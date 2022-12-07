Cận kề hôn lễ, chồng sắp cưới đột nhiên biến mất không tin tức, tôi điên cuồng tìm anh, đến khi tìm được thì chứng kiến một chuyện ngã ngửa

Hiện tại, N đã gần 29 tuổi, còn anh M 31 tuổi. Những năm vừa qua, N và M vừa duy trì mối quan hệ, vừa cố gắng phát triển sự nghiệp. Bởi cả hai đều là những người có học thức, muốn phấn đấu để cuộc sống ngày một tốt hơn. N tuy xuất thân từ gia đình khá giả song không vì thế mà phụ thuộc vào bố mẹ. Hơn nữa, nếu N cố gắng từng ngày, M cũng sẽ thấy có động lực để phát triển.

Từ ngày gặp M, N đã cảm thấy anh ấy chính là người mà N sẽ lấy làm chồng. Thuở ban đầu mới làm quen, M tỏ ra hơi khó gần, thực ra trong mối quan hệ này, N là người chủ động. Anh M cũng chia sẻ khi N "tấn công" thì anh không thích lắm, vả lại còn thấy N là con nhà giàu, xinh gái, vì ngại ngùng, tự ti nên tìm cách lảng tránh. Nhưng N không phải tuýp người dễ bỏ cuộc, luôn muốn chinh phục bằng được đối phương. Thật may mắn, sau 3 tháng "tán trai", anh M cuối cùng cũng đổ. cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ năm N 26 tuổi.

Khoảng giữa năm nay, N và M có qua lại gia đình của người kia nhiều hơn. Mặc dù bố mẹ hai bên chưa tiếp xúc lần nào song họ cũng hiểu đám cưới chỉ còn là vấn đề về thời gian. Như đã đề cập, M rất được lòng bố mẹ N sau những lần ra mắt vui vẻ, đầm ấm. Trong khi đó, N về nhà anh M cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu của bố mẹ chồng tương lai.

Anh ấy là một mẫu người tuyệt vời, giỏi giang, quan tâm theo cách tinh tế và biết rõ lòng N như thế nào. So với các anh chàng người yêu cũ của N chỉ biết lợi dụng tình cảm thì M lại rất khác. Anh sống nhiệt tình, cho đi mà chẳng quá câu nệ chuyện nhận lại. Bố mẹ N đánh giá rất cao người đàn ông này. Ông bà cũng yên tâm khi gả N cho M, không màng tới chuyện môn đăng hộ đối.

Nhà M có hai anh em trai, em trai M còn đang học Đại học. Hai bậc phụ huynh bên ấy hiền lành, chất phác, N đánh giá sau này lấy chồng thì mình không phải chịu vất vả quá nhiều. Sở dĩ bố mẹ hai bên chưa gặp nhau được vì thứ nhất là dịch bệnh khiến cho việc sắp xếp một buổi nói chuyện hơi khó. Hai là thi thoảng bố của anh M bị ốm, bác ấy không đủ sức khỏe để đi một chặng đường xa. N cũng không rõ bố của anh M bị làm sao, chỉ nghe anh nói là sức khỏe thất thường đã được một thời gian, cứ ốm yếu vậy chứ không nguy hiểm gì tới tính mạng. N đã nói là anh đưa bố lên Hà Nội khám thử mà chồng sắp cưới bảo không vấn đề gì hết.

Nếu không có gì thay đổi thì khoảng gần Tết, N và anh M sẽ cùng làm đám cưới và về chung một nhà. Song một chuyện cực sốc đã xảy đến, nằm ngoài sự kiểm soát của N.

Bạn trai bỗng biệt tăm cả tuần trời, nhắn tin thì lúc nào cũng kêu bận. Trong tuần ấy N cũng có một số việc gấp ở công ty nên không sắp xếp gặp anh được. Mãi tới cuối tuần có thời gian rảnh thì gọi điện người yêu không nhấc máy, anh nói là mình đang ở quê, N đừng làm phiền.

Nghe khẩu khí bất thường của chồng sắp cưới, N ngay lập tức nhờ anh trai đưa về quê của M. Một mình N bước vào nhà của M. Song khi trông thấy bộ dạng của chồng sắp cưới, N như chết lặng. Mới chỉ khoảng hơn 1 tuần không gặp mà anh ấy đã quá đỗi khác biệt, trông tiều tụy và suy sụp.

Ảnh minh họa

Gặp N, M còn như lần tránh. Khi vào trong nhà, N còn thấy bác trai nằm trên giường, bác gái cũng như người mất hồn. Hóa ra, tuần vừa rồi, M đưa bố đi khám bệnh. Kết quả là bố của anh mắc bệnh hiểm nghèo, nếu bây giờ cố gắng vực lại tinh thần, chữa trị thì sống được qua Tết Nguyên đán. Cả tuần nay anh suy sụp vì chuyện này.

Thậm chí, M còn nói hay là N đi tìm người đàn ông khác, vì anh không biết là tới bao giờ cả hai mới có thể tổ chức được đám cưới. Rơi vào cảnh éo le này, anh chẳng dám nói trước, sợ lỡ thanh xuân và thời gian của N. N cũng khóc theo anh, trong lòng mông lung, lo lắng tột độ. Tại sao sự đen đủi này lại xảy đến với cả hai chứ. Nhưng chắc chắn, N sẽ cùng M vượt qua tất cả, không thể kết thúc mối quan hệ như vậy được...