Nghe tin chồng gặp tai nạn, tôi lật đật đặt chuyến bay sớm nhất về nhà, vừa về đến thì nghe hàng xóm xôn xao một chuyện xấu hổ của chồng khiến tôi tím mặt

Tâm sự 07/12/2022 09:20

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết sốc trước chuyện đáng xấu hổ của chồng...

C và chồng lấy nhau 3 năm rồi. Hiện tại, vợ chồng C đã có với nhau một cậu con trai, năm nay vừa tròn hai tuổi. C là người yêu công việc. Sinh con được 4 tháng, C đã đi làm lại. Mặc dù có con nhỏ nhưng C rất ít khi nghỉ phép, công việc cũng luôn hoàn thành trước tiến độ.

Sang đến đầu năm nay, C đã được giữ chức trưởng phòng. Thế nhưng được cái này thì mất cái khác. Để có chỗ đứng trong công việc cùng mức lương khá, C phải đánh đổi thời gian bên gia đình. Vào những ngày thường, C chưa bao giờ về nhà trước 7 giờ tối.

Nghe tin chồng gặp tai nạn, tôi lật đật đặt chuyến bay sớm nhất về nhà, vừa về đến thì nghe hàng xóm xôn xao một chuyện xấu hổ của chồng khiến tôi tím mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đợt này gần cuối năm nên khối lượng công việc của C rất nhiều. 5 hôm trước, C có quyết định đi công tác. Chuyến đi dự kiến kéo dài một tuần nên C gửi con sang nhà bà nội.

Đi được 3 hôm thì thấy chồng gọi điện nói bị ốm. C sốt ruột nên thức cả đêm soạn hợp đồng để về sớm. Thế rồi khi đi thang máy, chị hàng xóm lại hỏi C: "Em về để giải quyết chuyện gia đình hả? Hôm ấy chị phải gọi bảo vệ lên đó. Thôi, cảm thấy tha thứ được thì bỏ qua em ạ, dù sao vẫn còn con".

Không hiểu chị ấy nói gì, C kéo lại hỏi thì chị kể, chồng C bị người ta đến tận nhà đánh ghen. Bảo vệ phải lên can ngăn, họ mới chịu ra về. Quả thật về đến nhà, đập vào mắt C là bình hoa vỡ, bàn ghế cũng bị xê dịch. Chồng thì nằm trên giường, mắt vẫn còn sưng húp.

Nghe tin chồng gặp tai nạn, tôi lật đật đặt chuyến bay sớm nhất về nhà, vừa về đến thì nghe hàng xóm xôn xao một chuyện xấu hổ của chồng khiến tôi tím mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thì ra chồng C đã ngoại tình với đồng nghiệp. Anh nói vì C quá bận, không có thời gian cho chồng con nên anh mới ngã lòng với người khác. Bây giờ anh muốn C bỏ qua chuyện này, cũng hy vọng C sẽ giảm bớt công việc để làm tròn nghĩa vụ một người vợ. Những gì chồng nói khiến C quá đau lòng. Là phụ nữ, muốn cống hiến cho sự nghiệp cũng sai hay sao? Theo mọi người, C nên nói với chồng thế nào về lời đề nghị của anh?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 23 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu