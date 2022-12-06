Về đến nhà thấy cửa mở toang, tôi hốt hoảng xông vào thì thấy chồng và vợ cũ đang làm một việc trong nhà tắm khiến tôi chết đứng

Tâm sự 06/12/2022 09:51

Tôi quá chán nản và mệt mỏi với những chuyện ngày hôm đó...

Đến với người đàn ông đã có một đời vợ, C biết trước mình sẽ phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Chính mẹ C cũng đã khuyên C nên suy nghĩ kĩ về chuyện kết hôn, bà thấy C không thật sự hợp với chồng C. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt, sự chiều chuộng hết mực của anh khi ấy đã khiến C quên đi tất cả, bất chấp để có bằng được điều mình muốn.

Về đến nhà thấy cửa mở toang, tôi hốt hoảng xông vào thì thấy chồng và vợ cũ đang làm một việc trong nhà tắm khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đúng là yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Cưới xong, chồng C bộc lộ rõ bản chất là một người đàn ông lười biếng, thụ động. Tất cả công việc trong nhà anh không hề động tay mà phó mặc hết cho C. Lúc nào anh cũng đưa ra cái lý do công việc của anh vất vả hơn C nên về nhà anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. C tỏ ra bực bội thì anh mới xuống nước, nói rằng khi nào vợ chồng có con anh sẽ giúp đỡ C. Chẳng muốn vì chuyện nhỏ này mà cả hai mâu thuẫn suốt nên C nhịn đi cho qua chuyện.

Một ngày, C tình cờ nhìn thấy chồng C đèo vợ cũ của anh đi trên đường, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Cảnh đó khiến C khó chịu, quay xe đuổi theo mà không kịp. Đợi chồng về nhà, C chất vấn thì anh giải thích tỉnh bơ rằng tiện đường nên cho vợ cũ đi nhờ. Lý do ấy chỉ để lấp liếm cho qua chuyện chứ bản thân C biết thừa hai người chẳng đơn giản là chung đường.

Vợ cũ của chồng C còn lạ gì nữa. Một người phụ nữ phóng khoáng về mọi mặt, hai người ly hôn chẳng phải cũng vì chuyện chị ta ngoại tình ư. C còn tưởng anh sẽ không bao giờ gặp lại chị ta nữa chứ.

Vì chuyện này mà C giận chồng. Anh tìm đủ mọi cách để xin lỗi, còn thề thốt sẽ không gặp lại vợ cũ nữa nhưng C vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Cảm giác không tin chồng mình nên C đã nhờ người để ý anh. Quả chẳng sai, chồng C vẫn lén lút qua thăm vợ cũ. Nếu đã là bạn bè thì cứ đường đường chính chính mà gặp nhau, việc gì phải lén lút như vậy. C lập tức đến ngay nhà vợ cũ của anh để làm rõ mọi chuyện.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến C ngây ngốc. Cửa nhà mở nên C cứ thế xông thẳng vào. Trong nhà tắm, chồng đang ngồi đó giặt giũ quần áo, có cả đồ lót của vợ cũ luôn. Hay thật, ở nhà không giúp vợ việc nhỏ nhất, với vợ cũ thì lại nhiệt tình như vậy. C uất nghẹn không thể nói được lời nào, bỏ đi thẳng luôn. Chồng C chạy theo giải thích nhưng C nghe chẳng thể lọt tai nổi. 

Về đến nhà thấy cửa mở toang, tôi hốt hoảng xông vào thì thấy chồng và vợ cũ đang làm một việc trong nhà tắm khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

C không về nhà mà về nhà mẹ đẻ. Chồng C có đến xin lỗi này kia nhưng C không muốn gặp. Anh đã khiến C quá tổn thương rồi. C chỉ cảm thấy mình đã phạm sai lầm khi bước chân vào cuộc hôn nhân này mà thôi. Giờ chán nản, mệt mỏi, C chẳng biết mình nên làm thế nào nữa?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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