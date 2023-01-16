Hào hứng tham gia tiệc Tất niên công ty, tôi 'hóa đá', chân tay run lẩy bẩy ngay khi mở món quà của sếp tặng

Vợ tôi sức khỏe yếu ớt, sau khi sinh con thì càng ốm yếu hơn. Sau mấy lần xin nghỉ dài ngày ở chỗ làm, cô ấy bị cho thôi việc. Gánh nặng kinh tế vợ ốm con nhỏ đổ dồn lên vai tôi. Tôi vừa làm việc ở công ty, tối về chỉ kịp ăn bữa cơm với vợ con là chạy ngay đến nhà hàng để làm bảo vệ ca đêm. Dù vất vả, cực khổ nhưng tôi chưa bao giờ kêu ca, than vãn với ai.

Mấy ngày trước, tôi vô tình gặp sếp ở nhà hàng. Anh ấy đi cùng vài người bạn, trong đó có cả chủ nhà hàng. Thấy tôi làm bảo vệ, trông xe, anh ấy bất ngờ lắm. Sếp hỏi han, tôi cũng thật tình kể lại hoàn cảnh gia đình mình. Nghe xong, sếp hỏi tại sao anh ấy chưa bao giờ nghe tôi kể về chuyện này với đồng nghiệp ở công ty và luôn từ chối nhận quà từ thiện của công ty trao? Tôi cười, bảo mình còn sức khỏe, còn đi làm được thì tự thân cố gắng, tôi muốn nhường những phần quà đó cho những người khác khổ hơn mình. Sếp cười, bắt tay động viên tôi cố gắng rồi đi vào trong với bạn bè.