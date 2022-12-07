Anh vô tình đi ngang con suối nơi vợ chồng A chụp hình trong bản, con bạn A nhanh mồm nhờ anh cầm điện thoại chụp giúp. Đến tối khi mở tiệc nướng trong homestay thì vợ chồng A phát hiện ra anh cũng thuê cùng chỗ nghỉ. Thế là lũ bạn vô duyên kéo anh vào ăn cùng, tổ chức trò chơi gán ghép A với chàng trai lạ, kết cục về đến Hà Nội thì A và anh thành một đôi.

Chồng A là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, thật sự nhiều lúc A nghĩ mình đang sống trong mơ. Anh quen A khi cả 2 cùng lên Sa Pa du lịch, một người đau khổ vì bị vợ sắp cưới cắm sừng, còn một người thì mới chia tay bạn trai. A đi cùng mấy đứa bạn thân, vợ chồng nó lôi A đi chơi để giải quyết nỗi sầu, và rồi nhờ chúng nó nên A mới bị chồng tán đổ.

Đám cưới của A và anh diễn ra trên sân thượng một tòa khách sạn lớn, đúng khung cảnh hoàng hôn đầy mộng mơ với chiếc cổng đầy hoa hồng xanh như A mơ ước. Ai cũng khen anh là người đàn ông lý tưởng: sự nghiệp thành đạt, gia đình giàu có, tính cách điềm đạm và ngoại hình điển trai. Gia đình A cũng không tầm thường lắm, nhưng so với anh thì A đúng là có phúc làm dâu nhà hào môn.

vợ chồng A hợp nhau rất nhiều thứ, đến công việc cũng cùng một ngành, thế là gần như đi đâu cũng kè kè với nhau. Mọi người giục cưới mãi vì cả 2 đều đã ngoài 30 tuổi, thế là vào đúng đêm Noel, anh quỳ trước cây thông khổng lồ để đeo chiếc nhẫn vào tay A.

Cưới xong A nghỉ việc luôn để ở nhà quán xuyến, mở một tiệm tạp hóa online kiếm chút tiền cho vui. Hàng ngày A dậy từ 6 rưỡi, ủi quần áo cho chồng, nấu bữa sáng, cho con mèo cưng ăn rồi tập thể dục ở phòng khách. 7h chồng ngủ dậy thì A giúp anh mặc đồ chuẩn bị đi làm, thi thoảng anh tiện đường lái xe chở A đi siêu thị. Cuộc sống cứ thế diễn ra êm đềm như mơ, và vợ chồng A lên kế hoạch sang năm sẽ đẻ em bé.

A thích Noel lắm vì ngày này chỗ nào cũng trang trí xinh đẹp, sảnh tòa nhà A ở còn có cả cây thông to đùng, hôm nào A cũng ngó xuống xem lũ trẻ chơi đùa quanh đó ríu rít. Hôm nay A đi mua đồ từ sớm, hì hụi cả ngày bày bàn tiệc giống trong phim với nến, hoa, vòng nguyệt quế và những món ăn cầu kỳ. Buổi sáng khi mặc đồ cho chồng, A dặn anh về sớm để cùng uống rượu với nhau, A còn đặc biệt mua sẵn một chiếc váy ren gợi cảm để kỉ niệm ngày cầu hôn nồng cháy.

Xem lại những bức ảnh chụp cùng chồng trước gương sáng nay, A chọn 1 bức đẹp nhất để khoe lên mạng. Mọi người vào thả tim tới tấp, A đang hí hửng vui thì chồng về đúng lúc 6h. A nhào vào ôm anh rồi chợt khựng lại vì có gì đó khang khác. Bình thường mùi nước hoa trên người anh thơm lắm, hôm nay tự dưng lại không thấy gì, như thể chồng mới tắm xong nên bay hết.

A vào phòng ngủ cởi đồ cho chồng như thói quen, xuống đến thắt lưng thì A phát hiện ra nó bị đeo ngược. Cảm thấy có gì đó sai sai nên A vội mở điện thoại ra xem lại ảnh, may sáng nay bắt chồng đứng chụp cùng nên A có cái để kiểm tra nghi ngờ. Quả nhiên cái thắt lưng không giống hồi sáng, chồng lên tiếng thắc mắc thì A nhạt giọng hỏi:

- Hôm nay anh đi những đâu?

Tự dưng trông anh có vẻ căng thẳng, cười gượng nói chỉ ở văn phòng chứ không đi đâu. Anh tự tháo thắt lưng ra thì A giữ lại, hỏi tại sao nó lại bị ngược chiều với buổi sáng.

- Anh tháo cái này ra làm gì? Kể cả đi vệ sinh thì cũng không cần tháo nguyên chiếc xỏ lại, nói em xem tại sao?

Quả nhiên mặt chồng A tái mét. A móc chiếc điện thoại trong túi anh ra, mở pass nhanh gọn và đập vào mắt A là bức ảnh lõa lồ anh chụp trước gương cùng một người đàn bà lạ! Cô ta còn ngồi lên người anh, và chồng A là kẻ chủ động chụp. Lướt được 3 tấm thì A không đủ dũng cảm xem tiếp nữa, cũng chẳng buồn gào thét hỏi xem anh đã lừa dối vợ bao lâu rồi...

Ảnh minh họa

Chừng đó đủ để viết đơn ly hôn rồi, phải không chị em? Vỡ mộng người chồng hoàn hảo, đau đớn khi chính tay mình ngày ngày chuẩn bị quần áo cho chồng để anh lén lút ngoại tình với kẻ khác...