Hào hứng tham gia tiệc Tất niên công ty, tôi 'hóa đá', chân tay run lẩy bẩy ngay khi mở món quà của sếp tặng

Hôm qua là tiệc Tất niên ở công ty tôi. Lẽ ra tôi đã xin nghỉ nhưng sếp một mực bảo tôi phải đi. Anh còn điện thoại cho chủ nhà hàng để xin phép cho tôi nghỉ một hôm mà không bị trừ lương.
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Vợ tôi sức khỏe yếu ớt, sau khi sinh con thì càng ốm yếu hơn. Sau mấy lần xin nghỉ dài ngày ở chỗ làm, cô ấy bị cho thôi việc. Gánh nặng kinh tế vợ ốm con nhỏ đổ dồn lên vai tôi. Tôi vừa làm việc ở công ty, tối về chỉ kịp ăn bữa cơm với vợ con là chạy ngay đến nhà hàng để làm bảo vệ ca đêm. Dù vất vả, cực khổ nhưng tôi chưa bao giờ kêu ca, than vãn với ai.
Mấy ngày trước, tôi vô tình gặp sếp ở nhà hàng. Anh ấy đi cùng vài người bạn, trong đó có cả chủ nhà hàng. Thấy tôi làm bảo vệ, trông xe, anh ấy bất ngờ lắm. Sếp hỏi han, tôi cũng thật tình kể lại hoàn cảnh gia đình mình. Nghe xong, sếp hỏi tại sao anh ấy chưa bao giờ nghe tôi kể về chuyện này với đồng nghiệp ở công ty và luôn từ chối nhận quà từ thiện của công ty trao? Tôi cười, bảo mình còn sức khỏe, còn đi làm được thì tự thân cố gắng, tôi muốn nhường những phần quà đó cho những người khác khổ hơn mình. Sếp cười, bắt tay động viên tôi cố gắng rồi đi vào trong với bạn bè.
Hôm qua là tiệc Tất niên ở công ty tôi. Lẽ ra tôi đã xin nghỉ nhưng sếp một mực bảo tôi phải đi. Anh còn điện thoại cho chủ nhà hàng để xin phép cho tôi nghỉ một hôm mà không bị trừ lương.
Trong bữa tiệc, tôi cố tình nán lại rồi xin nhân viên phục vụ 1 cái hộp để gắp những con tôm, ít thịt bò còn thừa để đem về cho vợ. Trong lúc tôi đang gắp thì sếp đến. Anh ấy đưa cho tôi 2 hộp lớn, bảo tôi cứ đem về cho vợ con ăn chứ đừng gắp lại thức ăn thừa. Đây là phần mà anh ấy đã yêu cầu chuẩn bị riêng cho vợ con của tôi.
Tôi ngậm ngùi cầm 2 hộp thức ăn, trong lòng cảm kích khôn nguôi. Rồi sếp đưa tôi một món quà, bảo tôi đem về nhà rồi hãy mở ra xem, đây là món quà đặc biệt mà anh ấy dành cho tôi. Nhận quà của sếp, tôi hoang mang lắm. Về đến nhà, tôi và vợ mở ra xem thì thấy bên trong là 50 triệu đồng. Sếp ghi tấm thiệp nhỏ "Chúc mừng năm mới" và nhắn nhủ, hi vọng tôi sẽ giữ được sự nhiệt tình trong công việc cũng như bản tính thiện lương. Số tiền 50 triệu này với tôi là rất lớn, bằng 3 tháng lương chứ không ít. Tôi thật may mắn khi được làm việc với một người sếp thấu tình đạt lý và thương nhân viên như vậy!