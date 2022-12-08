Thấy mẹ ăn uống kham khổ, tôi xin tiền chồng gửi mẹ, chồng 'chơi sộp' chuyển hẳn chục triệu, tưởng chồng thương mẹ vợ nhưng sự thật sau đó khiến tôi chết đứng

Tâm sự 08/12/2022 14:15

Tôi không ngờ chồng tôi có thể làm được chuyện như vậy...

Chồng X là người đàn ông khô khan, lại kỹ tính trong vấn đề tiền bạc. X có thai sau khi kết hôn, lại đúng thời điểm thất nghiệp nên dự định khi nào con cứng cáp thì đi làm sau.

Trước đây chồng X làm trưởng phòng xuất nhập khẩu của một công ty, thu nhập không tệ nên có thể lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Vậy mà nửa năm trước, anh phải nghỉ việc vì công ty phá sản. Dù đã có việc mới nhưng thu nhập bị giảm một nửa. Vì lẽ đó nên anh rất áp lực chuyện kinh tế gia đình.

Thấy mẹ ăn uống kham khổ, tôi xin tiền chồng gửi mẹ, chồng 'chơi sộp' chuyển hẳn chục triệu, tưởng chồng thương mẹ vợ nhưng sự thật sau đó khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau khi X sinh con, chồng sợ tốn kém, không muốn thuê người giúp việc nên đã gọi điện nhờ mẹ vợ lên ở vài tháng. Ở nhà công việc rất nhiều, nhưng vì thương con nên mẹ X vẫn đồng ý. Thế rồi mấy tháng nay, mẹ X luôn đi chợ bằng tiền túi của mình. Mỗi lần con rể đưa tiền, mẹ nhất quyết trả lại.

Đợt này con được 3 tháng, X quyết định để mẹ về quê. Thấy mẹ không còn tiền, X đã xin chồng 2 triệu để cho mẹ. Chồng X nghĩ một lúc rồi đồng ý và nói sẽ chuyển khoản cho X. Thế rồi sáng qua, khi X đang ở nhà thì thấy điện thoại báo được cộng hẳn 20 triệu. Lúc ấy X còn nghĩ thì ra chồng mình cũng biết điều, thấy mẹ vợ chi tiền lâu nay, có lẽ anh muốn trả lại nên đã gửi nhiều như vậy.

Sau khi rút hết tiền và đưa cho mẹ, X đã dặn lòng sẽ chuẩn bị bữa tối thật ngon để cảm ơn anh. Nào ngờ về đến nhà, chồng lại bảo trả cho anh 18 triệu, lúc ấy vội quá nên đã ấn thừa một số 0. Nghe đến đó, X mới tá hỏa nói đã đưa cho mẹ hết rồi. Chỉ chờ có vậy, chồng X trừng mắt quát: “Cô nói cái gì? Tôi có điên đâu mà gửi 20 triệu? X không cần biết, gọi về nhà, bảo bà gửi 18 triệu ra đây”.

Thấy mẹ ăn uống kham khổ, tôi xin tiền chồng gửi mẹ, chồng 'chơi sộp' chuyển hẳn chục triệu, tưởng chồng thương mẹ vợ nhưng sự thật sau đó khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đời thuở nhà ai cho tiền mẹ rồi gọi về đòi không? Chính vì lẽ đó nên X nhất quyết không đồng ý. Thế nhưng cả tối qua, chồng X cứ dằn vặt vợ mãi. Anh còn nói nếu X không gọi thì chính anh sẽ gọi về. Bây giờ X rối trí quá, vừa thương mẹ lại vừa xấu hổ vì mình lỡ phụ thuộc kinh tế vào chồng. X nên giải quyết thế nào để chồng bỏ qua và không nói đến số tiền đó nữa đây?

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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