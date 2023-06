Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết sốc trước chuyện đáng xấu hổ của chồng...

C và chồng lấy nhau 3 năm rồi. Hiện tại, vợ chồng C đã có với nhau một cậu con trai, năm nay vừa tròn hai tuổi. C là người yêu công việc. Sinh con được 4 tháng, C đã đi làm lại. Mặc dù có con nhỏ nhưng C rất ít khi nghỉ phép, công việc cũng luôn hoàn thành trước tiến độ. Sang đến đầu năm nay, C đã được giữ chức trưởng phòng. Thế nhưng được cái này thì mất cái khác. Để có chỗ đứng trong công việc cùng mức lương khá, C phải đánh đổi thời gian bên gia đình. Vào những ngày thường, C chưa bao giờ về nhà trước 7 giờ tối.

Ảnh minh họa Đợt này gần cuối năm nên khối lượng công việc của C rất nhiều. 5 hôm trước, C có quyết định đi công tác. Chuyến đi dự kiến kéo dài một tuần nên C gửi con sang nhà bà nội. Đi được 3 hôm thì thấy chồng gọi điện nói bị ốm. C sốt ruột nên thức cả đêm soạn hợp đồng để về sớm. Thế rồi khi đi thang máy, chị hàng xóm lại hỏi C: "Em về để giải quyết chuyện gia đình hả? Hôm ấy chị phải gọi bảo vệ lên đó. Thôi, cảm thấy tha thứ được thì bỏ qua em ạ, dù sao vẫn còn con".

Không hiểu chị ấy nói gì, C kéo lại hỏi thì chị kể, chồng C bị người ta đến tận nhà đánh ghen. Bảo vệ phải lên can ngăn, họ mới chịu ra về. Quả thật về đến nhà, đập vào mắt C là bình hoa vỡ, bàn ghế cũng bị xê dịch. Chồng thì nằm trên giường, mắt vẫn còn sưng húp. Ảnh minh họa Thì ra chồng C đã ngoại tình với đồng nghiệp. Anh nói vì C quá bận, không có thời gian cho chồng con nên anh mới ngã lòng với người khác. Bây giờ anh muốn C bỏ qua chuyện này, cũng hy vọng C sẽ giảm bớt công việc để làm tròn nghĩa vụ một người vợ. Những gì chồng nói khiến C quá đau lòng. Là phụ nữ, muốn cống hiến cho sự nghiệp cũng sai hay sao? Theo mọi người, C nên nói với chồng thế nào về lời đề nghị của anh?

