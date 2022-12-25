Giúp cô hàng xóm suýt đẻ rơi kịp thời cấp cứu, ngay khi ra viện chồng tôi bỗng nhiên có biểu hiện lạ

Tâm sự 25/12/2022 04:41

Sau khi mẹ con Lan ra viện, nhà cô ấy có đến cảm ơn tôi. Chồng cô ấy bảo: "Nếu đêm hôm ấy không nhờ anh chở và đỡ đẻ cho vợ em ngay ở giữa đường thì chưa biết thế nào".

Gia đình tôi chuyển đến ngõ này được gần 2 năm rồi. Mặc dù ở thành phố nhưng ngõ nhà tôi vui lắm. Cứ cuối tuần là mọi người lại tụ họp ăn uống, nhiều bữa ăn xong còn đi hát hò và lên lịch đi chơi cùng nhau. Nói chung là tình làng xóm rất đoàn kết. 

Trong ngõ nhà tôi có một cặp vợ chồng mới cưới. Qua vài lần ăn uống và tiếp xúc, không hiểu sao tôi lại có ấn tượng với cô vợ tên Lan. Thú thật thì so với cô ấy, vợ tôi thua xa mọi mặt. Còn trẻ như vậy nhưng việc gì Lan cũng có thể nhúng tay vào làm. Đồ ăn thì nấu ngon mà không quản ngại việc gì hết.  Đấy, đàn ông chúng tôi lắm lúc cầm còn gà lên còn ngại chọc tiết. Thế mà vào tay Lan thì chỉ loáng cái là xong. Còn nhớ hồi bầu bí vợ tôi nghén lên nghén xuống, cơm dâng tận miệng còn không ăn.

Đằng này Lan vẫn tập gym đều đặn, thành ra bầu to rồi nhưng trông cô ấy vẫn rất cân đối. Sở dĩ tôi biết điều này là vì Lan tập chung phòng tập với tôi. Nói vậy chứ tôi không có ý đồ gì với Lan cả. Cho đến hôm ấy, vợ con tôi đều kéo nhau về nhà bà ngoại chơi. Tôi đang nằm ngủ thì chồng Lan đập cửa:

“Anh ơi, anh còn thức không? Anh dậy chở vợ chồng em vào viện với, đêm hôm em khó gọi xe quá”.

Tôi luống cuống dậy mặc quần áo rồi lấy xe chở Lan đến viện. Lúc ấy nghĩ cô ấy sẽ chưa đẻ luôn nên không ghé vào bệnh viện gần nhất mà lên tận viện vợ chồng cô ấy đăng ký sinh, cách nhà đến 45 phút lái xe. Vừa mới lên xe được 10 phút, chồng Lan đã hét lên:

“Ối anh ơi, hình như vợ em sắp đẻ rồi”.

Giúp cô hàng xóm suýt đẻ rơi kịp thời cấp cứu, ngay khi ra viện chồng tôi bỗng nhiên có biểu hiện lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng cuống quá nên dừng xe lại. Lúc này nước ối đã chảy ra hết rồi, đầu đứa bé cũng lộ ra. Tôi từng vào phòng sinh cùng vợ 2 lần nên cũng có chút kinh nghiệm. Thế là vội vã chỉ cho chồng Lan dạy cô ấy cách rặn.

Chú ấy thì đứng ở đầu để giúp vợ rặn đẻ, còn tôi thì đứng dưới để đón đầu đứa bé. Thú thật lúc ấy tôi cũng không để ý gì đến cơ thể Lan đâu. Cho đến lúc Lan vạch áo lên để da kề da với con, tôi mới ngưỡng mộ trong lòng vì thân hình của cô ấy có gì đó thu hút đến khó tả.

Sau khi mẹ con Lan ra viện, nhà cô ấy có đến cảm ơn tôi. Chồng cô ấy bảo: "Nếu đêm hôm ấy không nhờ anh chở và đỡ đẻ cho vợ em ngay ở giữa đường thì chưa biết thế nào".

Chồng Lan còn có ý muốn cho đứa bé nhận tôi làm bố nuôi nữa. Tôi thì không để ý đến chuyện này, vì giúp người là việc nên làm. Chỉ lấn cấn mỗi một chuyện mà nói thật là tôi không dám nói ra với ai. Kể từ hôm ấy, tôi cứ nhớ đến cơ thể của Lan thôi mọi người ạ. Thậm chí khi gần gũi vợ, tôi cũng không còn cảm giác hào hứng như trước kia. Tôi biết bản thân nên loại bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu.

Thứ nhất là vì Lan là hàng xóm của tôi, thứ hai là tôi đã có gia đình, vợ con đầy đủ. Nhưng lý trí nhiều lúc cũng chẳng thắng nổi trái tim mọi người ạ. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên làm gì để đầu óc thôi không nghĩ về Lan đây? 

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 12 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 12 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình