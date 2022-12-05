Sau lần gặp mặt mẹ của bạn trai, tôi rơi vào tình trạng 'tiền khô cháy túi' vì một lý do

O có người yêu cũng được 1 năm nay rồi. Hai đứa cũng hợp nhau nên đã tính tới chuyện cưới xin. Bạn trai cũng đưa O về ra mắt rồi, mẹ chồng tương lai tính tình trẻ con nên lúc nào cũng phải lựa theo ý bà mà chiều. Đặc biệt mẹ của bạn trai O rất mê mỹ phẩm, son phấn, kem dưỡng da...

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Bạn trai lại giới thiệu với mẹ anh rằng O rất sành về mỹ phẩm. Thì đúng là O làm bên mảng mỹ phẩm nên cũng biết khá nhiều chứ không phải là O dùng nhiều. Thế là bạn trai gợi ý cho mẹ anh nhờ O mua giúp mỹ phẩm. Mẹ bạn trai cũng luôn miệng bảo O: "Nếu cháu đồng ý thì tốt quá, cháu cứ mua đi rồi bác gửi tiền, không sợ thiệt đâu mà lo". Lúc đó O cũng nghĩ đây chính là cách tốt nhất để lấy lòng phụ huynh, sau này về có khi dễ sống hơn.