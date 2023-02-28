Hạnh phúc vì lấy chồng đại gia nhưng cách sống bình dân, sau khi cưới tôi ngột ngạt, khó thở khi biết được 'bộ mặt thật' của anh ta

Tâm sự 28/02/2023 04:40

Cuối năm, anh rảnh việc mới đưa tôi đi du lịch những nơi nổi tiếng. Nhưng cưới nhau về, sống chung, tôi mới vỡ lẽ nhiều điều từ người chồng đại gia tưởng hoàn hảo của mình.

Năm nay, tôi 26 tuổi, mới lập gia đình được hai năm và có một con gái nhỏ. Trước đây, tôi cứ nghĩ mình may mắn vì lấy được người chồng vừa giàu có vừa tâm lý. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp lớn, chuyện trong ngoài đều tháo vát.

Khi yêu, dù công việc rất bận nhưng sáng nào anh cũng chạy xe hơn 10 km để mua đồ ăn đến cho tôi. Ngày kỉ niệm hay lễ tết, anh đều tặng tôi những món quà đắt tiền như trang sức, áo quần, túi xách hàng hiệu.

Anh còn hào phóng lo quà tặng cho cả gia đình tôi mỗi lần về quê. Trong mắt tôi, anh là người không tính toán hay câu nệ chuyện tiền bạc và sẽ là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. Tôi yêu anh vì tính chất phác, dù đại gia giàu có nhưng bình dân, không khoe khoang khoác lác. Chưa kể, anh không cờ bạc, rượu chè, hết giờ làm chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng mới đi tiếp đối tác.

Cuối năm, anh rảnh việc mới đưa tôi đi du lịch những nơi nổi tiếng. Nhưng cưới nhau về, sống chung, tôi mới vỡ lẽ nhiều điều từ người chồng đại gia tưởng hoàn hảo của mình.

Hạnh phúc vì lấy chồng đại gia nhưng cách sống bình dân, sau khi cưới tôi ngột ngạt, khó thở khi biết được 'bộ mặt thật' của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh rất gia trưởng, tất cả mọi việc đều buộc tôi phải vâng lời, không được cãi. Cả gia đình chồng cũng thế, mỗi lời nói là một quyết định, không cho tôi ý kiến gì cả. Nhà giàu có nhưng anh không thích có giúp việc nên mọi việc trong nhà đều do tôi làm hết. Thậm chí khi tôi mang bầu sắp sinh vẫn phải tự lo dọn căn nhà rộng thênh thang. Anh không cho tôi đi làm mà buộc phải ở nhà lo công việc gia đình cho trọn vẹn. Anh luôn áp đặt tôi mọi thứ, tôi thích ăn ốc nhưng anh không thích thì tôi không được phép mua về ăn.

 

Khác với lúc yêu nhau, anh luôn tỏ ý coi thường vợ vì tôi chỉ ở nhà. Anh không cho tôi giữ tiền vì sợ tôi ôm tiền đi mất, anh luôn cảnh giác cao độ với vợ. 

Mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu chi tiêu nhưng khi tôi mua thứ gì có giá hơn 1 triệu là anh giãy nãy, thậm chí tỏ thái độ trước mặt người giao hàng vì cho là đắt quá.

 

Chuyện chăn gối thì cực kì tệ hại, anh còn trẻ nhưng bị đau thận rồi thoái hóa khớp nên khả năng yếu. Mỗi lần anh muốn thì dù tôi đang làm gì cũng phải phục vụ cho bằng được bất kể ngày đêm. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, sống như người giúp việc trong nhà.

Thực sự, tôi thấy cuộc hôn nhân của mình rất ngột ngạt trong khi mọi người vẫn nghĩ tôi quá may mắn khi lấy được anh là đại gia. Nhưng tôi thấy anh chỉ yêu bản thân mình. Tôi đã tính đến chuyện ly hôn vì mình còn trẻ, không thể sống mãi trong cảnh như vậy.

Đồng nghiệp mới rủ đến nhà chơi, khi nhìn thấy chồng cô ấy khiến tôi run lẩy bẩy, chân không đứng vững được nữa

Đồng nghiệp mới rủ đến nhà chơi, khi nhìn thấy chồng cô ấy khiến tôi run lẩy bẩy, chân không đứng vững được nữa

Tôi vì tổn thương mối tình đầu nên chạy trốn đến một nơi xa để làm ăn sinh sống. Nhưng sau hơn 3 năm, mọi việc vẫn không như ý lại thương bố mẹ ở quê nhà nên tôi quyết định trở về sau khi mọi chuyện đã dần lui vào dĩ vãng. Tôi lập nghiệp ở thành phố, bố mẹ ở quê cách hơn 70km nên có thể tiện đi lại thăm nom.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường