia đình. Tính Y độc lập, nên lắp camera cũng không nói gì với chồng.

Thế rồi, lúc rảnh rỗi trên công ty, Y vô tình ấn vào ứng dụng nhật ký camera, rồi tá hỏa phát hiện ra tối hôm trước chồng Y lén lút mở cổng ra ngoài và sang nhà hàng xóm. Y nhớ rõ anh ấy bảo đang xem một bộ phim hay, Y cứ yên tâm làm việc, xem buồn ngủ quá anh ngủ tại phòng khách luôn.

Tua gấp những ngày trước đó, Y thấy chồng liên tục sang nhà hàng xóm, quá đáng hơn cô hàng xóm ăn mặc mát mẻ còn ỡm ờ bắt chuyện, trêu ghẹo trong khi chồng Y cười tít mắt rồi dắt díu nhau sang cổng nhà cô ta.

Y quyết tâm bắt gian một trận, rồi ra sao thì ra. Nếu chồng ngoại tình thật, Y sẽ ly hôn. Với thu nhập hiện tại, Y thừa sức nuôi con một mình, không cần một kẻ trăng hoa như anh ta. Còn cô hàng xóm kia, xinh đẹp, ba vòng hấp dẫn đến thế. Khả năng chồng Y không chịu được mà tìm đến cô ta giải khuây khi vợ bận rộn là rất cao.

Buổi tối, Y vờ bận rộn đuổi chồng xuống phòng khách như mọi khi cho đỡ vướng víu. Anh ấy tất nhiên là chỉ ngồi chưa ấm chỗ 20 phút đã ra cổng. Y lao xuống cầu thang, đi theo sang nhà hàng xóm. Chồng vào được 10 phút thì Y bấm chuông ầm ĩ.

Check camera thấy chồng nhiều lần lén lút qua nhà cô hàng xóm lúc tối muộn, tôi nổi máu ghen xông thẳng vào nhà cô ta và cái kết khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cô giúp việc vừa mở cổng, Y hùng hổ bước vào nhà cô ta rồi đứng hình trước cảnh tượng trần trụi trước mắt. Bốn gã đàn ông cởi trần, bên cạnh là mấy bát mì tôm ăn dở và bia, đang chúi đầu vào 4 màn hình laptop để chơi game. Cô hàng xóm, đang ngồi gọt hoa quả phục vụ. 

Trời ạ! Chuyện quái gì thế này? Y choáng váng hỏi cô ta. Ai dè chồng Y gãi đầu gãi tai nhìn đồng bọn rồi kéo Y về nhà. Hóa ra vì cô hàng xóm dễ tính, chiều chồng lại cũng thích tụ tập, nên đã tạo điều kiện cho hội game online được tập trung tại nhà cô ta suốt hơn 1 tháng nay. 

Chồng Y lúc thanh niên đã thích chơi game, nhưng do Y rất ghét đàn ông ham chơi, tụ tập bù khú nên anh đã bỏ để tu chí làm ăn. Ngờ đâu, dạo này Y bận rộn, đám bạn anh lại rủ rê tham gia thi đấu giải trí. Đúng là điên tiết.

Y hú hồn các bạn ạ, không bắt được chồng ngoại tình cũng là cái may. Nhưng còn bệnh nghiện game tái phát của anh, Y phải làm sao đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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