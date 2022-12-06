Thu thập đủ chứng cứ chồng 'cắm sừng', tôi nhờ bố chồng đứng ra giải quyết, nào ngờ tình thế lật ngược đến bẽ bàng

Tâm sự 06/12/2022 05:30

Nhờ bố chồng đứng ra giải quyết nhưng mọi chuyện lại càng rối mù hơn...

Vợ chồng A kết hôn được 5 năm, tới nay A đã sinh cho anh một trai một gái. Kinh tế gia đình cũng vững vàng chẳng có gì đáng nói, vợ chồng có công việc riêng, thậm chí ở nhà còn kinh doanh vài thứ lặt vặt nên nhiều nguồn tiền đổ về. Kể cả dịch Covid-19 làm kinh tế chao đảo song gia đình 4 người vợ chồng A vẫn sống rất tốt. Nhưng tình cảm giữa hai vợ chồng thì ngày một nhạt nhòa.

Thu thập đủ chứng cứ chồng 'cắm sừng', tôi nhờ bố chồng đứng ra giải quyết, nào ngờ tình thế lật ngược đến bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

A nghĩ khi tình cảm vợ chồng có dấu hiệu chùng xuống thì chẳng phải là lỗi của ai hết, mà quan trọng là đôi bên cần đổi mới, đem lại những dư vị tuyệt vời cho người kia. Bản thân A ý thức được điều đó, nên ngoài bận bịu chăm con, A còn cố gắng học nấu những món ngon mới, tút tát lại bản thân cũng như "chiều" chồng trong vấn đề phòng the. Ngược lại, chồng A chẳng tỏ ra hào hứng với những gì A thể hiện. Ngày trước, A cứ ngây thơ cho rằng chồng vì đi làm mệt mỏi nên tâm trạng mới ủ rũ, chứ trong thâm tâm anh vẫn còn tôn trọng A.

Và rồi chuyện không may nhất đã xảy ra, chồng A ngoại tình... Thú thực, nếu không nhờ đến sự nhạy bén, cùng một chút tọc mạch của A thì chắc chẳng bao giờ A phát hiện ra hành vi vụng trộm này của ông xã. A còn nhớ khoảng hơn 1 năm trước, chồng A suốt ngày quẩn quanh với chiếc điện thoại. Kể cả khi anh làm việc bận bịu thì A thừa hiểu chồng không thích nhắn tin qua lại với ai quá nhiều. Vậy mà anh cứ nhìn vào điện thoại rồi cười cười, là A đã biết có người quan trọng đang trò chuyện cùng anh.

Mặt khác, những lúc A tiến lại gần chồng, anh thường giấu nhẹm chiếc điện thoại đi. Mật khẩu, vân tay... anh đều cài cực kỳ chặt chẽ, gần như chẳng để lộ ra sơ hở nào. Thậm chí A còn phải học những thủ thuật trên mạng thì mới biết được vài dòng tin nhắn mùi mẫn, tình cảm của chồng và kẻ thứ ba. A oán hận cô ta tột cùng, bởi gia đình A rất hạnh phúc, kinh tế đầy đủ, hai con đủ nếp đủ tẻ, vậy thì cớ gì cô ta muốn phá hoại, và cớ gì chồng A lại không còn thiết tha tổ ấm chứ?

Đến khi thu thập đầy đủ bằng chứng, A chìa ra trước mặt chồng, anh ta ban đầu có vẻ hơi sốc vì chẳng ngờ vợ táo bạo vậy. Nhưng rồi chồng A nói đó chỉ là mối quan hệ thoáng qua. A yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với ả tiểu tam và phải cắt đứt mọi liên lạc, nhưng chồng vẫn giữ thái độ mập mờ. Thậm chí, A còn dọa sẽ ly dị, đưa hai con về ngoại sống, mà thấy chồng cũng dường như chẳng muốn giữ.

Cuối cùng, A nghĩ mình phải nhờ người lớn trong nhà. Có thể phụ huynh khuyên can, thì chồng A sẽ nghe. Đặc biệt trong gia đình, bố chồng là một người rất cương quyết, tính thẳng thắn, ăn nói còn rành rọt. A trình bày chuyện chồng mình ngoại tình với bố mẹ chồng, ngỏ ý bố chồng nói giúp vài câu. Khi thấy bố chồng có vẻ bức xúc về hành vi của con trai mình, A cứ nghĩ lần này bản thân sẽ giành chiến thắng. Và A còn tin tưởng chồng sẽ sớm tỉnh ngộ, quay về với gia đình.

Ấy thế nhưng, lúc bố chồng nói chuyện với chồng A, chồng A còn quay sang mạt sát vợ, cho rằng A là kẻ không biết điều. Đôi bên to tiếng qua lại, quả thực A rất mong bố chồng sẽ dứt khoát, nói mạnh mẽ một lần để con trai tỉnh ngộ. Vậy mà kết cục, chồng A gào lên, mắng ngược lại bố mình bằng lý lẽ:

"Ngày xưa bố cũng ngoại tình còn gì? Giờ bố còn định dạy dỗ con trai à? Nếu con giống bố, thì đó cũng là vì con học từ bố mà thôi!".

Thu thập đủ chứng cứ chồng 'cắm sừng', tôi nhờ bố chồng đứng ra giải quyết, nào ngờ tình thế lật ngược đến bẽ bàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghe câu nói ngang ngược của chồng, trái tim A như chết lặng. Đây dường như là cái kết quá bẽ bàng, A không lường trước được. Sau hôm đó, chồng A còn định dọn ra ở riêng. Có lẽ cuộc hôn nhân này rất khó cứu vãn. Anh ấy như mờ trí vì người đàn bà kia. Còn giờ, A sẽ sống vì con cái. A không muốn những chuỗi ngày mệt mỏi giằng xé tâm can phải kéo dài thêm nữa...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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