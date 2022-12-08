Vài năm nay bố chồng sức khỏe yếu, tháng nào chồng D cũng về thăm. D không bao giờ ngăn cản chồng, bởi đó là trách nhiệm của anh ấy. Mỗi lần về quê nội, chồng mua khá nhiều đồ đông lạnh, trái cây và bánh sữa các loại. D nghĩ là anh ấy mua biếu bố mẹ và các cháu ở quê, đó là việc nên làm.

Trước kia gia đình D năm nào cũng về quê nội chơi vài lần nhưng khoảng 2 năm gần đây chồng toàn về đó một mình. Mỗi lần D muốn về quê cùng chồng, anh ấy bảo D say xe về chẳng được việc gì lại thêm mệt thế nên nhất quyết cản D.

Tuần vừa rồi, bố chồng mất, chồng bảo: "Em ở lại chăm sóc con đi, một mình anh về chịu tang cũng được, em về cũng chẳng giải quyết được gì mà lại tội bọn nhỏ". D tức giận trách chồng, anh định để cho D là người con dâu bất hiếu sao? Bố chồng qua đời mà không về chịu tang?

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Về đến cổng, thấy có cô gái lạ bế theo một đứa bé chạy ra đón chồng D như thể rất thân quen vậy. D khó chịu hỏi nhỏ chồng xem là ai vậy? Anh ấy tảng lờ chuyển sang chủ đề khác.

Vào trong nhà chồng cất đồ, D để ý thấy có rất nhiều đồ chơi và quần áo của trẻ em ở trong phòng. Thấy lạ, D hỏi cô Tâm, em gái của bố chồng D. Cô ấy ấp úng không nói và định tính bài chuồn. D nhanh tay kéo áo cô ấy lại bắt giải thích rõ ràng. Nhưng cô không dám nói mà bảo hãy đi hỏi chồng D thì rõ.

D đi tìm chồng khắp nơi thì phát hiện anh ấy và cô gái lạ thậm thụt ở phía sau nhà kho. Biết không thể giấu được nữa, chồng buộc phải nói thật. Cô gái tên O, nhân tình của chồng D. Khi biết cô ta có bầu, chồng D đã đưa về cho bố mẹ chăm giúp.

Bây giờ D đã hiểu lý do tại sao suốt 2 năm nay chồng không muốn vợ về quê rồi. D yêu cầu chồng đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà ngay và cắt đứt quan hệ với Đào. Thế nhưng chồng bảo suốt thời gian bố ốm, mẹ yếu không giúp được gì, cô ta đã thay anh ấy chăm sóc bố mẹ. Vì vậy chồng D rất biết ơn cô gái đó và quyết không bỏ rơi.

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Cú sốc quá lớn, sự phản bội của chồng vượt quá sự chịu đựng, D đã ngất 2 lần. Người ngoài không biết sự tình lại tưởng D đang khóc thương cho sự ra đi của bố chồng. Nhưng thực chất D đang khóc cho cuộc hôn nhân bế tắc của mình. Theo mọi người D phải làm sao với người chồng bội bạc đây?