Sau lần gặp mặt mẹ của bạn trai, tôi rơi vào tình trạng 'tiền khô cháy túi' vì một lý do

Tâm sự 05/12/2022 10:07

Tôi có nên chia tay bạn trai không?

O có người yêu cũng được 1 năm nay rồi. Hai đứa cũng hợp nhau nên đã tính tới chuyện cưới xin. Bạn trai cũng đưa O về ra mắt rồi, mẹ chồng tương lai tính tình trẻ con nên lúc nào cũng phải lựa theo ý bà mà chiều. Đặc biệt mẹ của bạn trai O rất mê mỹ phẩm, son phấn, kem dưỡng da... 

Sau lần gặp mặt mẹ của bạn trai, tôi rơi vào tình trạng 'tiền khô cháy túi' vì một lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn trai lại giới thiệu với mẹ anh rằng O rất sành về mỹ phẩm. Thì đúng là O làm bên mảng mỹ phẩm nên cũng biết khá nhiều chứ không phải là O dùng nhiều. Thế là bạn trai gợi ý cho mẹ anh nhờ O mua giúp mỹ phẩm. Mẹ bạn trai cũng luôn miệng bảo O: "Nếu cháu đồng ý thì tốt quá, cháu cứ mua đi rồi bác gửi tiền, không sợ thiệt đâu mà lo". Lúc đó O cũng nghĩ đây chính là cách tốt nhất để lấy lòng phụ huynh, sau này về có khi dễ sống hơn.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như O tưởng tí nào. Mẹ bạn trai tháng cứ đôi lần nhắn tin nhờ O mua kem nọ, son kia. Mà bà có dùng đồ rẻ tiền đâu ạ, một lọ kem dưỡng da tận 3 triệu, lọ serum tới 2 triệu mấy. O mang tới nhà, lần đầu tiên thì bà bảo trả tiền nhưng lại chẳng thấy đưa. Bạn trai cũng ngồi im lặng chơi điện tử coi đó là chuyện của O với bà. Chẳng lẽ O lại nhắc. Mấy lọ kem cũng mất tiền nửa tháng lương của O chứ ít gì đâu. Lúc ấy chỉ dặn lòng thôi coi như đầu tư.

Nhưng lần thứ 2, thứ 3 mua hộ vẫn không thấy bà trả tiền. Bạn trai cũng chẳng đả động đến. O tính từ chối khéo thì mẹ bạn trai lại chủ động trả 200 ngàn tiền mấy chiếc mặt nạ. Tiền bạc triệu kia chẳng trả, lúc có mấy trăm ngàn bạc này thì lại đòi trả.

Sau lần gặp mặt mẹ của bạn trai, tôi rơi vào tình trạng 'tiền khô cháy túi' vì một lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa

O đi làm, đồng lương chỉ có hạn, cứ thế này thì O gánh không nổi. Theo các chị giờ O có nên bảo thẳng với bạn trai về chuyện này và không tiếp tục mua giúp mỹ phẩm nữa, nếu có mua cũng phải trả tiền O không ạ? Nhưng O sợ nói xong bạn trai lại nghĩ O thiển cận, tính toán rồi chia tay thì sao?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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