Hào hứng tham gia tiệc Tất niên công ty, tôi 'hóa đá', chân tay run lẩy bẩy ngay khi mở món quà của sếp tặng

Tâm sự 16/01/2023 05:05

Hôm qua là tiệc Tất niên ở công ty tôi. Lẽ ra tôi đã xin nghỉ nhưng sếp một mực bảo tôi phải đi. Anh còn điện thoại cho chủ nhà hàng để xin phép cho tôi nghỉ một hôm mà không bị trừ lương.

Vợ tôi sức khỏe yếu ớt, sau khi sinh con thì càng ốm yếu hơn. Sau mấy lần xin nghỉ dài ngày ở chỗ làm, cô ấy bị cho thôi việc. Gánh nặng kinh tế vợ ốm con nhỏ đổ dồn lên vai tôi. Tôi vừa làm việc ở công ty, tối về chỉ kịp ăn bữa cơm với vợ con là chạy ngay đến nhà hàng để làm bảo vệ ca đêm. Dù vất vả, cực khổ nhưng tôi chưa bao giờ kêu ca, than vãn với ai.

Mấy ngày trước, tôi vô tình gặp sếp ở nhà hàng. Anh ấy đi cùng vài người bạn, trong đó có cả chủ nhà hàng. Thấy tôi làm bảo vệ, trông xe, anh ấy bất ngờ lắm. Sếp hỏi han, tôi cũng thật tình kể lại hoàn cảnh gia đình mình. Nghe xong, sếp hỏi tại sao anh ấy chưa bao giờ nghe tôi kể về chuyện này với đồng nghiệp ở công ty và luôn từ chối nhận quà từ thiện của công ty trao? Tôi cười, bảo mình còn sức khỏe, còn đi làm được thì tự thân cố gắng, tôi muốn nhường những phần quà đó cho những người khác khổ hơn mình. Sếp cười, bắt tay động viên tôi cố gắng rồi đi vào trong với bạn bè.

Hào hứng tham gia tiệc Tất niên công ty, tôi 'hóa đá', chân tay run lẩy bẩy ngay khi mở món quà của sếp tặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua là tiệc Tất niên ở công ty tôi. Lẽ ra tôi đã xin nghỉ nhưng sếp một mực bảo tôi phải đi. Anh còn điện thoại cho chủ nhà hàng để xin phép cho tôi nghỉ một hôm mà không bị trừ lương.

Trong bữa tiệc, tôi cố tình nán lại rồi xin nhân viên phục vụ 1 cái hộp để gắp những con tôm, ít thịt bò còn thừa để đem về cho vợ. Trong lúc tôi đang gắp thì sếp đến. Anh ấy đưa cho tôi 2 hộp lớn, bảo tôi cứ đem về cho vợ con ăn chứ đừng gắp lại thức ăn thừa. Đây là phần mà anh ấy đã yêu cầu chuẩn bị riêng cho vợ con của tôi.

Tôi ngậm ngùi cầm 2 hộp thức ăn, trong lòng cảm kích khôn nguôi. Rồi sếp đưa tôi một món quà, bảo tôi đem về nhà rồi hãy mở ra xem, đây là món quà đặc biệt mà anh ấy dành cho tôi. Nhận quà của sếp, tôi hoang mang lắm. Về đến nhà, tôi và vợ mở ra xem thì thấy bên trong là 50 triệu đồng. Sếp ghi tấm thiệp nhỏ "Chúc mừng năm mới" và nhắn nhủ, hi vọng tôi sẽ giữ được sự nhiệt tình trong công việc cũng như bản tính thiện lương. Số tiền 50 triệu này với tôi là rất lớn, bằng 3 tháng lương chứ không ít. Tôi thật may mắn khi được làm việc với một người sếp thấu tình đạt lý và thương nhân viên như vậy!

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 15 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 40 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả