Đến với người đàn ông đã có một đời vợ, C biết trước mình sẽ phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Chính mẹ C cũng đã khuyên C nên suy nghĩ kĩ về chuyện kết hôn, bà thấy C không thật sự hợp với chồng C. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt, sự chiều chuộng hết mực của anh khi ấy đã khiến C quên đi tất cả, bất chấp để có bằng được điều mình muốn.

Đúng là yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Cưới xong, chồng C bộc lộ rõ bản chất là một người đàn ông lười biếng, thụ động. Tất cả công việc trong nhà anh không hề động tay mà phó mặc hết cho C. Lúc nào anh cũng đưa ra cái lý do công việc của anh vất vả hơn C nên về nhà anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. C tỏ ra bực bội thì anh mới xuống nước, nói rằng khi nào vợ chồng có con anh sẽ giúp đỡ C. Chẳng muốn vì chuyện nhỏ này mà cả hai mâu thuẫn suốt nên C nhịn đi cho qua chuyện.