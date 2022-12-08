Làm một chuyện tốt cho người yêu cũ nhưng chồng sắp cưới liền thẳng tay từ hôn vì một lý do

Thực sự thì M không phải một cô gái quá xuất sắc, nhưng từ hồi học mẫu giáo đến khi đi làm đều được mọi người xung quanh khen xinh xắn dễ thương. Bố mẹ M chỉ có duy nhất một đứa con nên cũng chiều chuộng, từ bé đến lớn M chẳng phải vất vả làm gì. Nhà M không giàu nhưng cũng có chút tiếng tăm khắp thành phố bởi ông bà nội sở hữu tiệm bánh có tuổi đời hàng chục năm. M suốt ngày bị bạn bè trêu là "tiểu thư M bánh mì".

"Người yêu cũ luôn là một thứ rất hãm". M đã từng nghe câu này nhiều rồi nhưng bản thân không hề rút kinh nghiệm, để bây giờ hối hận thì đã quá muộn màng! M muốn tâm sự cho chị em nghe để đừng ai mắc sai lầm ngu ngốc như M nữa.

M kể cho cô bạn thân cùng bàn nghe, thế quái nào cô ấy lại đi "mách lẻo" luôn với chính chủ! Thế là một ngày xấu giời khi M quên mang ô, H đã tiến lại gần rồi chở M về nhà, trong chiếc áo mưa chật chội cậu ấy đã ngỏ lời bảo "Mình cũng thích M". Tim M vỡ òa vì sung sướng, rồi sau đó M lãng phí mất 5 năm chỉ để phát hiện H cắm sừng mình hết lần này tới lần khác.

Cuộc đời M cơ bản khá êm đềm cho đến khi M va phải mối tình đầu tiên. Đó là năm M học lớp 11, khi ôn thi đội tuyển quốc gia thì M gặp H. Vẻ ngoài cao ráo điển trai, thêm nụ cười nhếch mép, H đã cuốn hút M ngay từ khi chạm mặt ở bãi gửi xe. Cậu ấy học trường khác nhưng chung lớp ôn thi với M. Vì quá nhút nhát nên M không dám mở lời, chỉ hay lén nhìn H trong giờ học và âm thầm "soi" Facebook cá nhân của cậu ta.

Bạn bè ai cũng chửi M ngu, thậm chí con bạn thân có lần còn tức đến nỗi đánh M mấy phát, ép M chia tay H ngay trước khi cậu ấy làm M be bét cả thanh xuân. Dĩ nhiên M không đủ can đảm để chấm dứt mối tình đầu, con gái ai yêu vào mà chẳng khờ dại! M chỉ quyết tâm "đá" H ra khỏi cuộc đời mình khi cậu ấy bỏ rơi M trong bệnh viện, ngày M bị tai nạn gãy chân cậu ấy tắt điện thoại để ngủ qua đêm với một cô gái khác quen trên mạng.

Bẵng đi một thời gian dài M không nghe tin gì của H nữa, cậu ấy từng đến nhà M để xin lỗi và đòi gặp mặt sau vụ tai nạn nhưng bố mẹ M đã đuổi đi, cấm H không được lại gần M nữa. Mất mấy tháng để vui vẻ trở lại, dần dần M cũng quên hết tổn thương cũ và quen bạn trai mới.

K là quản lý một nhà hàng lớn, ông nội giới thiệu anh với M trong một bữa tiệc. Gia đình M cung cấp bánh mì bánh ngọt cho nhà hàng chỗ K làm, nên cũng coi như anh là đối tác. K hơn M 5 tuổi, so với anh thì M khá trẻ con nhưng cuối cùng M lại là người tỏ tình trước khiến anh bất ngờ. Trong một lần say ngất ngưởng, M đã gọi điện cho K bảo anh tới đón, rồi hôm sau M chính thức trở thành bạn gái của anh.

M kể hết cho K nghe mối tình bọ xít với H, anh tỏ ra ngạc nhiên khi biết M yêu anh mới là người thứ 2. Anh tỏ ra rất trân trọng điều đó, khi biết M 24 tuổi vẫn còn trinh nguyên thì anh lại càng tha thiết muốn cưới M làm vợ. Lúc K ngỏ ý xin cưới, cả gia đình M rất mừng và đồng ý gả M đi ngay.

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Thế nhưng bi kịch bắt đầu từ buổi chụp ảnh cưới, M đang trang điểm thì một số lạ gọi đến. Nhận ra giọng của H M thực sự ngạc nhiên, không ngờ cậu ta dám gọi cho M và đưa ra lời đề nghị khá kỳ quặc: nhờ M đóng giả làm bạn gái đi chụp ảnh kỉ niệm, bởi mẹ H đang bị ung thư giai đoạn cuối! H kể lể nghe rất thương tâm, còn sụt sịt khóc nữa nên sau một hồi suy nghĩ M đã đồng ý đến gặp mẹ anh.

M giấu K chuyện bạn trai cũ liên lạc, cùng mẹ H đến studio chụp một bộ ảnh gia đình. Bố H ly dị xong đã bỏ đi từ lâu, hoàn cảnh cậu ta cũng đáng thương còn mỗi mẹ với em gái. Nhìn mẹ H gầy gò trong chiếc áo dài màu tím, M thương bà như mẹ mình vậy. Nghe H giới thiệu M là bạn gái thì bà vui lắm, nằng nặc đòi 2 đứa mặc đồ cô dâu chú rể cho bà ngắm lần cuối cùng. M lúng túng định từ chối, nhưng mẹ con H năn nỉ dữ quá nên đành gật đầu.

Đang chụp thì chồng sắp cưới gọi, M vội xách váy chạy ra ngoài. Không ngờ vừa đứng ở cửa tiệm thì K lù lù xuất hiện sau lưng, anh túm vai M xoay lại với ánh mắt ngỡ ngàng! M giật mình nhớ ra nhà hàng của anh ở ngay bên kia đường chỉ cách studio một đoạn, K đi qua vô tình thấy ai đó giống M bên trong nên gọi thử. Nào ngờ, anh nổi điên khi thấy M mặc váy cưới chụp cùng gã trai khác!

M chạy chân đất đuổi theo K, quỳ xuống xin lỗi và mong anh nghe giải thích nhưng anh đẩy M ngã ra một cách lạnh lùng. K rút từ trong túi ra một tờ giấy màu hồng, xé vụn nát trước mặt M và cười khinh bỉ: “Không ngờ cô lại chơi trò bắt cá 2 tay, tưởng cô cao quý ngoan hiền thế nào, cưới cô về xong chắc đầu M mọc cả trăm cái sừng mất! Về bảo bố mẹ hủy hôn đi, khỏi cưới xin gì nữa!”.

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H chạy ra đỡ M dậy, K còn định xông vào đấm nhưng M kịp can ngăn. Thấy M bênh trai lạ, anh càng tức giận chửi to hơn. M khóc xin anh đừng hiểu lầm nhưng đã quá muộn, sao M lại trót dại làm chuyện ngu ngốc thế cơ chứ! Đáng lẽ ra M nên kể cho K về chuyện mẹ H, biết đâu anh sẽ thông cảm. Còn giờ M tự ý đi chụp ảnh như sắp cưới người khác, quả báo cũng đáng đời...