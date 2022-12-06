Đang thiu thiu ngủ cạnh chồng thì nhận cuộc gọi của nhân viên khách sạn, chỉ một câu nói đã khiến chồng tôi tái mặt, run rẩy

Tâm sự 06/12/2022 14:38

Chồng tôi khéo che đậy đến đâu rồi cũng sẽ có sơ hở...

L vừa phát hiện ra pha đi gái ngoạn mục của chồng các mẹ ạ. Đáng lẽ anh ta đã lừa được L trót lọt, nhưng thật đáng tiếc khi vải thưa không che được mắt thánh!

Dịp nghỉ lễ này L định tranh thủ đưa các con về quê thăm ông bà ngoại sau nửa năm dịch dã, nhưng chồng L báo phải lên công ty tăng ca cho dự án mới nên 3 mẹ con cứ về trước chơi. L bắt anh gọi điện cho sếp và kiểm tra hết các email nhóm chat để biết chắc rằng anh không nói dối, sau đó mới yên tâm xách đồ cùng các con lên ô tô.

Đang thiu thiu ngủ cạnh chồng thì nhận cuộc gọi của nhân viên khách sạn, chỉ một câu nói đã khiến chồng tôi tái mặt, run rẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trưa chiều tối chồng phải gọi điện video báo cáo đủ 3 cữ, L nhìn thấy ngồi ở nhà với công ty nên cũng không ý kiến gì. Thấy chồng vất vả cũng thương, nhưng hở ra để anh ta lén lút cặp bồ thì không thể chấp nhận được, đành mang tiếng là con vợ quái thai kiểm soát chồng thôi chứ cũng chả biết làm thế nào.

Nay ngày cuối nghỉ lễ, chồng bảo sẽ lái xe về đón 3 mẹ con tiện thể mang quà biếu ông bà ngoại một ít. 2 đứa nhóc cứ chạy nhảy tưng tưng mong chờ bố, nhưng lái xe từ thành phố về cũng mất 3 tiếng nên L không làm phiền để anh tập trung đi. Đáng lẽ buổi trưa anh về đến quê rồi, nhưng kêu tắc đường với qua trạm soát vé lâu nên L đành đợi đến chiều.

Thăm hỏi 1 vòng họ hàng xong thì vợ chồng L chất đồ quay lại thành phố. Ông bà cho rõ lắm hoa quả với thịt lợn thịt gà, hàng xóm trêu chỗ thực phẩm ấy đủ ăn đến Tết âm lịch chứ chẳng chơi! Chồng L lén biếu bố mẹ chút tiền, ông bà cảm động lắm cứ khen con rể ngoan.

Lên xe buồn ngủ quá nên L ôm con đánh một giấc. Đang thiu thiu bỗng dưng có số lạ gọi, ngập ngừng một lúc xong L cũng bốc máy nghe.

- Alo chị L phải không ạ? Đêm qua chị ở khách sạn em xong quên đồ, chị cho em xin địa chỉ để em cho nhân viên mang trả nhé!

- Ơ chị về quê mà, khách sạn nào? Em có nhầm chị với ai không? 

- Dạ không ạ. Chị có mua thẻ thành viên của khách sạn em mà, chị hay dùng dịch vụ mát xa với bể bơi trên sân thượng đúng không ạ?

- Ừ đúng rồi nhưng mà hôm nay chị có tới khách sạn đâu em.

- Em nhìn thấy chị đi cùng chồng mà. Anh nhà chị đặt phòng đêm qua muộn xong sáng đi sớm, anh dùng thẻ thành viên của chị nên bọn em giảm giá mà. Chị để quên thỏi son với áo 2 dây, em ship gửi lại luôn hay chị tới lấy ạ?

- OK em để đó chị tới lấy. Nhưng giờ chị đang đi đường, phải tối 8-9h mới về đến nơi. Em giữ đấy cho chị.

Quay sang nhìn chồng mặt cắt không còn giọt máu, L nhếch mép cười nhạt một cái rồi bảo anh tấp vào làn khẩn cấp. Đã lén lút đi gái, cố tình chọn giờ muộn sau khi L gọi điện kiểm tra, tính toán cẩn thận để không bị phát hiện nhưng cuối cùng lại tiếc tiền phòng nghỉ 4 sao nên dùng thẻ của vợ để được giảm giá? Ôi sao trần đời có gã đàn ông ngu muội đến thế cơ chứ!

Đang thiu thiu ngủ cạnh chồng thì nhận cuộc gọi của nhân viên khách sạn, chỉ một câu nói đã khiến chồng tôi tái mặt, run rẩy - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sau khi bị túm tóc đánh vài cái thì chồng L khai ngay ra đó là "bóc bánh trả tiền" chứ cũng không phải bồ bịch lâu năm gì. Tại L lâu nay bận rộn không cho anh gần gũi nên khó chịu, đàn ông 35 tuổi đang sung mãn nên cũng không trách được. Sợ 2 con tỉnh giấc nhìn thấy mẹ đánh bố không hay nên L cố nhịn, may mà trời thương L nên chồng ăn vụng cũng có người giúp vạch trần. Sau này đố xem anh có dám gây chuyện nữa không?

Vừa nằm xuống giường thì chồng liền bật dậy chạy ra cổng, tôi đuổi theo thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng giữa chồng và một cô gái say rượu

Vừa nằm xuống giường thì chồng liền bật dậy chạy ra cổng, tôi đuổi theo thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng giữa chồng và một cô gái say rượu

Tại sao người phụ nữ đó nhất định lại canh nửa đêm xuất hiện trước nhà của vợ chồng tôi chứ?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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