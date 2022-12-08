Cô em 'giặc Ngô' ở 'ké' nhà vợ chồng tôi vài ngày, hôm sau, tôi vừa đi làm về đã thấy toàn bộ đồ đạc đặt chễm chệ trước cửa vì một lý do không ngờ

Mới làm chị dâu được hơn 1 năm mà P cảm giác mình già hơn cả chục tuổi chị em ạ. May là con em chồng ở quê xa nên P không phải nhìn thấy mặt nó suốt ngày, nhưng 1 tuần nó không làm phiền P thì không chịu được. Nó mới 17 tuổi mà ăn chơi đua đòi hết sức, cứ dăm bữa nửa tháng lại nhắn tin xin P tiền mua son phấn váy vóc. Nó cao hơn mét 6 nên cũng gọi là chân dài, da lại trắng, mặt mũi cũng xinh nên đám con trai phố huyện qua nhà bố mẹ chồng P rình rập suốt.

Ngày xưa khi còn đi học P được cả trường gọi là "chị P. đầu gấu", nhưng đến lúc kết hôn thì P vớ ngay phải cô em chồng bất trị, toàn gây sự giở trò khiến P không thể chịu đựng được. Nếu không phải vì mê trai ham cưới chồng thì chẳng đời nào P dính dáng đến một đứa con gái dở hơi như thế, chồng P suốt ngày trêu là "kiếp trước em có lỗi với nó nên kiếp này mới bị nó bán hành cho!".

Rồi cái trò xin tiền tiêu vặt của nó cũng ma mãnh. Làm gì có đứa học sinh cấp 3 nào được cho tận 5 triệu mỗi tháng không hả các mẹ? Nhưng con em chồng P thì dám xé áo ăn vạ để đòi chồng P chu cấp bằng được 5 triệu cho nó đấy! May là P cứng rắn cầm hết các loại thẻ của chồng, đồng ý mỗi tháng cho nó 2 triệu thôi không thì lại bị chê là "chị dâu keo kiệt".

Chồng P làm việc rồi định cư trên thành phố luôn, có mỗi đứa em gái ở nhà nên cưng chiều lắm. Mấy lần cô em lên nhà P chơi, nó khen chung cư anh chị đẹp quá, đòi bố mẹ mua 1 cái ở cạnh luôn nhưng ông bà lấy đâu ra tiền! Nó hay tự tiện vào phòng ngủ của P để lục bàn trang điểm , có lần nó lấy trộm luôn cây son hơn triệu bạc khiến P tức phát điên. P khóa cửa phòng lại thì nó gọi về mách bố mẹ, bảo P đối xử tệ với nó không cho nó tự do đi lại trong nhà. Thế là vợ chồng P được phen đau đầu gần chết, P còn phải cắn răng mua tặng nó cái túi xách cho yên.

Về quê có cỗ bàn gì thì P xác định tự mình làm tất ăn cả, vì cô em "giặc Ngô" không bao giờ đụng tay vào việc gì. Mẹ chồng P cũng cưng chiều nó hơi lố, kêu con gái chỉ việc học hành giỏi giang rồi cưới chồng giàu là được, không cần phải vất vả mó tay vào chuyện dọn dẹp nấu cơm. Ô hay, thế P cũng là con gái cưng của bố mẹ, mắc mớ gì P phải làm hùng hục như trâu còn nó thì ngồi mát ăn bát vàng?!?

Nhiều lần P bóng gió nói chuyện với gia đình chồng về chuyện nuông chiều hư hỏng đứa em gái, cơ mà mọi người đều bênh nó với lý do "em còn nhỏ". Nhỏ quái gì nó, nó còn đi đong trai thả thính đầy trên mạng kia kìa, có lần nó còn tag nhầm tên P vào cái post yêu đương nhảm nhí vô cùng.

Và người ta bảo ghét của nào trời trao của đó, P đã được tận hưởng cảm giác cay cú vô cùng khi con em chồng dọn đến nhà mình ở cách đây mấy hôm. Nó toàn chơi bời vớ vẩn thế mà cũng đỗ đại học, nhận được giấy báo trúng tuyển là nó tuyên bố lên ở với anh chị luôn khiến P sợ phát ốm! Nhưng vì dịch bệnh kéo dài nên mãi nó chưa phải đi học, đến mấy hôm trước nó mới đòi xách vali xuống đây.

Nhà có 2 phòng ngủ nên P dọn dẹp sẵn cho nó phòng bên cạnh, chuẩn bị sẵn cả bản nội quy để tránh bị nó làm phiền. Anh trai nó cũng sợ tan cửa nát nhà nên dặn nó lớn rồi phải có ý thức, nó vâng dạ rồi ở rịt trong phòng. Hôm sau P yên tâm đi làm, nghĩ không ai gây sự thì cuộc sống sẽ bình yên thôi, nhưng mà P sai hoàn toàn luôn các mẹ ạ! 6h bước chân về đến cửa, P tưởng mình nhầm nhà vì thấy đồ đạc lanh tanh bành, toàn cái không phải của mình xếp đầy trước hành lang.

P vội chạy vào thì thấy một đám người lạ, 2 cậu thanh niên đẩy P ra, hỏi P là ai mà dám tự ý xông vào nhà người khác. P bực tức nói mình là chủ nhà thì mấy người tỏ vẻ ngạc nhiên, kêu tưởng chủ là người khác. Bốc máy gọi ngay chồng về nhà, P linh cảm thủ phạm chính là cô em chồng.m Y rằng bước vào phòng ngủ thấy nó đang nghịch chai nước hoa, P giật lại rồi tra hỏi:

- Chuyện là như nào đấy? Bạn bè em à?

- Không, bạn gì đâu. Em thấy anh chị còn trống 1 phòng nên em đăng cho thuê, vừa đăng tối qua xong có người chốt luôn. Em lấy giá 3 triệu thôi, kiếm ít tiền tiêu vặt.

- Em bị điên à? Em đã hỏi ý kiến anh chị chưa?!? Ai cho phép em tự ý cho thuê thế, phòng đó chị để dành cho con chị sau này đẻ ra mà!

- Ơ hay chị cáu cái gì, chị đã có bầu đâu mà đòi đẻ em bé? Phòng không ở thì để người khác ở, em quản lý thay chị là được chứ gì?

P tức đến nghẹn họng, để nghị đám thanh niên lạ mặt chuyển đi chỗ khác ngay lập tức. Chúng cự cãi không đồng ý vì con em chồng P đã cầm tiền cọc 3 tháng rồi, P liền chuyển khoản trả lại ngay lập tức. Anh xã P về nhà nghe chuyện xong cũng sốc, anh lôi cô em ra mắng mỏ ầm ĩ. Lũ thanh niên kia cũng bực, cãi nhau ầm ĩ cả hành lang đến nỗi hàng xóm thò đầu ra phàn nàn.

Ảnh minh họa

Giải quyết xong xuôi P liền gọi về cho bố mẹ chồng để mách, nói ông bà kiếm chỗ trọ ngoài cho con gái chứ P không chấp nhận ở chung với đứa em quái gở như vậy. Tưởng ông bà sẽ xin lỗi thay con, nhưng ngờ đâu họ nói câu ráo hoảnh: "Em nó lớn rồi muốn làm gì là việc của nó!". Vừa hôm trước còn bảo P là em nó nhỏ dại, xuống thành phố học nhờ các con quan tâm giúp đỡ, giờ đã quay sang kêu lớn rồi?!?